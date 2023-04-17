День в истории: Христофор Колумб договорился с королем, в Елабуге произошло землетрясение

Чем примечательна дата 17 апреля?

Фото: wikipedia.org/Изабелла Кастильская и Христофор Колумб. Памятник в Гранаде

Сегодня, 17 апреля, — День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск РФ и Международный день кофе. 17 апреля в Елабуге произошло землетрясение, впервые вышла в эфир телепрограмма «В мире животных», был заключен договор между Христофором Колумбом и правителями Испании, был издан петровский указ «О свидетельствовании дураков в Сенате», состоялось первое вручение Демидовской премии. Родились композитор Бату Мулюков, епископ Иоасаф, певица Виктория Бэкхем. Умерли составитель знаменитого словаря Дмитрий Ушаков, писатель Габриэль Гарсиа Маркес, фотограф и певица Линда Маккартни. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Как Казань бежала

17 апреля 1886 года в Уфе родился епископ Иоасаф. Он окончил местную духовную семинарию, после чего поступил в Казанскую духовную академию. Большую часть прожил на территории нынешнего Татарстана. С 1920 по 1922 год — епископ Мамадышский, в 1922—1929 годы был епископом Чистопольским. Расстрелян 2 декабря 1937 года в связи с обвинением в организации контрреволюционного церковного подполья. Его дом в наше время был перенесен от строящегося проспекта Универсиады и собран заново недалеко от театра «Экият».

17 апреля 1928 года в деревне Байсун Узбекской ССР родился Бату Мулюков. С детства он играл на гармони, во время застолий его игру слушали с восхищением. На четвертом курсе обучения в Казанской консерватории он уже руководил оркестром в Татарском академическом театре. Им были написаны такие оперы, как «Черноликие» («Кара йөзләр») и «Сөембикә», а также три струнных квартета, кантата «Времена года», концерт для ансамбля скрипок и фортепиано и другие произведения.

Бату Мулюков. Фото: wikipedia.org

17 апреля 1989 года в 5 часов 22 минуты в Елабуге произошел подземный толчок силой в 6 баллов. О землетрясении тогда высказался начальник сейсмологической партии при «Татнефтегеофизики» Иршат Исхаков, отметив, что подобное явления на Русской платформе — не редкость. Обычно происходят маленькие толчки, фиксируемые специальными приборами, которые обычно остаются незамеченными гражданами. По его словам, катализатором стало большое количество строящихся электростанций, которые делают этот район «гигантской пороховой бочкой». Иного мнения придерживался заведующий кафедрой геологии КГУ Борис Буров: толчки он обосновал наличием Камского глубинного разлома и продолжающимися активными тектоническими процессами.



17 апреля 2021 года «Реальное время» писало о предстоящем Казанском марафоне: тогда 14 тысяч участников из 25 стран мира взяли старт у Центрального стадиона, часть марафонцев окончила бег после финиширования у стадиона, другая часть, бегущая 21 километр, продолжила путь и пробежала мимо театра Камала, далее по улице Салимжанова до Назарбаева, после чего вернулась обратно к стадиону. Бегущие 42 километра дошли до «Ак Барс Арены» и сделали возле нее круг, после чего вернулись на место старта.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

«В мире животных» сквозь года



17 апреля 1942 года в возрасте 69 лет умер Дмитрий Ушаков. Прославился филолог благодаря составлению четырехтомного «Толкового словаря русского языка». Словарь вобрал в себя не только слова с некоторыми описаниями, в нем были пометки об особенностях употребления слов, а также этимологические справки. Толковый словарь Ушакова содержит более 90 тысяч словарных статей и отнесен специалистами в перечень обязательных словарных изданий.

17 апреля 1968 года впервые вышла в эфир телепрограмма «В мире животных», основателем и первым ведущим которого был режиссер-документалист Александр Згуриди. Передача выходила сначала по субботам, а позже по воскресеньям. Почти 10 лет он рассказывал о повадках животных, в большинстве случаев используя собственные документальные фильмы о природе.

Короткий путь в Индию



17 апреля 1492 года был заключен договор между Христофором Колумбом и королевой Изабеллой I Кастильской и королем Фердинандом II Арагонским. Изначально король не хотел иметь никаких дел с мореплавателем. На помощь Колумбу пришла Изабелла, благодаря которой в конечном итоге и был подписан договор, открылся новый путь в Индию, а самому Колумбу присудили звания адмирала Мирового океана, вице-короля, генерал-губернатора и почетный титул дона, а также право на десятую часть всей добычи, ожидаемой от его намеченного плавания в Ост-Индию.

Габриэль Гарсиа Маркес. Фото: wikipedia.org

17 апреля 2014 года умер писатель, журналист и политический деятель Габриэль Гарсиа Маркес. Писатель родился в маленьком колумбийском городке и в детстве воспитывался бабушкой и дедушкой. Публиковаться он начал во времена студенчества — тогда это были стихи. Габриэль Гарсиа всегда мечтал быть писателем, при этом обучался на юридическом факультете, однако в это время в университете началось восстание в Боготе и учебное заведение временно закрылось. В 1955 году он написал дебютное произведение «Палая листва», а в 1972 году уже был лауреатом Нейштадтской литературной премии, в 1982-м — Нобелевским лауреатом.