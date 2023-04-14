Верим в «КОС-Синтез», ждем с победой!

Казанская школа водного поло работает на всю Россию

В нынешнюю субботу в Волгограде пройдет второй матч финального раунда чемпионата России по водному поло. Спортивная редакция «Реального времени» анонсирует ответный матч решающего противостояния.

Спасибо Казани и Москве за чемпионат. Сезон продолжается!

Первыми в сезоне «отстрелялись» команды «КОС-Синтез-УОР» и МК СШОР «Восток-2», которые провели два матча за 7-е и 8-е места в Казани, где хозяева оба раза победили — 13:10, 14:13. Чемпионат закончен, сезон продолжается, поскольку наиболее возрастным игрокам обеих молодежек еще предстоит сыграть в финале первенства России до 20 лет.

Тем не менее хочется сказать спасибо и Казани и Москве за молодежный ватерпол, который прямо сейчас составляет четверть от профессионального в России. Москва обыграла «Штурм-2002», прыгнув выше головы, «КОС-Синтез-УОР» сыграл несколько матчей подаривших интригу. Хотя примером для обеих команд может служить «Вукови», дубль «Нови Београда», который не просто выступает в местной высшей лиге, где есть еще два дивизиона, но и пробился в четвертьфинал, опередив крепкий «Ниш» и «Пролетер» из Зренянина.

Молодежный ватерпол в России — это дело благородное, но не благодарное. В других видах спорта уже с детских лет можно задействовать финансовые рычаги, платить компенсации за таланты, переманивать их, задействовав разные ништяки для родителей, в смысле приема на работу в клубной системе. В водном поло таких денег нет.

Фото: sintez-kazan.ru

Сама по себе тема молодежных команд, вторых по статусу в клубной системе, достойна уровня кандидатской работы для выпускника какого-либо спортивного вуза. Не погружаясь в тему, где можно застрять надолго, выделим только самые яркие примеры. Казахстанский «Медео» в водном поло, на основе которого была выстроена чемпионская команда «Динамо» из Алма-Аты. И футбольное «Динамо-2» из Москвы, игроки которого поначалу составили костяк «Динамо», Сухуми, а затем стали ярким явлением в российском футболе, правда, выступая за разные клубы.

Отдал ли Слуцкий проигранный приз Галицкому?

В истории российского спорта самый достойный пример — это работа клубной системы женской волейбольной «Уралочки», где было оправданно существование даже третьей команды. И сейчас еще «Краснодар-2» — команда, которая помогла Сергею Галицкому выиграть спор у Леонида Слуцкого. Там еще вопрос: отдал ли Слуцкий приз?

В остальном же существование молодежных команд в нашем спорте это либо неизученный пласт истории, либо чистая профанация. К неизученному пласту истории относится, например, московский клуб «Маяк», который выполнял роль второй команды для ЦСК ВМФ, не изучен вопрос со второй командой у мужского волейбольного ЦСКА, когда второй командой числилась поначалу одинцовская «Искра», а со временем возник еще и ЦСКА-2, поскольку «Искра» слишком бодро начала подниматься по турнирной лестнице, и возник конфликт интересов.

В России, кроме футбольного Краснодара, системы молодежных команд в женском гандболе и ватерпольной Казани и выделить особо некого. Честно скажу, пытался изучить вопрос в отношении вторых команд в Москве, всех этих многочисленных коллективов, и понял, что тут необходим талант уровня Габриэля Гарсии Маркеса, написавшего свои «Сто лет одиночества», и не сошедшего с ума от многочисленных персонажей. Здесь нечто подобное, при этом нет основополагающего персонажа, как Урсула Игуаран, вокруг которого можно было расположить все эти «Олимпийские», «Измайлово», «Крылатское», уже названный «Маяк». У Казани такие костяк и стержень есть: это «КОС-Синтез» и, после первого блина-комом, под названием «Химик». Хотя когда местная ватерпольная школа еще не была готова для пополнения молодежной команды, были успешные в плане отдачи «КАИ-КазУОР», «Синтез-Академия» и нынешний «КОС-Синтез-УОР». При любом окончании финала, в Казани найдутся те, кто порадуется за чемпионов, поскольку в Волгограде играют сразу три воспитанника казанской клубной системы, а в целом по России, Сербии (Егоров, Шайхутдинов), Германии (Шепелев) можно набрать очень конкурентную команду.

Фото: sintez-kazan.ru

Другое дело, что в целом молодежный спорт в России отдан на откуп не стратегам, как один-единственный на весь футбол Галицкий или руководители ватерпольной Казани, а барыгам. С помощью универсальной формулы «создания клубной пирамиды», словосочетания настолько же заезженного, как «чтобы не шлялись по улицам, не нюхали клей по подъездам», в России похоронили баскетбол, который распыляется по молодежным и студенческим лигам, но его невозможно собрать воедино для «Единой Лиги-ВТБ». В волейболе ранее солировал Белгород, сейчас на первые роли вышел мужской Новосибирск и женская Казань, опять же, плюс Череповец, а вот Екатеринбург «уже не торт». Правда, все они работают по системе спортивных интернатов, в то время, как «КОС-Синтез-УОР» был и остается командой уроженцев Казани. Что касается футбола, то многочисленные истории исчезновений со спортивной карты «Спартака-2», «Рубина-2», «Казанки», просто вопиют о том, что российский молодежный футбол это какое-то подобие «черной дыры».



