Обстрел Донецка, песня «Солдат», мультфильм о Зеленском / Реальное время
Сегодня ВСУ обстреляли Донецк — был уничтожен целый рынок, один человек погиб и еще 13 получили ранения. Несмотря на все это, киевский режим продолжает считать Донецк своей территорией, убивая своих же граждан. И дата была выбрана не случайно: ровно 8 лет назад, 7 апреля 2014 года Донецкая Народная Республика объявила о своем суверенитете. В эту тему есть еще одна важная новость: Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему министру обороны Украины Степану Полтораку. Ему вменяют обстрелы Донецкой и Луганской народных республик в период с 2014 по 2019 годы, в результате которых более 530 человек погибли и около 970 получили ранения. В Херсонской области задержали двух человек, которые занимались шпионажем в пользу Украины. В ФСБ сообщили, что преступники собирали данные о местах дислокации и о перемещении российских войск. Эти и другие новости обсуждаем сегодня в обзоре «Реальное время Live».
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