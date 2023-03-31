У «Ак Барса» есть единственный шанс пройти «Авангард», и это отсутствие Шарипзянова

Омичи лучше казанцев по всем показателям, но у казанцев есть пара козырей

Пожалуй что серии «Ак Барса» и «Авангарда» уже плотно заняли свое место в классических противостояниях КХЛ. Только за последние 5 лет эти команды встречались четырежды в Кубке Гагарина, а финальную серию Востока 2021 года и вовсе можно записывать в золотую коллекцию КХЛ. Будет ли она такая же огненная, и с какими проблемами подходят к ней команды — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Радулов — удача и беда «Ак Барса». Нрав капитана может сыграть ключевую роль

В кулуарных разговорах журналисты как один отмечают, что Зинэтула Билялетдинов за годы отдыха изменился. Стал спокойнее, мягче, никакой резкости. Да и в тренировках не сказать, чтобы он принимал такое активное участие, как в тех же 2018 и 2019 годах. Сейчас он все чаще наблюдает, слушает помощников и лишь иногда берет слово сам. С одной стороны, понять такую метаморфозу можно — специалист изначально не собирался вступать в эту должность, так что окунаться в процесс с головой и тратить нервы ему нет смысла. С другой стороны, есть некоторая настороженность: а достаточно ли вовлечен наставник, чтобы привести команду к очередному Кубку Гагарина?

Но проблема, как нам кажется, несколько в другом. Зинэтула Билялетдинов всегда был хорош в те сезоны, когда собирал и долго готовил команду, что называется, под себя. Так было в 2006 году, когда отвалилось много «локаутных» звезд, но остались проверенные бойцы. Так было и в 2018 году, когда команда набиралась четко под Билла, начиная от статусного Андрея Маркова, вплоть до таких игроков системы, как Манухов или Малыхин.

Нынешнюю же команду набирали без него, так что, по сути, Билялетдинову приходится работать с чужим материалом. Здесь, если можно так выразиться, много «излишне звездных хоккеистов», из которых сложно сколотить такую работающую систему, какую ему удалось настроить в триумфальном 2018-м. В системе той команды каждый хоккеист точно знал, какая у него задача и что он должен на льду делать.

За счет чего тогда удалось сначала пройти Восток и сильную «Магнитку», а потом и без шансов обыграть ЦСКА? За счет предельной дисциплины и поймавшего кураж Гарипова. Сегодня же мы видим набор топовых хоккеистов, которых генеральный менеджер Марат Валиуллин набирал под другого специалиста. Биллу же нужны так называемые «солдатики Урфина Джуса», готовые беспрекословно отыгрывать определенную им роль. И вот тут невольно вспоминается капитан команды Александр Радулов, который из этой концепции серьезно выбивается.

Фото: ak-bars.ru

Да, Александр выглядит настоящим лидером этой сборки «Ак Барса». Он много забивает, набирает нужные очки, когда нужно. Однако это свободный художник, который нарушает работающую систему Билялетдинова. Он позволяет себе свободно действовать в атаке, провоцировать соперника, удаляться. В решающие моменты с такими опасными соперниками, как «Авангард» или «армейцы» (неважно, московские или питерские), это может сыграть ключевую роль.

Именно эта свобода действий некоторых «винтиков», возможно, и отталкивает Зинэтулу Хайдяровича от более глубокого погружения в процесс в нынешней команде. Да, она сильна индивидуальным мастерством, но в ней не чувствуется той беспрекословно отточенной системы, благодаря которой на клубной базе «Ак Барса» красуются три копии Кубка Гагарина.

«Авангард» предпочтительнее по большинству показателей

Но пока отставим рассуждения «о вечном» и сконцентрируемся на предстоящей серии с опаснейшим «Авангардом». Зинэтула Хайдярович уже несколько раз посылал реверансы в сторону омской команды, подчеркивая, что команда Михаила Кравеца сильно прибавляла по ходу сезона и сегодня это не менее опасный соперник, чем при Бобе Хартли. Хоть и команда «другая».

