Минэкологии Татарстана: «Задача — свести к нулю жалобы на качество воздуха в «Салават купере»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Министерстве экологии Татарстана сегодня прошло совещание по вопросам качества воздуха в Кировском и Авиастроительном районах Казани с участием главы ведомства Александра Шадрикова. На совещании присутствовали представители Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ, исполкома Казани и руководства УК «ПЖКХ».



Глава Минэкологии в начале совещания отметил, что решение проблемы с качеством воздуха в Авиастроительном и Кировском районах Казани — главная задача. Ряд вопросов уже проработан, есть дорожная карта. Однако в выходные вновь были жалобы по превышению уровня сероводорода. Увеличение количества жалоб в эти выходные также зафиксировали инспекторы Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Генеральный директор УК «ПЖКХ» Дмитрий Петров сообщил, что в марте на полигоне произведено дезодорирование с использованием 1,1 тыс. литров раствора органического реагента. Осуществлялся регулярный завоз минерального грунта на полигон ТКО «Химическая» для пересыпки тела карты.

Пока остается нерешенным вопрос по откачке и транспортировке фильтрата с полигона и запуску локальных очистных.

Как отметил заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам ЖКХ Искандер Гинниятуллин, вопрос по транспортировке фильтрата нужно решить как можно оперативнее, ускорить работы по подготовке проекта внесения дополнений в концессионное соглашение, куда бы вошли вопросы по рекультивации полигона с полным циклом дегазации.

Министерство экологии в режиме-онлайн мониторит ситуацию в ЖК «Салават Купере», здесь открыта новая автоматическая станция контроля загрязнения атмосферного воздуха.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, ведомство инициировало проверку на полигон ТКО после огромного количества жалоб, поступающих в природоохранные ведомства от жителей Кировского и Авиастроительного районов Казани. В ходе проверки были выявлены грубые нарушения при эксплуатации объекта — отклонение от проектной документации, утечка загрязненного фильтрата по периметру полигона, отсутствие на источниках загрязнения атмосферного воздуха пробоотборных отверстий и др.

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Маргарита Головатенко