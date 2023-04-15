УНИКС и «Зенит» повторят прошлогодний полуфинал: что Перасович противопоставит габаритам Питера

Перед стартом казанско-питерской серии оптимизма для казанцев не так уж много

Полным повторением прошлогоднего полуфинала обернулся нынешний плей-офф для УНИКСа. К встрече с действующим чемпионом, петербургским «Зенитом», у команды Велимира Перасовича целый букет проблем и неприятная статистика очных встреч с питерцами в 2023 голу. Чем отличается нынешняя казанская команда от прошлогодней, и что Перасович противопоставит игрокам «Зенита» — в разборе спортивной редакции «Реального времени».

УНИКС так и не выигрывал у «Зенита» в 2023 году. Пора начинать

Впервые в Единой лиге ВТБ решили перенять опыт у «хоккеистов» и растянули полуфинальные и финальную серии до четырех побед. Очевидно, что такой шаг был продиктован не столько завистью Континентальной хоккейной лиги, сколько отсутствием еврокубковых матчей и желанием насытить сезон играми внутреннего чемпионата. Насколько это решение удачно мы увидим уже нынешним апрелем, когда сойдутся УНИКС и «Зенит», а также ЦСКА и «Локомотив-Кубань». Но уже заранее можно отметить, что в Единой лиге из года в год один и тот же состав итоговой четверки, а это уже играет не в пользу баскетбольных коллег КХЛ.

Повторение прошлогодней полуфинальной серии хороших воспоминаний для Казани не вызывает. Тогда команда Велимира Перасовича смогла лишь однажды дать хороший бой петербуржцам, а в целом улетела будущим чемпионам Единой лиги по делу — 3-1 в серии в пользу Санкт-Петербурга.

К нынешнему плей-офф УНИКС своим болельщикам больше оптимизма не добавил — казанцы крайне неуверенно прошли второй этап регулярного чемпионата, начав свой спад еще в феврале, и вплоть до старта плей-офф. «Бело-зеленые» потерпели поражение в пяти из шести последних матчах в регулярном чемпионате, попутно отдав обе встречи с «Зенитом» — в феврале дома и в марте в гостях. И не сказать, что после этих матчей у казанцев есть какой-то повод для оптимистичных прогнозов перед полуфинальной серией.

Фото: unics.ru

Главным плюсом для УНИКСа является тот факт, что казанцы сумели удержать вторую строчку в турнирной таблице и не пропустить туда «Зенит», а значит начинать будут дома. Если удастся забрать на паркете «Баскет Холла» две победы, то решать исход серии можно. Но есть и обратная сторона медали, отдав хотя бы одну из домашних игр УНИКС автоматически становится в невыгодное положение — все козыри будут на руках Хавьера Паскуаля и его команды.

Перасович наступает на грабли Пашутина?

УНИКС и «Зенит» в нынешнем сезоне поменялись разительно. Казанцы и вовсе обновились на 80 процентов, полностью перебрав набор легионеров и основных россиян. Из прежних лидеров в зеленой майке по-прежнему отрабатывает разве что 35-летний Андрей Воронцевич, который по-прежнему капитанствует в казанской команде.

Чем отличается казанская команда прошлого сезона от нынешнего? В УНИКСе образца 2021/22 было несколько «центров притяжения». Были сильные разыгрывающие, как Джордан Теодор, отлично действовали в атаке два Брауна и Марио Хезоня, а когда нужно игру на себя брал Тони Джекири. Это была многогранная команда, в которой все знали свою роль и отрабатывали ее на все сто. Потому и произвели фурор в Европе. Правда, из-за политических событий та команда распалась, а новую уже собрать с той же химией не удалось. Нынешний же состав УНИКСа вновь сбился на то, чтобы возлагать всю ответственность на пару лидеров и ждать, что они решат исход матча.

В нынешней сборке УНИКСа такими лидерами являются Дэрил Мэйкон и Джален Рейнольдс. На их действия в атаке приходятся более ¾ всех набранных очков. На «подпевке» у американцев Луи Лабери и Ненад Димитриевич. Последние два играют скорее по настроению и неизвестно, в каком матче у них игра пойдет, а какие они провалят. Так уже было, например, в февральской очной встрече с «Зенитом» на домашнем паркете.

Если Перасович не придумает рецепт, как с этим справляться, то казанцам придется очень тяжело пробиться в финал. Фото: unics.ru

Серьезные проблемы возникают на подборах, а это ключевой компонент, в котором питерцы обычно продавливают соперника и набирают свои очки.

Все это напоминает ситуацию времен УНИКСа Евгения Пашутина, когда вся мысль сводилась к тому, чтобы найти тогдашнего лидера команды Кита Лэнгфорда и побыстрее отдать ему мяч, а тот уже пусть разбирается. Американец мог и из-за дуги точно бросить, и в краску зайти. Вот только команды Евролиги это быстро поняли и стали навешивать на Лэнгфрда по три опекающих баскетболиста, и вся мысль Пашутина разбивалась о суровую реальность. Как бы Перасовичу тоже не стать заложником ситуации.

Чем Перасович будет брать гигантов Питера?

«Зенит», как мы уже писали, — команда скорее силовая, чем техничная. Они берут тем, чтобы перепрыгать баскетболистов соперника и перебортовать его корпусом под кольцом. Высокие баскетболисты питерцев дадут фору любой команде Единой лиги в этом компоненте.

Приведем лишь несколько примеров антропометрических данных лидеров «Зенита»: Трэй Томпкинс — 208 см и 108 килограммов, Адриен Моэрман — 202 см роста и 108 килограммов, Артем Клименко — 214 см и 114 кг веса, Ройс Хэмм — 202 и 102. Бороться с такими гигантами в воздухе практически невозможно. Казанцы явно уступают питерцам в ростовых показателях, что становится большой проблемой под кольцом. Именно этот фактор и сыграл определяющую роль в последних двух очных встречах между УНИКСом и «Зенитом».

Лидерская группа «сине-бело-голубых» традиционно состоит из легионеров, несмотря на довольно внушительную группу российских баскетболистов в ростере. Тот же Томпкинс, а также Трент Фрейзер и Калеб Хоумсли хороши именно на подборах, буквально сжирая оппонентов под кольцом. Если Перасович не придумает рецепт, как с этим справляться, то казанцам придется очень тяжело пробиться в финал.