Трансляция есть, новости не было

Нет другого такого вида спорта, как российское водное поло, в котором огромное количество профессиональных журналистов. При этом найти материалы про водное поло в российских СМИ достаточно сложно. Для примера можно посоветовать поискать какие-то репортажи с серии плей-офф нынешнего сезона. Достаточно сказать, что «Матч ТВ», организовав трансляцию первого матча финала между казанским «КОС-Синтез» и волгоградским «Спартаком», элементарно не опубликовал новость об итогах матча, не говоря уже о том, что проигнорировал остальные игры текущего плей-офф.

При этом мировая лига по водному поло освещается в крупнейших спортивных газетах Италии, Франции, в «Дейли телеграф», в Испании про него написала даже «Марка», которая традиционно считается проРЕАЛисткой, ориентированной на ФК «Реал» и команды этого клуба. А водное поло в стране развивается преимущественно в Каталонии, откуда три четверти команд местной Суперлиги, причем большинство из Барселоны. Несмотря на это «Марка» пишет о сборной Испании, в России же водное поло попадает на страницы газет только после скандалов, а на профильный спортивный канал только после того, как руководство «Казаньоргсинтеза» озаботилось трансляцией одного из важнейших матчей года между «КОС-Синтез» и волгоградским «Спартаком». Что касается федерации, то там вошли в некий пул, который заключил соглашение с федеральным радио. Двух минут трансляции хватило для того, чтобы понять уровень профессионализма этого радио, где Леонида Слуцкого назвали действующим тренером ФК «Рубин».

Фото: sintez-kazan.ru

Завидовать будем

Довелось наткнуться в интернете на видеоотчет с турнира по мини-ватерполу Баку Qarabag wp Baku winter cup 2023, в котором в прошлом году успешно участвовал и президент спортклуба «Синтез» Ирек Зиннуров. Честно говоря, просто зависть берет, глядя на атмосферу этих, по сути, любительских турниров в стране, где официально нет водного поло, после исчезновения знаменитой ККФ — команды Кавказской Краснознаменной Флотилии. Водного поло нет, а турниры есть, до уровня проведения которых России, увы, далеко.

Вот в этом плане хочется вспомнить, какой шквал статей был посвящен 20-летнему юбилею Игоря Акинфеева, проведшего 20 лет в составе ЦСКА, и его хоккейного коллеги Василия Кошечкина, который завершил карьеру, «будучи в деле» 21 год. Но неужели нельзя было хотя бы подвязаться к этому делу и напомнить в СМИ о таких легендарных вратарях, как Николай Максимов, карьера с 1990 по 2021 годы (с 7-летним перерывом), Дмитрий Дудкин, карьера с 1993 по 2016 годы. Глядишь, будет повод лишний раз вспомнить о «лучшей спортивной игре на воде». Для понимания, мой знакомый тренер по шахматам Владимир Власов примерно таким образом привлекал интерес к своему виду спорта у будущего гроссмейстера Тамары Чистяковой, которую водили в шахматную секцию «в нагрузку» к старшему брату.

Фото: sintez-kazan.ru

«Австралия — Китай, а ну-ка вылетай»

Следующая порция размышлений на около ватерпольные темы будет касаться потенциальной возможности России перейти в азиатскую конфедерацию. Понятно, что в ближайшее время никакой каши с Европой не сваришь, поскольку в какое-то определенное время мы начали готовить совершенно разные блюда. Пока в спортивных конфедерациях наибольшие переходы осуществлялись в футболе: Австралия — в Азию, Казахстан — в Европу, Израиль побывал практически везде, кроме Америки и Африки. Да и в баскетболе можно вспомнить про бронзовые медали Египта на чемпионате Европы, с участием команд из Марокко в Кубке европейских, вплоть до 1968 года.

Помимо этого сборные с австралийского континента, а это Новая Зеландия и, собственно, Австралия играют в волейбольной конфедерации Азии буквально с первого чемпионата в 1975 году. И у России, расположившейся на территории двух континентов, всяко больше прав выступать в Азии, чем у австралийцев.

Может, закинем удочку для участия в Азиаде нынешнего сезона? Вместе с белорусами, можно вне конкурса. Историй подобного участия в международной практике много. Не получится, хоть узнаем: кто на самом деле противостоит России, а то недавнее замечание гонщика Сергея Карякина насчет отказа Китая в участии россиянину участвовать во внутренних соревнованиях наводит на «смутные сомнения».

Джаудат Абдуллин