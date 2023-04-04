Исәнмесез, Рустам Нургалиевич: «Салават купере» задыхается от запаха газа! Нас травят, помогите, дышать нечем»

Обзор обращений подписчиков телеграм-каналов к властям Татарстана. Часть 25

Ежедневно публикации в телеграм-каналах органов исполнительной власти Татарстана, в том числе традиционный утренний пост раиса республики с приветственным «Исәнмесез!», собирают комментарии с просьбами и жалобами местных жителей. Сегодня казанцы просят представителей исполнительной власти Татарстана решить проблемы с запахом в казанском «Салават купере», челнинцы — с уборкой дорог, альметьевцы — с лужами и ямами. Подробнее— в обзоре «Реального времени».

«Доброе утро, у нас город Зеленодольск превратился в большую мусорную яму»

Так, горожан интересует судьба бывшего Чеховского рынка в Казани:

— Когда же приведут в порядок бывшее здание Чеховского рынка, а то стоит такой страшный?

Еще люди жалуются на то, что в Казани не выключают отопление — и это при температурных рекордах:

— Казань, как всегда, отапливает улицы, деньги на ветер...

— Доброе, «богатейшая» Казань. Даже улицы отапливаем в +16...

А кто-то провел целое исследование относительно часового пояса Татарстана:

— Уважаемый Рустам Нургалиевич! Провел свое исследование касаемо часового пояса Татарстана. Проезжая по трассе М-5 «Урал» из Москвы в Челябинск, обратил внимание на смену часового пояса. Выезжаешь из Москвы, часовой пояс московский. Далее происходит такая смена часового пояса (в цифрах указан отсчет времени от Москвы):

Московская область 0;

Самарская область +1 час;

Оренбургская область +2 часа;

Республика Татарстан опять время московское;

Республика Башкирия +2 часа;

далее везде время +2 часа.

Фото: pxhere.com

Почему такой часовой пояс в Татарстане? В данный момент в 04.30 утра уже светло, при этом темнеет очень рано! Нарушено биологическое время человека. Мы сами у себя украли 1 час светового времени (а возможно, и 2 часа). Просим вас рассмотреть данный вопрос, влияющий на большинство аспектов жизнедеятельности человека.

Жалуются люди и на то, что «Зеленодольск превратился в большую мусорную яму»:

— Доброе утро, у нас город Зеленодольск превратился в большую мусорную яму. А если начнут беспощадно развиваться грызуны, и так в Татарстане в этом году прогнозировали высокий процент заболеваемости мышиной лихорадкой? Народ ведь, как и раньше, налоги платит, хотя они растут как на дрожжах, а обратной отдачи мы не видим. Ну в Зеленодольске, конечно, такого еще не было. А что является причиной такого безответственного подхода к обслуживанию в этом году, кто-то должен выяснять, проверять, наверное? И дороги у нас такие, что яма на яме.

«Такой красивый микрорайон, столько молодых семей с детьми. Но нас травят, нам нечем дышать»

Но больше всего сообщений касается ситуации с качеством воздуха в ЖК «Салават купере» из-за полигона ТКО на ул. Химической в Казани, который принадлежит УК «ПЖКХ». «Реальное время» писало, что в выходные вновь были жалобы по превышению уровня сероводорода. Увеличение количества жалоб в эти выходные также зафиксировали инспекторы Роспотребнадзора и Росприроднадзора:

— «Салават купере — 2» задыхается от запаха газа! Нас травят, помогите, дышать нечем!!!

— Доброе утро, в «Салават купере — 2», опять вчера сильно травили газом. Жители задыхаются! Сколько можно закрывать глаза на это! Такой красивый микрорайон, столько молодых семей с детьми. Но нас травят, нам нечем дышать, со вчерашнего вечера и всю ночь стоял сильный запах газа! Помогите!!!

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Добрый день, да, в «Салават купере» последние три дня невозможно было дышать, и пора думать о расширении дороги Тэцевской в 2023 году.

