В Мамадыше восстановят столетний особняк купца Жукова

Памятник архитектуры, где базируется республиканская спортивная школа по борьбе, ждет реставрация

В Мамадыше готовят к реставрации местный памятник архитектуры — Дом купца Жукова, где базируется Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по борьбе. Сегодня часть конструкций особняка, по оценке экспертов, находится в аварийном или ограниченно работоспособном состоянии. Несколько лет назад здесь провели небольшие восстановительные работы, однако этого недостаточно для сохранения здания — его ждет масштабный ремонт. В ходе восстановления исторического сооружения планируется не только отреставрировать его фасады и интерьер, но и вернуть некоторые уникальные декоративные детали, утраченные в советский период. Подробности — в материале «Реального времени».

В Доме Жукова проведут около 50 видов работ

Одну из архитектурных достопримечательностей Мамадыша ждет масштабная реставрация. Речь идет о двухэтажном особняке, построенном местным купцом и городским головой Кириллом Жуковым. Уже готова проектная документация на проведение ремонтно-восстановительных работ, которую по заказу «Главинвестстроя» разработал авторский коллектив «Татинвестгражданпроекта». Проект прошел государственную историко-культурную экспертизу и получил положительное заключение.

Архитекторы совместно с реставраторами осмотрели историческое здание и пришли к выводу, что его внешний облик за сотню лет значительно изменился, были утрачены балкон с ажурным кованым ограждением, кирпичные столбики над карнизном с декоративной парапетной решеткой и входные «филенчатые» двери. К тому же в ходе обследования были выявлены множественные дефекты и повреждения. Поэтому масштаб работ предстоит довольно внушительный — главная их цель не только обеспечить сохранность исторического памятника, но и вернуть ему изначальный облик.

Реставрация коснется фасадов и интерьеров здания. Так, на главном фасаде восстановят утраченные элементы, демонтируют позднюю входную группу, которая, по мнению экспертов, искажает облик памятника и восприятие объекта культурного наследия в целом.

Само здание окрасят в цвет охры, выделив светлым колером 18 выступающих декоративных элементов. Деревянные входные двери покрасят «под орех». Восстановят и кирпичную кладку, заделают в ней трещины, поздние полотна входных дверей заменят на исторические — «филенчатые», поверхность здания обработают укрепляющими составами. Отреставрируют и историческую форму полукруглых аттиков на ризалитах главного фасада, при этом демонтируют фронтоны, выполненные из пластика.

Строители заменят кровлю, которая находится в аварийном состоянии, и наружную эвакуационную лестницу, чей вид также удручает. К тому же полностью поменяют устаревшие инженерные коммуникации и восстановят работоспособность системы приточно-вытяжной и естественной вентиляции, установят современные системы связи и пожарной сигнализации.

На первом этаже демонтируют систему перегородок, созданных в советские годы, и разместят в основном административные помещения — пост охраны, кабинет бухгалтера, кабинет врача, процедурную, вестибюль, холл и гардероб. На втором этаже будут жилые помещения для спортсменов. Стены отделают декоративной штукатуркой и покрасят. В целом проектом предусмотрено почти полсотни ремонтных и восстановительных мероприятий.

Множественные дефекты и повреждения стен



Изучив документацию, эксперты дали рекомендации по доработке проекта, которые были устранены разработчиком еще в ходе проведения экспертизы. Также специалисты отметили, что новая документация дополнила собой уже реализованный в 2019 году проект, по которому проводилась частичная реставрация этого здания. Тогда были заменены окна и восстановлена внутренняя лестница.

Однако в ходе обследования, проведенного прошлым летом, были выявлены множественные дефекты и повреждения стен и перегородок: коррозия стальных перемычек, разрушение кирпичной кладки, выпадение кирпичей, замачивание стен подвала, поражение стен грибком и плесенью. Техническое состояние стен, столбов и перегородок, перекрытий, лестниц получило оценку, как ограниченно-работоспособное.

Фото: mamadysh.ru

Также эксперты указали, что в ходе ремонтно-реставрационных работ на объекте необходимо вести авторский надзор. Если подрядчик обнаружит под штукатуркой или поздними конструкциями фрагменты декоративной отделки фасадов и интерьеров, следы разновременной кладки, то об этом необходимо будет сообщить специалистам.

Свадебный подарок для купеческой дочери

Двухэтажный кирпичный дом, сочетающий в себе элементы народного зодчества (наличники второго этажа) и классической архитектуры (фронтон с аттиком, имитация кладки под рустовку, кованые ограждения балкона), городской голова Мамадыша — купец Кирилл Жуков, построил в 1910 году. Особняк стал подарком на свадьбу дочери, которая выходила замуж за купца Лисицына.

Фото: mamadysh.ru

На первом этаже поначалу располагались магазины, на втором — жилые комнаты. После Октябрьской революции здание занял уездный военный комиссариат, позже там работал универмаг, затем кинотеатр «Дружба» и районный Дом культуры.

С 1997 года здесь базируется Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по борьбе. На первом этаже здания располагаются методические, административные помещения и медпункт, а также группа спортивных залов с санитарно-гигиеническими помещениями для мальчиков и девочек. Второй этаж используется как хостел, комната отдыха и приема пищи, тут же находится небольшой спортзал.

Фото: vk.com/sportschool_mamadysh

Тренировки по спортивной борьбе, борьбе на поясах и корэш, различные соревнования проходят в двухэтажном кирпичном пристрое к историческому зданию, который возвели в советский период.



В прошлом году спортшкола получила статус школы олимпийского резерва, в ней занимаются почти 300 юных спортсменов, которых тренируют 15 специалистов. Руководит спортивным объектом почетный гражданин Мамадыша — чемпион Татарстана по борьбе 2005 года и двукратный чемпион мира по борьбе на поясах Евгений Алипов.

