«Праздник таланта, очарования и восхищения»

Фестиваль творчества нефтехимиков завершился масштабным гала-концертом

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Неповторимая харизма, неиссякаемая энергия и многогранный талант участников — вот секрет успеха ежегодного весеннего фестиваля творчества рабочей молодежи «Нижнекамскнефтехима». На протяжении полувека сотрудники предприятия не перестают удивлять зрителей своими постановками. Накануне на сцене Театра юного зрителя, где состоялся финальный гала-концерт, вновь не смолкали овации. Нефтехимики представили более 30 творческих номеров самых разных жанров — от исполнения песен и зажигательных танцев до декламации стихов.

«Культура производства без культуры человеческой невозможна»

Атмосфера праздника чувствовалась уже на подходе к Театру юного зрителя. При входе гостей встречали артисты уличного театра Magic people, в холле играла живая музыка, здесь же разместилась выставка вышивки и картин талантливых нефтехимиков. Зрители не спешили занимать места в зале, а с интересом рассматривали представленные работы. Кто-то подпевал и даже пританцовывал под знакомые всем мотивы.

Атмосфера праздника чувствовалась уже на подходе к Театру юного зрителя. При входе гостей встречали артисты уличного театра Magic people

Одним из первых на гала-концерт фестиваля творчества рабочей молодежи «Нижнекамскнефтехима» пришел почетный житель города, бывший директор завода бутилового каучука Равиль Шияпов. Он с гордостью рассказал корреспонденту «Реального времени», что под его руководством сотрудники завода бутиловых каучуков не раз становились обладателями Гран-при. По его словам, развитию самодеятельности на «Нижнекамскнефтехиме» всегда уделяли особое внимание.

— Наш завод отличался тем, что у нас был свой народный театр и свой хор. Я считаю, что культура производства без культуры человеческой невозможна. На фестивале выступают люди, которые занимаются творчеством в свободное от работы время. Они постоянно развивают свои таланты. Это передается из поколения в поколение. Предприятие поддерживает традиции, которые уже редко встретишь в нашей стране, — говорит Равиль Шияпов.

В этом году фестиваль творчества рабочей молодежи «Нижнекамскнефтехима» был посвящен сразу трем темам: всероссийскому Году педагога и наставника, татарстанскому Году национальных культур и традиций, нижнекамскому Году здорового образа жизни. Традиционно в конкурсе приняли участие представители различных профессий основных подразделений предприятия, дочерних организаций «Нижнекамскнефтехима» и студенты колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева.

Традиционно в конкурсе приняли участие представители различных профессий основных подразделений предприятия, дочерних организаций НКНХ и студенты

За Гран-при фестиваля боролись свыше 300 участников, на суд жюри в отборочных турах были представлены десятки творческих номеров. Более 30 лучших были представлены на отчетном концерте.

— Фестиваль творчества нефтехимиков — это одно из самых ярких событий не только в Нижнекамске, но и в Татарстане. То, на каком уровне он проходит, достойно самых больших похвал. Замечательно, что «Нижнекамскнефтехим» дает возможность не только развиваться профессионально, но и творчески. Труд нефтехимиков легким не назовешь. И когда мы видим человека, который достоин большой сцены, и он может выступить, реализовать свой потенциал, — это очень здорово, — отмечает Ирина Пузакова, руководитель пресс-центра Союза «Федерация профсоюзов Республики Татарстан»

«Уникальная возможность окунуться в атмосферу творчества»

Поприветствовать участников фестиваля творчества рабочей молодежи приехал первый заместитель генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию производственной системы «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов. Выступая на сцене, он поблагодарил артистов за активное участие в фестивале и незабываемые впечатления от представленных номеров.



Поприветствовал участников первый заместитель генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию производственной системы «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов

— Большое спасибо, что пригласили. Очень приятно здесь присутствовать. От ваших выступлений заряжаешься добротой, творческой энергией, искренностью. Вы параллельно на самом высоком уровне выполняете производственные задачи и реализуете себя в творчестве. Хочу поблагодарить всех участников и организаторов за этот великолепный праздник талантов, — сказал Марат Фаляхов.

