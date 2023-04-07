Казань проведет ватерпольный финал с Волгоградом

«КОС-Синтез» против «Спартака»

8 апреля в бассейне «Оргсинтез» состоится первая встреча финала чемпионата России по водному поло. Хозяева — «КОС-Синтез» — будут принимать волгоградский «Спартак». Ответная встреча состоится через неделю в Волгограде. При ничейном счете финальной серии команды вернутся в Казань. Подробности — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Ожидаемый финал едва не сорвался

Два финалиста — «КОС-Синтез» и волгоградский «Спартак» — шли к ожидаемой встрече в финале, практически не замечая препятствий в регулярном чемпионате. Ничья Казани в Москве и проигрыш Волгограда Астрахани — это та малая доля, которая «обломилась» другим участникам чемпионата страны. Но в полуфинале «Спартак» заставил поволноваться своих болельщиков. В третьем матче, который проходил в волгоградском бассейне, счет долгое время был в пользу Астрахани — 3:1, 4:3, и на решающий период команды вышли при минимальном преимуществе «Спартака» — 6:4. Более того, у Астрахани был пенальти, после которого мяч угодил в перекладину, и сопровождавший этот удар глухой звук предвещал крах надежд астраханцев. После четвертого гола они перестали забивать, а это смерти подобно в противостоянии со «Спартаком».

Последний гол в этом матче забил центральный нападающий Михаил Рудай, чьи соотечественники в это же время выступали на чемпионате Азии.

Матчи финала запланированы на 8 апреля (в Казани) и 14 апреля (в Волгограде). В случае необходимости будет проведен третий матч, опять же в Казани. И чтобы, как говорится, два раза не вставать, анонсируем старт чемпионата России по плаванию, который пройдет в Казани, традиционно во Дворце водных видов спорта, с 15 по 21 апреля. На нем также будет участвовать спортсмен СК «Синтез», это спинист Николай Зуев, который проплывет 50 и 200 метров. Ну и напоследок еще одна новость-напоминалка о представителе нашего многопрофильного спортклуба «Синтез», на этот раз это прыжки в воду, и их олицетворение в Казани — Никита Шлейхер — успешно отпрыгал на всероссийском турнире «Кубок Подмосковья», проходившем в Рузе. С начала апреля, когда проходили эти соревнования, несколько мини-версий «Кубка Подмосковья» окажутся либо в квартире Шлейхера, либо на его «базе» во Дворце водных видов спорта, либо в музее СК «Синтез».

Никита Шлейхер успешно отпрыгал на всероссийском турнире «Кубок Подмосковья». Фото vk.com/sintezkazan

Казахстан выступал в чемпионате Азии. В самый разгар уразы

Ватерпольный чемпионат Азии прошел в Сингапуре, который, как известно, должен принимать Акватику-2025, перенесенную туда из Казани. Время начала чемпионата, честно говоря, демонстрирует, что и на Азиатском континенте чудаков, мягко говоря, хватает. Назначить турнир на начало Рамазана это весьма странно. Ватерпольный календарь сам по себе не насыщенный, и можно было дать верующим спортсменам, а их в азиатских командах немало, возможность подержать уразу.

В той же мужской сборной Казахстана хватало игроков, которые могут придерживаться ислама, таких как Руслан Ахметов, Темирлан Балфанбаев, Олжас Каныш, Мадихан Махметов, Мурат Шокенов, Султан Шонжигитов, три девушки в составе женской сборной. Сам по себе состав сборной Казахстана на чемпионат Азии вызвал серьезное недоумение. При присутствии одного легионера Егора Бербелюка, без Вердеша, Жардана, Шведова, Шлемова, Шмидера, и Казахстан был ориентирован на игроков, родившихся в 21-м веке: упомянутые Балфанбаев и Каныш, а также Данил Артюх, Максим Ламаев, Даниил Матолинец, Игорь Недоконцев, малоизвестные Егор Белоусов и Александр Еремин.