В целом сегодня омичи играют в похожий хоккей, что и при канадском специалисте. У «ястребов» по-прежнему огромное количество блокированных бросков, шикарное большинство и отличный вратарь, совершивший мощный скачок с начала сезона. Омичи играют предельно плотно, вязко в обороне, быстро накрывают, не дают пространства при приеме никому. Именно таким хоккеем омичи задавили мощный «Металлург» в четырех (!) встречах, не дав и продохнуть команде Ильи Воробьева. Вряд ли можно утверждать, что у «Ак Барса» в атаке все отработано «как часы», а шайба ходит по льду молниеносно, нет. Наоборот, брак в приеме казанцев может позволить «Авангарду» продавить и казанцев. И это основная опасность.

О том, что у казанской команды проблем хватает подтверждал после открытой для журналистов тренировки и сам Зинэтула Билялетдинов. Отмечал, что даже не слишком статусные «Нефтехимик» и «Адмирал» заставили серьезно пересмотреть свою игру. Хорошо, что проверку на «тонкие места» казанцы прошли именно в противостоянии с седьмой и восьмой командами Востока. С соперниками повыше все могло пойти по другому сценарию.

Фото: ak-bars.ru

— Вообще эти два соперника по первым двум сериям заставили нас и подумать, и кое-что поменять. Считаю, это были очень полезные игры, мы извлекли определенные вещи, которые надо поправить, улучшить. Что касается голов — а кто даст много забивать-то? Соперник хорошо играет в обороне, ее нужно пробивать. Самое главное, что вопрос решается, — заверял журналистов Билялетдинов.

Сегодня большинство экспертов называют фаворитом серии именно «Авангард», и понять их можно. По всем статистическим показателям «Авангард» выглядит предпочтительнее. Начиная с того, что они заметно легче прошли свои две серии плей-офф, выиграв в восьми матчах из девяти, пока «Ак Барс» мучился в двенадцати играх со скромными «Нефтехимиком» и «Адмиралом».

Лучше работает у «Авангарда» и большинство. А по точности бросков сибиряки ушли далеко вперед. У них 13,89% реализации — омская команда забила 30 голов за девять игр с 216 бросков. У казанской команды за это время лишь 7,78% реализации, 33 гола в 12 матчах с 424 бросков. Количество отправленных шайб «в молоко» удручает. Но…

Потеря Шарипзянова может обернуться для «Авангарда» катастрофой

Но есть один фактор, который может перекрыть в этой серии все плюсы «Авангарда». И имя этому фактору — Дамир Шарипзянов.

Мы уже отмечали выше, что Омск играет предельно вязко, накрывая каждого хоккеиста с шайбой и ключевую роль в такой манере играет капитан команды, давно прославившийся своей самоотверженной игрой еще в свой первый сезон за «Авангард», когда ценой переломанных пальцев вывез финальную серию с ЦСКА.

Нижнекамский воспитанник получил порез руки в концовке четвертого матча серии с «Металлургом», буквально залив лед кровью. Однако уже из больницы записал обращение к болельщикам, где заверил, что с ним все хорошо. Проблема, как оказалось, серьезнее.

Фото: ak-bars.ru

На открытой тренировке «Авангарда», которая тоже проходила в четверг, нижнекамский воспитанник отсутствовал, а значит в Казань он скорее всего не полетит. А это означает, что Кравецу нужно будет перестраивать свою оборонительную линию чуть больше, чем полностью. Если он срочно не найдет такого же «жертвенного» защитника, как Дамир, то это может обернуться катастрофой в двух казанских играх. Казанцам нужно максимально использовать эти две игры, чтобы сделать задел в две победы, потому что при Шарипзянове на льду продраться к воротам Демченко будет значительно сложнее.