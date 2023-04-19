Каюм Насыри и его удивительная карта

Фото: Каюм Насыри, портрет. Экспонат Дома-музея Каюма Насыри в г. Казани

Многогранная деятельность выдающегося татарского просветителя Каюма Насыри до сих пор впечатляет специалистов, изучающих его наследие. Недавно большой интерес вызвала необычная географическая карта его авторства, которая хранится в казанском Доме-музее ученого. «Она показывает ориентацию мусульманских мечетей на главную святыню всех мусульман — на Заповедную мечеть с находящимся в нем храмом Кааба, что был воздвигнут в незапамятные времена в священном городе Мекка», — рассказывает о карте старший научный сотрудник Института истории им. Марджани Айдар Хайрутдинов.

Как-то раз автору этих строк довелось ознакомиться в Доме-музее Каюма Насыри в Казани с одним замечательным артефактом — весьма специфической географической картой, нарисованной Каюмом Насыри.



Для начала несколько слов о самом этом выдающемся человеке. Каюм Насыри (1825—1902) оставил след в культуре татарского народа как просветитель, общественный деятель, педагог, литератор, автор первых календарей, выполнявших роль татарской периодической печати в те годы, когда издание газет на татарском языке не разрешалось правительством. Он является также первым татарским этнографом, чьи заслуги были признаны российским научным сообществом. Нельзя оставить в стороне и его выдающийся интерес к естественным наукам.

Страница из учебника по ботанике, составленного Каюмом Насыри. Конец XIX в. Фото: nasiyri.tatmuseum.ru

Мало изученным остается религиозное наследие ученого. Труды Каюма Насыри изучались в советское время, издавались его труды и даже в театральных постановках было дозволено появляться его герою. Тем не менее многогранная деятельность этого удивительного человека все еще остается не до конца изученной и даже недооцененной должным образом.

В общем, о Каюме Насыри можно говорить очень много и очень долго, поэтому вернемся к нашей карте. При первом же взгляде на нее становится ясно, что она показывает ориентацию мусульманских мечетей на главную святыню всех мусульман — на Заповедную мечеть с находящимся в нем храмом Кааба, что был воздвигнут в незапамятные времена в священном городе Мекка. Это ясно из силуэтов строений, в которых четко выделяется пристрой — михраб, и точкой на карте, — той самой Меккой, где сходятся радиальные линии, протянутые от силуэтов мечетей.

Фотокопия карты. Экспонат Дома-музея Каюма Насыри в Казани

Изнутри михраб выглядит как высокая ниша в стене, и она дает понять присутствующим в мечети богомольцам, какая из стен обращена к Мекке. В больших мечетях в одной и той же стене может быть устроено несколько михрабов.

Эта архитектурная деталь крайне важна, поскольку где бы мусульманин ни находился на поверхности планеты, молитву-намаз он должен совершать, обратившись лицом к Мекке, и михраб в этом — главный подсказчик, если, конечно, молитва совершается в мечети. Поэтому очень важно при закладке основания любой мечети ориентировать ее так, чтобы ее михраб точно указывал направление на киблу.

Киблой мусульмане называют направление на Мекку (и, соответственно, на Каабу).

Михраб мечети. Фото: wikipedia.org

В своей карте Насыри показал ориентацию мечетей на киблу для значительной части евразийского континента, начиная с долготы Санкт-Петербурга на западе и вплоть до долготы Южно-Китайского моря на востоке. Всего на карте насчитывается одиннадцать точек привязки, которые в основном совпадают с регионами компактного проживания татар (Санкт-Петербург, Кострома, Казань, Уфа, Троицк и т.д.). Оно и понятно, ведь карта создавалась прежде всего для мусульман России. Но ученый «вышел» и за пределы России, включив в описание Турфан (Восточный Туркестан), Китай и даже частично Юго-Восточную Азию (современные Филиппины, Вьетнам и др.). В общем, он охватил огромный географический сектор — более четверти Евразии.



Такова вкратце легенда карты. Однако не ориентация мечетей самое важное в карте...

(Продолжение следует).

Айдар Хайрутдинов