В прошлом году отдельные казахстанские издания критиковали «Реальное время» за инсайд о предстоящем пропуске «Астаной» открытого чемпионата России. Ну вот, заканчивается сезон 2023 года, и где среди участников нашего чемпионата «Астана»? К сожалению, она исчезла и с радаров республиканских СМИ, как и новости о ее жизнедеятельности. За минувший год стало известно только, что Алтай Алтаев завершил карьеру в 27 лет и уехал в Америку. А где другие ветераны — Медведев, Пилипенко, Укуманов, поигравший за «Синтез» Манафов? Сколько не искал информации, так и не смог понять: уехал ли за рубеж молодой Эмиль Вилин, поскольку ватерполист с такой фамилией играет за команду второго дивизиона Сербии «Младост», Панчево. Вернулся ли в спорт 27-летний Александр Годованюк, у которого в августе прошлого года завершилась 4-летняя дисквалификация за применение анаболического стероида (оралтуранабола).

В той же мужской сборной Казахстана хватало игроков, которые могут придерживаться ислама. Фото: аккаунт министра культуры и спорта РК Асхата Оралова в соцсети

Чемпионаты Беларуси и Грузии

Кстати, мужской сборной Китая руководят Петар Поробич и Иван Ашич. Поробич с 2017 по 2020 год уже был главным тренером мужской сборной Китая, а перед Олимпиадой в Токио работал с женской сборной. Затем была информация о том, что Поробич возглавит мужскую сборную Германии вплоть до Олимпиады в Париже, но, отработав сезон (в 2022 году его сборная дважды становилась 13 и на чемпионате мира и на «Европе»), он в итоге вернулся в Китай. Между тем у него есть опыт работы в «Штурме-2002», не случайно главный тренер сборной России Андрей Белофастов заявил о возможности провести товарищеские матчи со сборной Китая, возможно, воспользовавшись прежним знакомством.

В три дня уложилось проведение мужского чемпионата Беларуси, в котором победу одержала сборная Гомельской области, обошедшая команды Брестской и Витебской областей. Всего в турнире принимало участие семь команд, еще три представляли Минск, плюс Могилевская область, замкнувшая список участников. Увы, соседи продолжают игнорировать этот вид спорта, сконцентрировав и внимание, и финансы на легионерском ХК «Динамо» Минск. Приближается к завершению и чемпионат Грузии, которая, подспудно развивая водное поло в стране, сейчас входит в число 12 сильнейших сборных мира, опережая Германию, Нидерланды, ту же Великобританию, причем это обошлось федерации в разы дешевле, чем хоккей в Беларуси. Но это мы уже повторяемся.

В полуфинале татарстанцы обыграли московскую «Жемчужину» — 12:6, а в главном матче уступили в один мяч сборной Астрахани — 9:10. Фото vk.com/sintezkazan

И последние станут первыми

В Астрахани завершилось первенство России для участников не старше 18 лет. В полуфинале татарстанцы обыграли московскую «Жемчужину» — 12:6, а в главном матче уступили в один мяч сборной Астрахани — 9:10. В составе сборной выступали три игрока КОС-Синтез-УОР: защитник Камиль Шайдуллин (капитан команды), подвижный нападающий Илья Васильев и вратарь Даниил Кудрявцев.

Тут стоит отметить, что в молодежных турнирах играет достаточно большое количество ватерполистов, имеющих опыт выступления в Суперлиге, особенно это касается игроков до 20 лет. И в этом случае на первые планы выходят команды Москвы (МК СШОР «Восток»-2) и Московской области («Штурм-2002»), Санкт-Петербург в возрасте до 20 лет и Астрахань в возрасте до 18. У астраханцев играли сразу несколько игроков, имеющих положительный опыт выступлений за «Динамо-СШОР». Питерцы будут в фаворитах в первенстве до 20 лет, также за счет выступления в составе «Балтики». Из лидеров российского водного поло только Татарстан стабильно в лидерах, и Волгоград, увы, стабильно в аутсайдерах.

Кстати, любопытно, что та же Украина не забросила развитие национального водного поло через участие юниорских команд в зарубежных чемпионатах. Уйдя из первенства Венгрии, где раньше выступало ужгородское «Динамо», сейчас украинцы делегировали молодежную команду Львова в первенство Польши, которая считается там первой лигой. Кстати, в отношении Польши можно комплиментарно высказаться в плане, что там водное поло развивается даже на частном уровне, в частности в школе Гортата из Познани, основанной известным в прошлом баскетболистом Марчином Гортатом.