Правительство России уточнило порядок расчета платы за услуги ЖКХ на общедомовые нужды

Фото: Олег Тихонов (архив)

В России утвердили изменения, касающиеся вопросов предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Проект документа был разработан Минстроем России. Например, установлен детальный порядок перерасчета размера платы за услуги ЖКХ, предоставляемые при использовании и содержании общего имущества. Также уточнен порядок расчета объемов и платы между управляющими и ресурсоснабжающими организациями и др., сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Вчера вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в стране нужно заменять как минимум 5% изношенных коммунальных сетей в год. По его словам, в 2021 году было построено около 260 объектов, благодаря чему 850 тысяч жителей РФ были обеспечены качественной водой из систем централизованного водоснабжения.

Диана Жиленкова