Самарский арбитраж встал на сторону гендиректора «МЭЛТ» Евгения Самарского в деле на 4 миллиона

Ханеев vs Самарский

Как стало известно «Реальному времени», Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение татарстанского арбитража о взыскании с бывшего топ-менеджера некогда успешного компьютерного ретейлера «МЭЛТ» Евгения Самарского 4 миллионов рублей в конкурсную массу компании.

Заявление об этом подал Альмир Ханеев, совладелец «МЭЛТ», еще в начале декабря 2020 года. Позже суд по его же ходатайству привлек к участию в деле в качестве соответчика ООО «Юридическая компания «Астра Лекс».

Заявление Ханеева мотивировано следующими обстоятельствами: в мае 2016 года между «МЭЛТ» в лице Самарского и юрфирмой был заключен договор на оказание услуг, в которых компания вроде как не нуждалась. И несмотря на то, что в том же году в компании по продаже компьютерного оборудования начался корпоративный конфликт, а с 2017 года ее деятельность и вовсе была прекращена, с 2016 по 2019 год у «МЭЛТ» образовалась задолженность перед ЮК «Астра Лекс» в размере 4 млн рублей. Эту сумму Ханеев и пытался взыскать с Самарского.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение татарстанского арбитража. Фото foursquare.com

Арбитраж Татарстана встал на сторону Ханеева, но не полностью — 4 миллиона постановили взыскать только с Самарского, при этом сам по себе факт взыскания с него убытков не влияет на существование задолженности перед ООО «Юридическая компания «Астра Лекс».

— Такое поведение руководителя должника («МЭЛТ», — прим. ред.) является недобросовестным и не соответствующим интересам должника и единственной цели его деятельности, а его действия являются недобросовестными, неразумными и не соответствующими интересам должника, — признал суд.

В итоге апелляционная инстанция отменила решение и приняла новый судебный акт: отказать в удовлетворении заявления о взыскании с Самарского в конкурсную массу «МЭЛТ» 4 млн рублей.

Связаться с Самарским и Ханеевым «Реальному времени» не удалось.



В отношении самого Самарского еще в сентябре 2021 года была введена процедура реструктуризации долгов. Фото crn.ru

Иск далеко не первый

Этот иск о взыскании с экс-гендиректора «МЭЛТ» убытков не единственный — в конце мая конкурсному управляющему Марату Сулейманову удалось через суд взыскать с него 23,2 миллиона рублей. Еще раньше арбитраж отказал «конкурснику» во взыскании более 4 миллионов с Самарского и другого совладельца «МЭЛТ» — Руслана Баязитова.



В отношении самого Самарского еще в сентябре 2021 года была введена процедура реструктуризации долгов, причем план этой самой реструктуризации собрание кредиторов экс-гендиректора «МЭЛТ» на заседании 28 июня не стало утверждать. Вместо этого они решили обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании Самарского банкротом и введении реализации имущества.

Признаков преднамеренного банкротства Самарского его финансовый управляющий Аделя Хабиби не обнаружила, а основания для проведения проверки признаков фиктивного банкротства отсутствуют.

Сам «МЭЛТ» начал рушиться еще раньше — в 2013—2015 годах, после развода Альмира Ханеева с его женой Элиной, о чем «Реальное время» писало подробно. В декабре 2020 года ретейлер был признан банкротом, конкурсное производство было открыто до июня 2021 года и недавно продлено еще на полгода.

Дарья Пинегина