— Травите «Салават купере», откуда уж взяться здоровью? Тут детей столько, сколько ни в одном районе города Казани не увидишь. И очень грустно от того, что это поколение вырастет инвалидами благодаря вам. Спасибо вам за бездействие.

«А летом в открытых босоножках не походишь по городу, потом ноги, как у бомжа, а от «педикюра» мастер в обморок падает»

В Набережных Челнах жалуются на неочищенные после зимы дороги — и приводят в пример Казань:

— В Казани все дороги и тротуары после зимы очищают от грязи, почему в Челнах так же не делают? Поливают только на проспектах, а во дворах грязища, огромный слой застарелой пыли. Тротуары у нас воды вообще никогда не видели. Очень жаль обувь хорошую надевать. А летом в открытых босоножках не походишь по городу, потом ноги, как у бомжа, а от «педикюра» мастер в обморок падает. Подземки, заборы, перила везде ужасно грязные, ни к чему прикасаться не хочется. Надо же так зас.ать город. Такую грязищу наблюдаю только последние лет 10.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

А в Альметьевске дороги моют — но из-за этого образуются грязные лужи:

— Здравствуйте, только вымоешь машину, опять всю проезжую часть залили водой до состояния лужи на дорогах. Можно не разводить грязные лужи на дорогах? Дорога на Фахретдина в данный момент — залита водой, на дороге грязные лужи.

Еще люди сообщают о грязи, оставленной после строительства АЦРБ:

— Добрый день, после строительства филиала АЦРБ в агропоселке осталась вот такая страшная картина: асфальт весь в земле, перекопано, асфальт испорчен, к садику не возможно проехать и пройти в чистоте, особенно со стороны агропоселка, пешком приходится ходить через грязь. Прошу срочно привести в порядок территорию вокруг больницы и подходящие пути к садику.

Фото: соцсети

Не заканчиваются в Альметьевске и жалобы на плохие дороги:

— Здравствуйте. Хочу обратиться к администрации и дорожным службам г. Альметьевск с просьбой обратить внимание на участок дороги от Михайловского перекрестка до д. Сулеево. Вся дорога в ямах и заплатках. Ездить уже невозможно. Едешь как по терке. Неоднократно обращались с просьбой о ремонте данной дороги, хотя ее уже и таковой назвать-то сложно. Писали в «Народный контроль». Но кроме отписок действий никаких. С каждым сезоном ситуация усугубляется все больше и больше. Обратите, пожалуйста, внимание и отремонтируйте, пожалуйста, уже наконец-то этот участок дороги. Ситуация прям SOS.

«Не жалко платить, если бы еще для животных сделали комфортные условия!»

В Казани еще обращают внимание на плохое состояние настилов в Горкинско-Ометьевском лесу:

— По Горкинско-Ометьевскому лесу нужно ремонтировать деревянные настилы и дорожки. На фото яма глубиной в полметра рядом с детским памп-треком. На мостиках все ступеньки ходуном ходят. Дорожки гнилые.

Фото: соцсети

И неблагоприятные условия содержания в зоопарке:

— Добрый день, подскажите пожалуйста, почему не созданы благоприятные условия в новом зоопарке? Кто несет ответственность? Очень мало животных, хотя таблички стоят. Животные в ужасном состоянии. Нечем питаться. Почему вместо искусственной растительности не сажают обычную нормальную зелень??? Цены билетов высокие! Не жалко платить, если бы еще для животных сделали комфортные условия! Одна картина кругом: бетонные полы и искусственные цветы. Без слез не пройдешь! Куда смотрит Роспотребнадзор, местные органы?!

В ответ в Управлении культуры сообщили: «Зоопарк «Река Замбези. Африка» спроектирован и построен по международным стандартам. Кураторы программ по сохранению редких видов животных контролировали стройку на всех ее этапах, все вольеры соответствуют стандартам и нормам».

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