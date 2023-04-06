Цифровой рубль не пошел в люди

Эльвира Набиуллина сдвинула сроки тестирования цифрового рубля — регулятор ждет нормативную базу

Фото: Коллаж Никиты Коновальцева

С апреля в 13 банках России должны были стартовать платежи цифровым рублем. Ожидалось, что на первом этапе россиянам станет доступно открытие и закрытие цифровых кошельков, оплата покупок, переводы и возврат средств. Однако пилот не запустился в заявленные сроки. Что «тормозит» введение цифрового рубля, выгоден ли он банкам и поможет ли в борьбе с коррупцией — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

С 1 апреля в России должно было стартовать тестирование платежей физлиц цифровым рублем. Ожидалось, что в нем примут участие 13 банков, которые технически подтвердили свою готовность. Их перечень не раскрывается, но ранее в первую пилотную группу по тестированию цифрового рубля вошли: «Альфа-Банк», банк «Дом.рф», ВТБ, «Газпромбанк», «Тинькофф», «Промсвязьбанк», «Росбанк», Сбербанк, «СКБ-банк», банк «Союз», «МТС-Банк», «Совкомбанк» и «Киви Банк».

Платформу цифрового рубля начали тестировать в феврале 2022 года. В сентябре председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор планирует приступить к тестированию цифрового рубля в реальных условиях весной 2023 года.



Тестирование цифрового рубля начнется сразу, как будет принята законодательная и нормативная база, уточнили в отделении Центробанка по Татарстану.

Банк России готов к проведению пилотного тестирования в заявленные ранее сроки — в апреле. Но так как в нем будут участвовать реальные люди и операции будут проводиться на реальных деньгах, необходимо наличие правовой основы. В настоящее время пакет законопроектов по цифровому рублю уже прошел первое чтение в Государственной думе. «Мы надеемся на его дальнейшее принятие в кратчайшие сроки», сообщили в отделении Центробанка по Татарстану.



Фото: Максим Платонов

Предполагается, что цифровые рубли будут храниться в цифровых кошельках граждан и компаний, которые, в свою очередь, будут открываться на платформе Банка России. Операции с цифровыми рублями также будут проходить на этой платформе. При этом доступ к цифровым кошелькам будет через привычные дистанционные каналы — мобильные приложения банков и интернет-банки.

Цифровой рубль создается как новое платежное средство, а не как средство сбережения или кредитования, поэтому проценты начисляться не будут. А кредит по-прежнему можно будет получить в банке наличными деньгами или безналично. На операции с цифровыми рублями кэшбек начисляться также не будет.

Введение цифрового рубля имеет ряд преимуществ, подчеркнули в Банке России. Первое — планируется, что переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. Второе — независимость от банковских тарифов и ограничений банков на переводы. Третье — доступ к деньгам на цифровом кошельке через мобильное приложение любого банка, где обслуживается человек.

Каждый человек сможет открыть один цифровой кошелек на платформе Банка России. Это можно будет сделать через привычное мобильное приложение банка. Пополнять кошелек или переводить с него деньги можно будет также через мобильное приложение любого банка, клиентом которого является человек. Сейчас в разработке находится технология, которая позволит расплачиваться цифровыми рублями даже там, где нет интернета.

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При этом уровень защиты платформы цифрового рубля, на которой будут храниться цифровые кошельки и проходить операции, беспрецедентно высокий, отметили в отделении ЦБ РФ по Татарстану. Платформа создавалась с учетом всех необходимых уровней обеспечения информационной безопасности, операционной надежности и киберустойчивости.



Внедрение цифрового рубля — масштабный проект. Сначала нужно провести пилот на реальных цифровых рублях с реальными клиентами. Решение о масштабировании цифрового рубля будет приниматься по результатам прохождения всех этапов пилота и с учетом обратной связи его участников, подчеркнул регулятор.

В пилоте будут тестироваться базовые операции: открытие и закрытие цифровых кошельков, перевод цифровых рублей между гражданами, оплата покупок и услуг по QR-коду, самоисполняемые сделки (так называемые смарт-контракты). Предполагается автоматизировать стандартные платежи, например, оплату жилищно-коммунальных услуг. В дальнейшем список опций с цифровым рублем будет расширяться.



Пилот будет проходить поэтапно и продлится столько, сколько потребуется для того, чтобы отработать все необходимые операции и сделать цифровой рубль удобным средством платежа и перевода.



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Неизбежное будущее

ВТБ с опережением первоначальных сроков движется к запуску цифрового рубля, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе банка. В прошлом году ВТБ провел тестирование операций с цифровыми рублями, выпущенными на тестовой версии платформы цифрового рубля Банка России, и уже осенью приступил к тестированию покупки цифровых финансовых активов за цифровые рубли. Банк уже протестировал операции физических лиц по покупке и продаже цифровых рублей с безналичного счета, переводы на цифровые кошельки между физлицами, а также платежи в пользу юрлиц. Суммы транзакций отличаются в зависимости от тестовых сценариев.

