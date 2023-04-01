Шарипзянов Шредингера, стойкий Билялов и закольцованная драма Панюкова: финал Востока пылает

Первый матч «Ак Барса» и «Авангарда» «по классике» дарит целый набор острых сюжетов

Те, кто помнит огненную финальную серию Востока 2021 года, когда сошлись те же соперники и выдали лучшее противостояние в Кубках Гагарина, знали — сегодня точно будет твориться история снова. Так и оказалось. Соперники начали свою борьбу задолго до выхода на лед, плетя интриги вокруг Шарипзянова, а уже на «Татнефть Арене» вышла остросюжетная история №1. Об итогах первого противостояния в финале Востока — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Тренеры «Авангарда» поспешили с вводом Шарипзянова в состав

Главной интригой перед стартом встречи был вопрос, сыграет все-таки Дамир Шарипзянов в казанских играх серии или пропустит их. В день матча из «Авангарда» пришла информация, что капитан команды уже выведен из списка травмированных, а сам хоккеист даже принимал участие на раскатках в казанской «Татнефть Арене». Кто-то даже воспринял это как первоапрельскую шутку — настолько невероятным выглядел его выход на лед после того пореза предплечья в Магнитогорске. Тем более еще в четверг перед вылетом омичи провели открытую тренировку и Шарипзянова на ней не было.

Специально тренерский штаб омичей вводил в заблуждение казанских оппонентов или нет, но тема Шарпи не уходила из постов в соцсетях и комментариев последние два дня. Как известно, в этом противостоянии все средства для борьбы хороши, что доказала серия 2021 года.

Тогда была развернута настоящая информационная война, где присутствовали скандалы с якобы имевшими место строительными скобами в раздевалке «Ак Барса», неожиданная госпитализация Алексея Емелина и, конечно, много других информационных вбросов, которые должны были нанести как можно больший удар по настрою оппонентов.

На этот раз сохраняющаяся интрига вокруг «Шарипзянова Шредингера» действительно нарушала всю подготовку в стане «Ак Барса». Одно дело «Авангард» с Дамиром в составе, другое — без него. Как говорят в одном южном городе, «две большие разницы».

фото: hawk.ru

Накануне матча мы писали о том, что именно отсутствие капитана «Авангарда» должно стать тем шансом, за который казанцы могут ухватиться в противостоянии с более слаженной и «отработанной» командой. Именно Шарипзянов является предводителем всей вязкой обороны Омска, которая буквально задушила «Магнитку». Без него «Авангард» уже не кажется таким непроходимым.

— Я действительно до последнего не знал, выйду или нет, — рассказывал после матча в беседе с журналистом «Реального времени» сам Дамир Шарипзянов. — Пришел на игру, и мы решили, что буду полезен. Никакие интриги мы не плели, не пытались никого одурачить. Хотя, естественно, радовало, что для соперника было загадкой, буду я играть или не буду. Просто до конца не знал, как себя буду чувствовать.

Как оказалось, Шарипзянов на льду все-таки появился, и не сказать, что влился в игру сразу. Он не вовремя приехал на пятак при добивании, когда «Ак Барс» разыгрывал свое первое большинство уже на третьей минуте.

Да и в момент второй заброшенной шайбы в исполнении Кагарлицкого капитан «Авангарда» был на льду (хоть его прямой вины в пропущенной контратаке нет), так что уже к середине игры у него было «-2» полезности.

Тренерский штаб явно поспешил с вводом в состав хоккеиста, который еще два дня назад даже не тренировался вместе с командой. Дамир, очевидно, еще не вкатился в хоккей и ожидаемо провел далеко не лучшую (мягко говоря) игру. Ну а звено Шипачева и Кагарлицкого этим не преминуло воспользоваться.

Правда, после матча в беседе с корреспондентом «Реального времени» сам Дамир заявил, что проблем не было, хотя личную ответственность за эпизод с первой шайбой не отрицал:

— Да нет, я так не считаю, — говорил Дамир. — Неудачный отскок был, наверное, я должен был выиграть эту борьбу, выкинуть шайбу в угол, в меньшинстве не должны были такие пропускать. Ну а так, в целом, наверное, первый период наша команда неважно отыграла. Не везде были так хороши, как должны были, — заявил защитник «Авангарда».

Билялов взял все, что возможно. Это его потолок?

Множество копий было сломано о вратарский вопрос «Ак Барса». Того ли уровня пара голкиперов в Казани, чтобы брать четвертый Кубок Гагарина или все-таки нестабильные Билялов и Мифтахов не потянут в решающий момент?

Однако по сегодняшней игре можно сказать одно: Билялов тащил все, что возможно. Именно Тимур выдержал просто максимальный натиск «Авангарда» в первой половине второго тайма, когда гости буквально забили казанцев в своей зоне и не выпускали несколько минут подряд, нанося один бросок в упор за другим. Не выстоял бы Билялов в эти минуты, ни о каком удвоении преимущества думать не приходилось бы.

Если в первом периоде работы было не так много — всего 4 отраженных броска, то после второго он уже отработал 20 бросков.

Первую шайбу Тимур пропустил при игре в меньшинстве, с двух добиваний, когда шайба зависла в воздухе — ноль процентов вины вратаря.

Да и вторая шайба (снова в меньшинстве) при игре 6 на 4 — Тимур просто физически ничего не мог сделать, больно уж четко расписали на «раз-два-три» в касание шайбу Ткачев, Телегин и Найт.

Напрашивается вывод, что Тимур научился справляться с эмоциями и стал довольно стабильным вратарем, но говорить о топ-уровне, когда вратарь может сотворить невероятное, не приходится. Главное, чтобы этого хватило.

Сегодня хватило благодаря тому, как Кирилл Панюков создал целый сюжет: сначала упустил шанс забить в стопроцентном моменте — в пустые ворота, после чего последовали удаление и пропущенная шайба. Но зато потом исправился и забросил решающую в овертайме.

Эрик Добролюбов