Он подчеркнул, что творческие традиции проведения конкурсов и фестивалей художественной самодеятельности были заложены на предприятии легендарным первым генеральным директором химкомбината Николаем Васильевичем Лемаевым. На предприятии их поддерживают и чтут.



Председатель профсоюзной организации «Нижнекамскнефтехима» Олег Шумков отметил, что фестиваль — это уникальная возможность окунуться в атмосферу творчества, поделиться достижениями, встретить новых друзей и единомышленников.



— Сегодня царит замечательная атмосфера. У наших многогранных работников не может быть иначе. Мы показываем отличные результаты не только на производстве, но и на сцене. Я уверен, что этот вечер надолго останется в памяти. Это настоящий праздник таланта, очарования и восхищения! — отметил он.



«Наши нефтехимики — самые талантливые»

Фестиваль творчества нефтехимиков открыла вокально-хореографическая композиция «Энергопро» в исполнении Дмитрия Матвеева. Затем на сцену вышел Михаил Мешалкин — представитель завода олигомеров и гликолей. Он прочел стихотворение «Нефтехим-СИБУР». Никого не оставило равнодушным исполнение песни «Россию строят мужики», которую по традиции спел мужской вокальный ансамбль «Нижнекамскнефтехима».

Никого не оставило равнодушным исполнение песни «Россию строят мужики», которую по традиции спел мужской вокальный ансамбль «Нижнекамскнефтехима»

Одним из самых ярких и запоминающихся стало выступление под названием «У реки». Исполнили его талантливые нефтехимики из разных подразделений и заводов НКНХ. Слесарь КИПиА Рамиль Губайдуллин трудится на объединенном ремонтном производстве. Молодой человек с детства занимается танцами, поэтому очень рад, что может проявить свой талант, работая на производстве.

— На сцене я играю дедушку, который пристает к молодой девушке. Мне нравится эта роль, — с юмором говорит молодой человек. — На «Нижнекамскнефтехим» я устроился два года назад, еще будучи студентом — обучался по дуальной системе. Это уже мой третий фестиваль. Настроение отличное. За месяц до конкурса начали подготовку, продумывали номера, детали. Каждый день репетировали, поэтому надеемся только на Гран-при.



Отличились в этот вечер и девушки из объединенного ремонтного производства. Инженеры и метрологи исполнили кавказский девичий танец.



Отличились в этот вечер и девушки из объединенного ремонтного производства. Инженеры и метрологи исполнили кавказский девичий танец

— Мы всегда задаем себе и окружающим высокую планку. Нам нравится удивлять своей красотой. Для этого много репетировали после работы. Костюмы для выступления арендовали. Всегда с нетерпением ждем весенний фестиваль, чтобы вновь порадовать зрителей, — поделилась Юля Гимазетдинова.



Два часа искрометных танцев, проникновенного вокала и шуточных постановок никого не оставили равнодушными. После каждого творческого номера зрители не скупились на аплодисменты.



— Концерт великолепный! Все на высшем уровне! Ребята просто молодцы! Горжусь, тем что работаю в таком талантливом коллективе, — поделилась впечатлениями аппаратчик «Нижнекамскнефтехима» Виктория Стриженова.



С ней согласна и ее коллега Ильмира Шаймуратова:



— Завораживающие голоса. Наши нефтехимики — самые талантливые, не хуже профессиональных танцоров, певцов и артистов. Всегда с большим удовольствием хожу на фестиваль, болею и переживаю за своих коллег. Все достойны первого места.

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По итогам фестиваля самые талантливые и неординарные участники получили заслуженные дипломы и памятные подарки. За яркое воплощение темы национальных культур и традиций Республики Татарстан наградили коллективы заводов стирола и полиэфирных смол, изопрена-мономера, синтетических каучуков. За яркое воплощение темы педагога и наставника диплом фестиваля вручили колледжу нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева.



Третье место завоевал коллектив «Татспецнефтехимремстроя», второе место поделили сотрудники завода олигомеров и гликолей и строящегося этиленового комплекса ЭП -600, а также цеха №1141. Первое место заняли сотрудники объединенных ремонтных производств. Главного приза фестиваля, Гран-при, был удостоен коллектив энергопроизводства.

