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Инновации в технологиях пожарной безопасности / «Реальное время Live»

14:00, 13.04.2023 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Инновации в технологиях пожарной безопасности / «Реальное время Live»

Только за первые сутки 2023 года в России произошло 955 пожаров. Многие из них случились из-за банального несоблюдения техники пожарной безопасности или отсутствия нужных средств, используемых при ликвидации огня. Сейчас на рынке представлено множество технологий, позволяющих как предотвратить возможность возгорания, так и помочь максимально в быстрые сроки с ним справиться. Сейчас в Москве проходит Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты SECURIKA MOSCOW 2023, на которой представлено более 220 компаний из восьми стран мира, презентующих новые разработки и технологии. О том, какие новые технологии пожарной безопасности и охраны сегодня в тренде, какие продукты представляет компания, как происходит импортозамещение западных технологий и с какими проблемами в этой сфере производителям пришлось столкнуться из-за антироссийских санкций, расскажет генеральный директор компании «ФЛАМАКС» Фиргат Зиганшин в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
ПромышленностьТехнологии

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    Спикер на Влада Сташевского похож
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  • Анонимно 13 апр
    Всегда в новогодние праздники увеличивается число подарок . Раньше это было из-за свеч, сейчас из-за пиротехники
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