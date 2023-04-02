Цитаты недели: Патрушев — о защитнике суверенитета, Данилов — о доступности жилья, Трамп — о мольбе

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

На уходящей неделе вновь говорили о ходе и последствиях специальной военной операции, санкционной агрессии Запада и угрозах ядерной войны. Пока политики рассуждают о роли России в защите суверенитета других стран, в стране обеспокоились доступностью жилья для граждан, ямочным ремонтом дорог после долгой зимы и работой чиновников. Об этих и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

О защитнике суверенитета

Наша многовековая культура основана на духовности, сострадании и милосердии. Россия — исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью. Она как минимум дважды спасала сами США — во время Войны за независимость и Гражданской войны. Но я полагаю, что в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал Вашингтон «чемпионом по нарушению суверенитета государств», а Москву — его защитницей. США он упрекнул в лицемерии, заявив, что они сами себя «назначили главным диктатором мира» и хотят «издеваться над странами, где суверенитет и народовластие ими же попраны». Россия же в этом плане полный антипод — она встает на защиту «униженных и оскорбленных». Помощь она оказывала и Вашингтону. Но на этом спасательную миссию следует завершить, уверен Николай Патрушев.

О доступности жилья

Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, просто все откладывать. Сколько лет человеку надо откладывать, чтобы купить квартиру? Если в конце 2019 года на «первичке» это было 6 лет, то сейчас это 8 лет.

Доступность жилья в России как минимум не растет, констатировал директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов. Цены на квартиры за последние годы выросли «существенно выше» доходов граждан. И в итоге, чтобы накопить на квартиру в новостройке, россиянину потребуется работать 8 лет, не тратя заработок на удовлетворение таких базовых физиологических потребностей, как еда и вода. Но, учитывая темпы роста цен, период накопления будет только увеличиваться. За последние восемь лет стоимость «квадрата» жилья на первичном рынке выросла в 2,4 раза — с 51,7 тысячи рублей в 2014 году до 122,3 тысячи рублей в 2022-м, в то время как реальные зарплаты населения за пять лет подросли только на 22,1%.

О кристальной чистоте чиновников



Вы иногда реагируете так, словно вам в душу залезли. У нас тут не свое государство в государстве со своими законами. Мы с вами должны быть кристально чистыми. Если есть предпосылки для выявления нарушений, вы должны быть первыми, кто помогает находить, решать проблему и наказывать виновных.

После обысков в исполкоме Альметьевского района Татарстана и задержания заместителя главы Андрея Подовалова, подозреваемого в получении взятки в 4,8 млн рублей, глава муниципалитета Тимур Нагуманов раскритиковал чиновников. Он посоветовал им быть максимально открытыми и работать прозрачно. Тем же, кто не захочет идти по честному пути, грозит суровая кара, вплоть до увольнения, предупредил бывший бизнес-омбудсмен Татарстана.

Об игре с «опасными штуками»

Поехали! Как я и предсказывал, теперь мы играем с «опасными штуками». Эту ситуацию вызвали мы — вот что происходит, когда вашим правительством управляют некомпетентные люди. Все, что я могу сказать вам прямо сейчас: молитесь.

Так на решение России разместить тактическое ядерное оружие — «опасные штуки» — в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, отреагировал экс-президент США Дональд Трамп. Виной всему, по его мнению, действующие американские власти во главе с его преемником Джо Байденом, вершащие антироссийскую политику. Надежды, что они одумаются, осознав всю остроту ситуации, у Дональда Трампа, по всей видимости, нет, а потому единственное, что он смог посоветовать согражданам, — просить помощи у Бога.

О неудовлетворительной работе

Почему я не рад вашей работе? Я долбил вас всю прошлую неделю, вас лично, вашего замечательного премьер-министра Марзаева, сегодня ругать его не будем, он сейчас в Москве, там важные вопросы решаются по южному обходу <...> Вы что, думаете, я вам прощу, что ли, это? Я сегодня разнесу вас, понятно.

Остался недоволен работой министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии глава республики Радий Хабиров. Заслушав доклад главы ведомства Александра Клебанова о ходе ямочного ремонта, он обрушился с резкой критикой, пригрозив «разнести» его. Недовольство Хабирова вызвали темпы работ — на момент проведения оперативного совещания дорожники залатали лишь половину из 5 тысяч выявленных ям, а асфальтовые заводы при этом простаивают без дела. «У вас один аргумент — асфальтовые заводы мы не можем запустить, потому что это неправильно», — заявил глава Башкирии, которому доложили, что работы ведутся пока с использованием холодного асфальта.



О походах на кладбище

Я бы хотел, чтобы вы открыли для себя такую красивую вещь, как поход на кладбище. Вас сочтут придурками <...> Это такая очень важная вещь, если человека никогда не называли идиотом, значит, он неверующий.

Идею для интересного времяпрепровождения подал православным гражданам священнослужитель Русской православной церкви протоирей Андрей Ткачев. Он посоветовал ходить на кладбище, но сразу же предупредил, что у окружающих это может вызвать, мягко говоря, недопонимание — зачем идти в мрачное место, ассоциирующееся с горечью утраты, когда можно отправиться в парк, кафе или другое веселое место. Однако такая реакция со стороны вполне нормальна и с ней сталкивался каждый по-настоящему верующий, уверен священник.

