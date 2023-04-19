Каюм Насыри и его удивительная карта
Многогранная деятельность выдающегося татарского просветителя Каюма Насыри до сих пор впечатляет специалистов, изучающих его наследие. Недавно большой интерес вызвала необычная географическая карта его авторства, которая хранится в казанском Доме-музее ученого. «Она показывает ориентацию мусульманских мечетей на главную святыню всех мусульман — на Заповедную мечеть с находящимся в нем храмом Кааба, что был воздвигнут в незапамятные времена в священном городе Мекка», — рассказывает о карте старший научный сотрудник Института истории им. Марджани Айдар Хайрутдинов.
Как-то раз автору этих строк довелось ознакомиться в Доме-музее Каюма Насыри в Казани с одним замечательным артефактом — весьма специфической географической картой, нарисованной Каюмом Насыри.
Для начала несколько слов о самом этом выдающемся человеке. Каюм Насыри (1825—1902) оставил след в культуре татарского народа как просветитель, общественный деятель, педагог, литератор, автор первых календарей, выполнявших роль татарской периодической печати в те годы, когда издание газет на татарском языке не разрешалось правительством. Он является также первым татарским этнографом, чьи заслуги были признаны российским научным сообществом. Нельзя оставить в стороне и его выдающийся интерес к естественным наукам.
Мало изученным остается религиозное наследие ученого. Труды Каюма Насыри изучались в советское время, издавались его труды и даже в театральных постановках было дозволено появляться его герою. Тем не менее многогранная деятельность этого удивительного человека все еще остается не до конца изученной и даже недооцененной должным образом.
В общем, о Каюме Насыри можно говорить очень много и очень долго, поэтому вернемся к нашей карте. При первом же взгляде на нее становится ясно, что она показывает ориентацию мусульманских мечетей на главную святыню всех мусульман — на Заповедную мечеть с находящимся в нем храмом Кааба, что был воздвигнут в незапамятные времена в священном городе Мекка. Это ясно из силуэтов строений, в которых четко выделяется пристрой — михраб, и точкой на карте, — той самой Меккой, где сходятся радиальные линии, протянутые от силуэтов мечетей.
Изнутри михраб выглядит как высокая ниша в стене, и она дает понять присутствующим в мечети богомольцам, какая из стен обращена к Мекке. В больших мечетях в одной и той же стене может быть устроено несколько михрабов.
Эта архитектурная деталь крайне важна, поскольку где бы мусульманин ни находился на поверхности планеты, молитву-намаз он должен совершать, обратившись лицом к Мекке, и михраб в этом — главный подсказчик, если, конечно, молитва совершается в мечети. Поэтому очень важно при закладке основания любой мечети ориентировать ее так, чтобы ее михраб точно указывал направление на киблу.
Киблой мусульмане называют направление на Мекку (и, соответственно, на Каабу).
В своей карте Насыри показал ориентацию мечетей на киблу для значительной части евразийского континента, начиная с долготы Санкт-Петербурга на западе и вплоть до долготы Южно-Китайского моря на востоке. Всего на карте насчитывается одиннадцать точек привязки, которые в основном совпадают с регионами компактного проживания татар (Санкт-Петербург, Кострома, Казань, Уфа, Троицк и т.д.). Оно и понятно, ведь карта создавалась прежде всего для мусульман России. Но ученый «вышел» и за пределы России, включив в описание Турфан (Восточный Туркестан), Китай и даже частично Юго-Восточную Азию (современные Филиппины, Вьетнам и др.). В общем, он охватил огромный географический сектор — более четверти Евразии.
Такова вкратце легенда карты. Однако не ориентация мечетей самое важное в карте...
(Продолжение следует).
Справка
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Реального времени».
комментарии
Интригующее.