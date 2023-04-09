Вендетта Билялетдинова свершена. «Ак Барс» выходит в финал Кубка Гагарина в скандальном пятом матче

Как Билл переиграл Кравеца и отдал должок за 2019-й, а Свитов из своего превратился в чужого

После того психологического нокаута, который казанцы нанесли «Авангарду» у него дома сегодня все указывало на скорейшее окончание серии и безоговорочное превосходство «Ак Барса» на Востоке. И хотя поначалу все пошло не по плану, эта машина Билялетдинова должна была заканчивать серию в Казани, и сделала это, пусть и не без скандалов и казусов, как на льду, так и за его пределам. О том, как «Ак Барс» в пятый раз вышел в финал Кубка Гагарина — в итогах спортивной редакции «Реального времени».

Билялетдинов закрыл свой гештальт?

Четыре года прошло с тех пор, как в свой постчемпионский сезон «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова без шансов уступил «Авангарду» в первом раунде Кубка Гагарина-2019. Тогда разрываемый множеством проблем с составом (чего только травма спины Гарипова стоит) и внутренними терками в клубе, и недостатком мотивации после громкой победы в предыдущем сезоне «Ак Барс» выглядел на фоне тогда еще балашихинской команды блекло — не успевали на бортах, действовали медленнее, а Владислав Подъяпольский не подтащил. Боб Хартли по деталям разобрал команду Билла и разделал ее на кусочки. По сути, этот вылет из плей-офф стал апофеозом всей накопленной кризисной ситуации в клубе, что побудило Билялетдинова покинуть Казань и уйти на затяжной покой.

С тех пор «Ак Барсу» так и не удавалось преодолеть эту заколдованную команду — при Квартальнове натыкались на «Авангард» еще дважды и оба раза вылетали сначала в седьмом матче финала Востока, а потом и вновь в первом раунде.

Довольно символично, что после своего возвращения (пусть и неожиданного даже для самого себя) Биллу выпало вновь сойтись с «Авангардом», чтобы отыграться и закрыть ту неприятную историю и закрыть раз и навсегда этот неприятный гештальт. Закольцевать историю удалось красивой волевой победой, практически зеркально, отдав должок за унижение 2019 года и выиграв пусть не 4-0 в серии, а отдав лишь один матч.

И пусть сам наставник «Ак Барса» на вопрос корреспондента «Реального времени» не подтвердил, что для него это личная вендетта, но было видно, насколько это была важная для него победа.

— Скажу честно, мне хотелось их обыграть. Нет, не потому что они меня обыграли когда-то или потому что «Ак Барс» не мог долго время их пройти, не поэтому. Задача была выиграть у этого соперника, вот и все. Был бы другой — такую же задачу бы поставил, — сказал Билялетдинов.

Классика «Ак Барса»: два периода молчания, и убийство в конце

Первая пятиминутка была полностью за «Ак Барсом». Казанцы мощно давили во время своего большинства, после того как удалился Дамир Шарипзянов уже на 12 секунде матча. А после того, как составы сравнялись, хозяева уже удавку не отпускали и постоянно набрасывали на пятак, где перманентно дежурил Александр Радулов. Непонятно как, но капитан ни одну из шайб так в ворота Демченко и не затолкал, хотя каждый раз как-то умудрялся оказываться перед воротами «Авангарда» один. Все шло к голу Казани, но…

Но случилось что-то похожее на зеркальный сюжет третьего матча серии, когда Омск был лучше, но «барсы» выиграли. И это настораживало. Омичи быстро прибежали в зону «Ак Барса», быстро расставились, а уже после пары передач Береглазов решил без щелчка бросить по воротам Билялова, возможно, надеясь на отскок. Вот только перед воротами был такой трафик, что Тимур пропустил эту шайбу.

Ну а удаление Кирилла Панюкова изначально не сулило ничего хорошего — «Авангард» поймал свою игру и на кураже серьезно превосходил казанцев по скоростям. Отсюда, собственно, и удаление. Идеально разыгранная комбинация и вбитая шайба в упор от Рида Буше.

Мало того, третью мог забрасывать и Толчинский, который вышел на смену, тут же поймал отскочившую шайбу и убежал на рандеву с Биляловым. Вратарь «Ак Барса» омского форварда переиграл.

Вот только «Ак Барс» в этом плей-офф — настоящая машина по производству красивых сценариев и волевых побед. С первых секунд казанцы стали буквально перемалывать «Авангард». Сначала быструю шайбу забросил Дмитрий Юдин, бросивший от своего излюбленного места у левого борта.

Дальше действовали только казанцы. Сначала Адамчук буквально скопипастил гол своего одноклубника, бросив ровно с той же точки, что и Юдин.



Но заканчивать казанцы этот матч должны были еще на 56 минуте, когда Сафонов выскочил по правому борту на вратаря, а Сведберг сначала обхватил казанского форварда, а уже когда шайба пересекала линию ворот просто начал толкать Илью на вратаря. А когда тот ожидаемо налетел на Демченко, принялся буквально избивать лежачего Сафонова. Дисциплинарный штраф для шведа был ожидаем, а вот отмену гола объяснить было нечем — чистейший гол.

Благо в этот день казанцев было уже не остановить и в овертайме они свое все-таки дожали. Вадим Шипачев разобрался перед воротами и расстрелял Демченко.

Надо признать, что Билялетдинов в этой серии явно переиграл своего менее опытного визави. «Не 1-4 в серии, а три овертайма — вот итог нашей серии», — попытался сместить акценты после матча Михаил Кравец. Но всем понятно, что овертаймы, в которых «Ак Барс» вышел победителем, — это как-раз показатель тренерского мастерства. Билл взял три из трех и Кравецу нужно будет еще серьезно переосмыслить эту серию.

фото: ak-bars.ru

«Мы тебя нашли, отмыли… Свитов в Казани больше не желанный гость?

Еще в мае 2018 года тогдашний капитан «Ак Барса» Александр Свитов принимал образ «своего парня в доску», когда заряжал победную кричалку «Кто чемпионы? Мы чемпионы!» в чемпионском автобусе команды, следовавшем по центру Казани. Силовой форвард, всегда готовый заступиться за своих партнеров, принимал участие в различных промо-акциях «Ак Барса», с выражением лица хорошего парня фотографировался с котятами, но сегодня мы вновь увидели совсем другого Свитова. И похоже именно этот Свитов — настоящий.

Сложно объяснить, какими мотивами мог руководствоваться, казалось бы, заслуженный хоккеист, выигрывавший Кубок Гагарина, заработавший неплохое состояние и получившй признание в КХЛ, когда пошел сначала требовать шайбу у обрадованного болельщика, который решил оставить ее себе в качестве сувенира. А потом и еще раз вернуться, чтобы выплеснуть агрессию уже на целую трибуну «Татнефть Арены».

Нет, логика действий в принципе понятна: хоккейное суеверие, где шайба, которая однажды уже побывала в воротах соперника, должна приносить фарт и дальше для забившей команды. И если уж копать совсем до конца, то по итогу так и оказалось: уже с новой шайбой «Авангард» больше не забрасывал.

Но понять такое поведение невозможно хотя бы уже потому, что в Казани хоккеиста всегда уважали и ни о каком негативе со стороны казанских болельщиков речи не было. Наша редакция искренне надеется, что Александр Свитов сегодняшним вечером сядет с холодной головой, обдумает свое поведение и примет единственное правильное решение — извиниться перед Казанью, которая так много ему дала.

Эрик Добролюбов