Рахимов-тренер: провалился с «Локомотивом», много выступал на телевидении, а в Уфе его возненавидели

Чем отметился таджикский специалист в своей тренерской карьере

Фото: ФК «Уфа»

Смена Юрия Уткульбаева на Рашида Рахимова выглядит странно и парадоксально одновременно. Предыдущий наставник так ни разу и не проиграл у руля «Рубина», а таджикский специалист совсем не выглядит более выгодным вариантом. О том, почему уход Уткульбаева хоть и парадоксален, но оправдан, какими достижениями может похвастать Рашид Маматкулович и за что его возненавидели в Уфе, — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Расставание с Уткульбаевым странное, но объяснимое

Как бы странно ни звучало, но под руководством отправленного в отставку Юрия Уткульбаева «Рубин» не потерпел ни одного поражения — дважды выиграли осенью, еще дважды после возобновления чемпионата, а потом началась затяжная серия ничейных результатов. Да, от того футбола, какой казанская команда показывала весной, порой сводило зубы от скуки. Неудобоваримый футбол, который хотелось забыть сразу по окончании матча, однако приносил очки, а задача на сезон решалась — «Рубин» по-прежнему шел на второй строчке Первой лиги, дающей право прямого выхода в российскую Премьер-лигу. Казанцы сегодня отстают на 6 очков от «Балтики», которые наверстать за остаток сезона будет практически невозможно.

Однако претензии попечительского совета «Рубина» тоже понятны. От Уткульбаева требовали забитых мячей и зрелища. Он же старался быть осторожнее и порой не слишком смелыми шажками решал поставленную задачу по выходу в РПЛ — осторожные ничьи отпугивали зрителей и позволяли «Балтике» оторваться в таблице. Чего только стоит один удар в створ ворот в матче с «Волгарем». А учитывая, что у Уткульбаева в распоряжении был, возможно, лучший состав во всей Первой лиге, то такой подход руководству пришелся не по душе.

Так или иначе, ситуация парадоксальна: впервые в «Рубине» распрощались со специалистом, который не проиграл ни одного матча, набрал 16 очков, а за 8 официальных игр команда пропустила лишь 3 гола.

фото: rubin-kazan

Тренер или эксперт на «Матч ТВ»?

Пик карьеры тренера Рашида Рахимова пришелся, пожалуй, на самое ее начало. Именно после возвращения из Австрии таджикский специалист громко заявил о себе в пермском «Амкаре», когда пришел по ходу чемпионата 2006 года и в остатке сезона по набранным очкам команда шла на 4-м месте. Уже в следующем сезоне «на багаже Рахимова» под руководством Божовича пермяки сумели добиться лучшего результата в Кубке России — вышли в финал, где уступили московскому ЦСКА лишь в серии пенальти.

После неплохого пермского опыта Рахимова ожидаемо пригласили на повышение. Тренером заинтересовались в «Локомотиве», обладавшем тогда одним из лучших составов в РПЛ. Амбиции на чемпионство после семинских времен у «железнодорожников» никуда не делись.

Однако у таджикского специалиста с самого начала все пошло не по плану. В марте 2008-го в розыгрыше Суперкубка России «Локомотив» проиграл «Зениту» — 1:2. А по итогу сезона 2008 года «красно-зеленые» заняли лишь седьмое место в Премьер-лиге (чемпионом тогда стал «Рубин»).

В начале следующего сезона «Локомотив» снова стартовал ни шатко ни валко и не сумел выполнить задачу попадания в еврокубки хотя бы через Кубок России, после чего Рахимов был уволен. Его последующее возвращение в «Амкар» еще на три года ничем примечательным уже не запомнилось. Пермский клуб занял 13-е место по итогам чемпионата 2009 года. В сезоне 2010 года «Амкар» занял 14-е, а в сезоне 2011 года — восьмое.

фото: rubin-kazan.ru

Собственно, точкой неуклонной деградации тренерской карьеры Рашида Маматкуловича можно считать его первый уход из «Амкара», после чего последовало постепенное падение, но позже был еще довольно продолжительный период у руля грозненского «Терека». После нескольких лет классического «болота» в середине таблицы Рашиду Рахимову удалось-таки впервые в истории поднять грозненский клуб на пятую строчку в таблице РПЛ, но задачу по выходу в Еврокубки он не выполнил и лишился своего места.

После этого у Рашида Рахимова лучше всего получалось выступать экспертом в студии футбольных передач на «Матч ТВ», чем тренировать.

Был изгнан из «Уфы» со скандалами и ненавистью со стороны игроков

Рашид Рахимов — специалист специфический. Его перманентная миграция из студии «Матч ТВ», где он выступает экспертом, в футбольные клубы и обратно похожа на сюжет комедийного скетч-шоу. И тем не менее после своего возвращения в студию спортивного телеканала таджикский тренер непременно находит себе новый клуб, который покидает в лучшем случае через сезон. Со второй попыткой в Грозном получилось не очень: один неудачный сезон — и возвращение в «Останкино».

Последний заход на тренерский мостик Рашида Маматкуловича продлился всего несколько месяцев — в ФК «Уфа» он пришел в октябре, а уже в начале весенней части чемпионата покинул башкирскую команду. В 2021 году «Уфа» под его руководством потерпела четыре поражения и один раз сыграла вничью. Тогда из Уфы стала поступать информация, что специалиста максимально плохо приняли игроки из-за его деспотичных методов руководства и постоянного давления.

Вот как отзывался о времени Рахимова в уфимской команде тогда еще голкипер «Уфы», а теперь и «Рубина Александр Беленов:

— Я думаю, ключевой момент этого сезона — отставка Рахимова, потому что при нем у нас не было команды, у нас были проблемы, он не уважал футболистов, он не уважал здесь вообще никого, кроме двух тренеров, которых сам привез. Это правда. Наверное, я первый человек, который это говорю, но это так и есть. У нас некоторые ребята просились в дубль, кто-то хотел уйти из клуба, то есть команда разваливалась, а «Уфа» славится тем, что это семья, мы все друг друга поддерживаем. Я думаю, что это стало ключевым моментом. Когда за 15 туров мы набираем два очка, мне лично самому было стыдно выходить на улицу даже за хлебом, — приводит слова вратаря издание «Горобзор».

Думать о судьбе Беленова в «Рубине» сегодня даже не хочется. А вот с таким обращением в соцсетях к Рашиду Рахимову выступил защитник «Уфы» Алексей Никитин:

«Когда господин Рахимов говорит всей команде, что мы не умеем играть, что мы команда другой лиги, что из нас никого нет футболистов… В разговоре с агентами, людьми из мира футбола он рассказывал, что ему не дают футболистов и с этой командой он вылетит. Ну теперь пусть работает на «Матч ТВ» экспертом. Я надеюсь, он меня услышит и ответит. Вся команда «впишется» за мои слова. Сейчас в раздевалке была радость — и ненависть к вам [Рахимову]. За то, как вы нас тренировали, и то, что вы не считали нас людьми».

«Реальное время»/ фото автора

Интересно, что на своей сегодняшней первой тренировке Рашид Рахимов выступил с краткой речью перед игроками «Рубина» со словами: «Давайте покажем качество, я знаю, оно у вас есть». Такое пламенное вступление на фоне уфимских событий выглядит довольно комично. Очевидно, что это обычный манипулятивный прием, дабы расположить к себе, когда репутация среди футболистов уже подмочена. Посмотрим, чем этот эксперимент обернется в Казани.