«Ожидается, что уже в апреле Банк России начнет тестирование на реальных цифровых деньгах: банки-участники сформируют фокус-группы из числа своих сотрудников-клиентов банка. Планируется, что данное тестирование продлится до конца 2023 года. По результатам работы на фокус-группе можно будет оценить готовность запуска платежей цифровым рублем в целом. Насколько сервис цифрового рубля будет востребованным, покажут результаты тестирования», — отметили в пресс-служба ВТБ.

Росбанк считает проект цифрового рубля многообещающим. «Пользоваться цифровыми рублями можно будет с помощью мобильного приложения банка, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Росбанка. — Клиенты смогут просматривать их наличие как отдельного продукта в разделе «Цифровые валюты», который будет находиться в разделе «Мои продукты». Данная вкладка будет содержать «Цифровой кошелек» с уникальным номером и балансом».

Цифровой рубль — это новый инструмент, который может потребовать некоторого времени, чтобы люди привыкли к нему, но, скорее всего, на первое время он станет основным методом управления целевыми инвестициями государства, считают в Росбанка. Среди его преимуществ — повышенная безопасность и возможность маркировки цифрового рубля, что должно сделать его привлекательным для клиентов.

Будущее цифрового рубля будет во многом зависеть от политики Центрального банка. Его востребованность среди населения будет зависеть от того, насколько эффективно он будет продвигаться на рынке и доводиться до населения.



Сбербанк предпочел воздержаться от комментариев о цифровом рубле. Но ранее председатель правления Сбера Герман Греф говорил, что его появление является трендом, с которым бесполезно бороться.

«Мне кажется, цифровой рубль — это то, чем Центральный банк очень правильно занимается, неизбежное будущее. Вопрос в модели его внедрения. Это то, что сейчас дискутируется. Я бы не хотел пока давать какие-то оценки», — говорил журналистам Греф.

Воздержались от комментариев и в других банках — участниках пилота, которым «Реальное время» направило запросы.



Арестовать средства можно будет нажатием одной кнопки

«Обращение безналичных рублей не так прозрачно. Оно не позволяет государству следить за оборотами в режиме онлайн. Цифровой рубль в значительной степени решает эту проблему, — говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. — С его помощью можно будет отслеживать денежные транзакции. Для государства цифровой рубль означает прозрачность, весомое достоинство и с налоговой точки зрения, и с точки зрения борьбы с коррупцией. Кроме того, если государство захочет арестовать цифровые рубли на чьем-либо счету, то это может быть сделано нажатием кнопки, без волокиты с банками и приставами». Кроме того, по мнению эксперта, «цифровизация» национальной валюты — большой плюс для экономики, так как она снижает транзакционные издержки денежного обращения.



«Сейчас колеса безналичного денежного обращения вращаются благодаря банкам — посредникам. Соответственно, на вращении этих колес они зарабатывают. Транзакционный банковский бизнес очень выгоден, на нем банки получают многие миллиарды рублей. В частности, благодаря использованию бесплатных (для банка) остатков на текущих счетах, — объясняет Осадчий. — В случае использования цифрового рубля эти остатки будут находиться в ЦБ. Получается второй большой плюс для государства: остатки клиентских средств — у государства, а не у банков».

В идеале для обращения цифрового рубля не нужны банки, говорит эксперт. Но за банками в схеме обращения цифрового рубля сохранили ряд функций, чтобы «подсластить пилюлю». Например, банки открывают и пополняют цифровые кошельки. Хотя с этой функцией можно было бы справиться и на основе платформы цифрового рубля, не прибегая к услугам банков.

«Введение цифрового рубля означает для банков существенный отток ликвидности. Аналитики Сбербанка оценивали отток ликвидности из банков в 2—4 трлн рублей, — напомнил Максим Осадчий. — Для банков выгоды сомнительны, основные выгоды цифрового рубля — для государства».

Наличное денежное обращение было для государства непрозрачным. Безналичное стало чуть более прозрачным, но все же «мутным». Оборот цифрового рубля — просто «кристально чистая вода» — данные о транзакциях государство может получать в режиме онлайн.

«Зачем рядовому гражданину цифровой рубль? Держать цифровой рубль в цифровом кошельке безопаснее, чем хранить деньги в банке, особенно если банк не государственный, — поясняет эксперт. — С деньгами на карте есть некая боязнь, что средства испарятся. Хакеры кругом, мошенники из «колл-центров» каждый день названивают. Есть надежда, что цифровой рубль будет более защищенным, чем деньги на карте».

