Цитаты недели: Патрушев — о защитнике суверенитета, Данилов — о доступности жилья, Трамп — о мольбе
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
На уходящей неделе вновь говорили о ходе и последствиях специальной военной операции, санкционной агрессии Запада и угрозах ядерной войны. Пока политики рассуждают о роли России в защите суверенитета других стран, в стране обеспокоились доступностью жилья для граждан, ямочным ремонтом дорог после долгой зимы и работой чиновников. Об этих и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».
О защитнике суверенитета
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал Вашингтон «чемпионом по нарушению суверенитета государств», а Москву — его защитницей. США он упрекнул в лицемерии, заявив, что они сами себя «назначили главным диктатором мира» и хотят «издеваться над странами, где суверенитет и народовластие ими же попраны». Россия же в этом плане полный антипод — она встает на защиту «униженных и оскорбленных». Помощь она оказывала и Вашингтону. Но на этом спасательную миссию следует завершить, уверен Николай Патрушев.
О доступности жилья
Доступность жилья в России как минимум не растет, констатировал директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов. Цены на квартиры за последние годы выросли «существенно выше» доходов граждан. И в итоге, чтобы накопить на квартиру в новостройке, россиянину потребуется работать 8 лет, не тратя заработок на удовлетворение таких базовых физиологических потребностей, как еда и вода. Но, учитывая темпы роста цен, период накопления будет только увеличиваться. За последние восемь лет стоимость «квадрата» жилья на первичном рынке выросла в 2,4 раза — с 51,7 тысячи рублей в 2014 году до 122,3 тысячи рублей в 2022-м, в то время как реальные зарплаты населения за пять лет подросли только на 22,1%.
О кристальной чистоте чиновников
После обысков в исполкоме Альметьевского района Татарстана и задержания заместителя главы Андрея Подовалова, подозреваемого в получении взятки в 4,8 млн рублей, глава муниципалитета Тимур Нагуманов раскритиковал чиновников. Он посоветовал им быть максимально открытыми и работать прозрачно. Тем же, кто не захочет идти по честному пути, грозит суровая кара, вплоть до увольнения, предупредил бывший бизнес-омбудсмен Татарстана.
Об игре с «опасными штуками»
Так на решение России разместить тактическое ядерное оружие — «опасные штуки» — в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, отреагировал экс-президент США Дональд Трамп. Виной всему, по его мнению, действующие американские власти во главе с его преемником Джо Байденом, вершащие антироссийскую политику. Надежды, что они одумаются, осознав всю остроту ситуации, у Дональда Трампа, по всей видимости, нет, а потому единственное, что он смог посоветовать согражданам, — просить помощи у Бога.
О неудовлетворительной работе
Остался недоволен работой министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии глава республики Радий Хабиров. Заслушав доклад главы ведомства Александра Клебанова о ходе ямочного ремонта, он обрушился с резкой критикой, пригрозив «разнести» его. Недовольство Хабирова вызвали темпы работ — на момент проведения оперативного совещания дорожники залатали лишь половину из 5 тысяч выявленных ям, а асфальтовые заводы при этом простаивают без дела. «У вас один аргумент — асфальтовые заводы мы не можем запустить, потому что это неправильно», — заявил глава Башкирии, которому доложили, что работы ведутся пока с использованием холодного асфальта.
О походах на кладбище
Идею для интересного времяпрепровождения подал православным гражданам священнослужитель Русской православной церкви протоирей Андрей Ткачев. Он посоветовал ходить на кладбище, но сразу же предупредил, что у окружающих это может вызвать, мягко говоря, недопонимание — зачем идти в мрачное место, ассоциирующееся с горечью утраты, когда можно отправиться в парк, кафе или другое веселое место. Однако такая реакция со стороны вполне нормальна и с ней сталкивался каждый по-настоящему верующий, уверен священник.
комментарии
посекрету залоги у банков подешевеют,когджа недвижимость рухнет, адешевые залоги это паралич межбанковских кредитов и платежей и полноценый банковский кризис. паралич выплат по вкладам. заморозка средств юрлиц. понимаете? думайте тыковкой