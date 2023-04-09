«Опасность возникновения диоксинов в водопроводной воде очень высока»

Татарстанский специалист по водоснабжению призывает проверять качество питьевой воды в Казани

Одним из злободневных вопросов для Казани и республики остается обеспечение населения питьевой водой высокого качества. Эксперт по водоснабжению Николай Петров-Текин около 20 лет занимается этой проблемой. Даже выйдя на пенсию, бывший сотрудник Минэкологии РТ продолжил работу. В авторской колонке для «Реального времени», специалист разъясняет, почему именно в Татарстане важно регулярно следить за качеством водопроводной воды, проверяя ее на содержание диоксинов. «Превышение дозы ПДК возможно даже при ничтожном количестве фенолов, образующихся в волжской воде от разложения водорослей в период цветения, при взаимодействии с хлором», — предупреждает он.

Важно проверять воду на диоксины

Вода — самый потребляемый пищевой продукт. Качество воды — основа качества жизни. По данным ВОЗ, 80% заболеваний — результат употребления экологически грязной воды. Особенную опасность для генофонда представляют диоксины и диоксиноподобные токсиканты, содержащиеся в питьевой воде. Диоксины обладают политоксичностью, являются абсолютным ядом для живого вещества. Длительное воздействие диоксинов даже в небольших концентрациях приводит к росту различных тяжелых заболеваний, снижению иммунитета.

Величина предельно допустимой концентрации (ПДК) диоксинов в питьевой воде по санитарным нормам установлена 0,000035 мг/л , а в США величина ПДК на три порядка, то есть ровно в тысячу раз меньше и составляет 0,00000005 мг/л. Проблема эта касается и непосредственно Татарстана. Превышение дозы ПДК возможно даже при ничтожном количестве фенолов, образующихся в волжской воде от разложения водорослей в период цветения, при взаимодействии с хлором. Соединение этих двух веществ однозначно приводит к образованию диоксинов и создает угрозу запуска механизма экологической катастрофы.

Поэтому, я считаю, важно периодически проверять наличие диоксинов в питьевой воде. Опасность возникновения диоксинов в водопроводной воде очень высока. Наличие этих ядов обязательно должно проверяться лабораторным способом.

В.В. Морозов, который руководил санитарно-эпидемиологической службой Татарстана в течение 27 лет, также признал, что такая опасность существует и направил запрос в городской «Водоканал» с рекомендацией провести проверку водопроводной воды на диоксины. Через некоторое время он получил ответ на свой запрос: в ведомстве заявили, что такие проверки не предусмотрены нормативами.



Несколько лет назад Росэпиднадзор признал, что вероятность содержания диоксинов в воде имеется, и также выслал «Водоканалу» рекомендацию проверять в промышленном масштабе содержание диоксинов в питьевой воде. В ответе сообщалось, что воду на проверку будут отвозить в Санкт-Петербургскую компанию. Я считаю, что этот вопрос должен быть под контролем общественности — процедура отбора проб воды на проверку. Сегодня нет независимых проверяющих воду лабораторий, и на мой взгляд — это проблема.

Фото: Дмитрий Резнов

«ПДК должно быть повышено»

В нашей стране показатель ПДК для диоксинов в питьевой воде в 1 300 раз ниже, чем в зарубежных странах. Я считаю, что его нужно менять. Очистные сооружения для подготовки воды в Казани построили в 1930—1940-е годы по технологии, принятой еще в начале века! Она рассчитана на очистку воды только от природных примесей. Но ведь сегодня в Волге появились химические вещества, которых в прошлые годы не было и в помине.

Самое опасное то, что в воде есть соли тяжелых металлов, которые постепенно накапливаются в организме и практически не выводятся из него. Мало того, в последнее время в воде находят и фенолы. Так вот, когда эти сами по себе довольно безобидные вещества соединяются с хлором, образуются очень страшные диоксины. Это абсолютный яд для живого организма. А у нас вода обеззараживается как раз хлором. Обеззараживается или, по международной терминологии, стерилизуется. В воду из Волги добавляют небольшую дозу хлора. Потом эта вода проходит через отстойники, через фильтры попадает в специальный резервуар, после чего она якобы готова для потребления, во всяком случае, соответствует ГОСТу.

Но этот ГОСТ был принят где-то в 1930-х годах. И хотя его каждые 10 лет обновляют, вода по нему контролируется лишь по 28 показателям. А по европейскому и международному стандартам — по 100 показателям. Но дело не только в этом. Из резервуара вода подается по общей системе трубопроводов потребителю: и промышленным предприятиям, и населению. Так вот в трубах происходит вторичное загрязнение.

Фото: Дмитрий Резнов

Наши городские трубопроводы протяженностью около 500 километров строили тоже начиная с 1930-х. Неудивительно, что некоторые трубы продырявились, в них попадает грунтовая вода. Раньше строительными нормами было предусмотрено, что для питьевой воды можно применять только чугунные трубы. Вода в них не портится и внутренняя поверхность труб не зарастает в такой степени, как в стальных. Потом, в связи с бурным ростом городов, чугунных труб стало не хватать, и в порядке исключения разрешили применять стальные. При условии, что внутренняя поверхность трубы будет защищаться цементно-песчаной обмазкой или эмалироваться. Понятно, что исключение очень быстро стало правилом, причем никакой обработки труб не проводится. Так что внутри они разрушаются, да еще и становятся заповедником бактерий.

Вторичное загрязнение воды в трубах могло бы привести к росту желудочно-кишечных заболеваний. Чтобы этого не допустить, воду глушат хлором. То есть его опять добавляют в воду уже после ее очистки на водозаборе, притом в таком количестве, чтобы хлор дошел до крана на кухне. Однако хлор — это ведь отнюдь не витамины. Во Франции, например, применение хлора для стерилизации воды запретили, там проводят озонирование. Но у нас это невозможно. Пусть мы проозонируем воду на водозаборе, но потом-то она потечет через те же стальные трубы.

Фото: realnoevremya.ru

«Нужен завод питьевой воды»

Причем озонирование — это дорого, ведь приходится обрабатывать на одного человека где-то 400—500 литров питьевой воды в сутки. А по физиологическим нормам надо всего полтора-два литра воды в сутки. Так что потребности такой нет. И немыслимо делать пищевым продуктом 500 литров на человека и потом использовать их в непищевых целях — постирать, полы помыть, душ принять, предприятиям отдать. А полтора-два литра — это совсем немного, это выход из положения. Потому что такое количество воды можно сделать чистой.

В сложившейся ситуации для обеспечения населения питьевой водой высокого качества по минимальным физиологическим нормам 2,5—3 литра на человека в день необходимо построить завод питьевой воды при активном участии государства. Такое предприятие должно появиться в Казани, и этот вопрос нельзя отдавать на откуп чисто коммерческим структурам. Благо еще сохраняются чистые источники (без диоксинов) артезианских вод палеодолины реки Волги. Это поможет избавиться от всех видов техногенных загрязнений, в том числе от хлора и диоксинов.

Эту проблему неоднократно обсуждали в республике в течение последних 30 лет — и в прессе, и в выступлениях специалистов, но ответа пока нет. В случае положительного решения население города будет бесплатно обеспечено нормальной питьевой водой пищевого качества.

Николай Петров-Текин