Но эти «плюшки», по мнению эксперта, слишком маленькие для обывателя по сравнению с тем, что многие банки по накопительным счетам дают хорошие проценты. «До 10 процентов годовых платят по накопительным счетам. А с цифровым рублем такого счастья не будет, — замечает аналитик. — Польза для рядового россиянина от введения цифрового рубля сомнительна».

Из-за отсутствия стимулов самотеком цифровой рубль в карманы к россиянам «не потечет». Вероятно, что продвигать цифровой рубль государство будет аналогично тому, как продвигали карты «Мир», на которые перечисляли выплаты бюджетникам, предполагает он.



У денег может появиться срок годности

«Цифровой рубль подразумевает либо полное, либо значимое вытеснение классических форм денег, — говорит Ян Арт, финансовый эксперт, член Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, кандидат экономических наук. — У нас сегодня есть две формы денег — наличные и безналичные. Цифровой рубль, согласно позиции ЦБ, это третья форма денег, которая частично, а может быть полностью замещает первые две».

Деньги будут хранить на централизованных счетах в Центробанке. В этой ситуации банки просто теряют деньги и вкладчиков, соглашается эксперт.

«Получается один большой банк — Центробанк, который всех и обсуживает. На взгляд классического советского человека, воспитанного в завиральных идеях социализма, это выглядит просто замечательно. «Зачем у нас так много банков?» — говорит наш человек, искренне не увязывая состояние нашей экономики и развитых стран и количество и объем банковской системы, — комментирует Ян Арт. — Перевоспитывать людей, воспитанных в этой классической социалистической парадигме, дело бесполезное и скучное — им ничего не объяснишь. На самом деле монополизация счетов — это очень плохая история».

Не очень понятны, по его мнению, и опции цифрового рубля. «По концепции это третья форма денег. Чем она отличается от обычных безналичных платежей? Кроме этой самой централизации, — размышляет эксперт. — Ничем».

Более того, цифровой рубль будет храниться на счетах без процентов. А так как хранит его монополист, то возникает вопрос: «А что ему мешает еще и ввести комиссию за хранение денег на счетах?».

Есть популярный тезис, что цифровой рубль обеспечивает полную прозрачность платежей. «Это выдается как благо. Коррупции не будет. И когда ты говоришь: «Нет, это не благо, это плохо», обычные люди отвечают: «А у меня все по-честному, мне скрывать нечего». На это я привожу пример: «Зашли вы в секс-шоп и расплатились, вы уверены, что вы хотели бы, чтобы это было видно?». Люди отвечают: «Что за похабный пример! Я не такой», — приводит доводы Ян Арт. — Жизнь человеческая устроена из очень мелких интимностей, и полная прозрачность вовсе не нужна».

Введение цифрового рубля сегодня вызывает огромные вопросы. «Наши банки комментировать их не готовы. Банки давно уже не готовы как-то критично оценивать действия регулятора, — считает он. — Банкиры и, в частности, Национальный совет финансового рынка задавали вопросы, в чем принципиальные функции цифрового рубля. Когда начинают объяснять, что коррупции не будет, все прозрачно, то тоже возникает два возражения. Первое — если ЦБ или органы власти очень хотят, они вполне легко могут отсматривать и обычные транзакции. У нас все электронно последние 25 лет. Это первый вопрос, который возникает, когда говорят о коррупции. Второй вопрос: есть такая форма коррупции в России — «брать борзыми щенками». Видимо, те, кто говорят, что мы коррупцию победим, не читали в свое время классику русской литературы».

Кроме того, цифровому рублю можно будет включить срок годности: то есть условно деньги у вас работают 40 дней, и вы должны их потратить, а потом они сгорают. «В Китае с этим экспериментировали. Срок годности нужен для того, чтобы подогреть потребительский рынок. В России такой задачи пока не стоит. Но теоретически может случиться, что цифровым деньгами введут и срок годности. Естественно, это никого радовать не может, потому что мы все привыкли к парадигме, что у денег сроков годности нет. Поэтому тема нервная и неоднозначная».



Внедрение цифрового рубля ждут с интересом и опасением

«Внедрение цифрового рубля в 2023 году в России ожидается с большим интересом и опасением. С одной стороны, это может улучшить удобство и безопасность использования национальной валюты, а с другой стороны, могут быть риски для конфиденциальности и безопасности данных пользователей», — считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Одним из тех, кто выиграет от появления нового вида российской валюты, по его мнению, могут стать государственные учреждения, банки и финансовые компании, которые получат дополнительные возможности для развития цифровых технологий и создания новых продуктов и сервисов. Также цифровой рубль может быть выгоден для населения, особенно для тех, кто пользуется электронными платежными системами и интернет-банкингом, поскольку это может облегчить и ускорить процесс платежей и переводов.



Однако необходимо учитывать, что успешное внедрение цифрового рубля требует значительных усилий и вложений в развитие инфраструктуры и технологий. Кроме того, необходимо обеспечить надежную защиту данных и противодействовать мошенничеству и кибератакам.