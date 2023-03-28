Если не пить и не есть, на квартиру в России придется копить 8 лет — это много или мало?
Россиянам потребуется 8 лет, чтобы накопить на покупку квартиры в новостройке, при условии, что они не будут тратить зарплату на еду. Такое заявление сделал директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.
— Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, просто все откладывать... сколько лет человеку надо откладывать, чтобы... купить квартиру? Если в конце 2019 года на «первичке» это было 6 лет, то сейчас это 8 лет, — сказал он.
По его мнению, при таком раскладе говорить о доступности жилья в России нельзя — цены на квартиры выросли «существенно выше, чем доходы населения». Одной из причин такой ситуации на рынке Александр Данилов назвал программу «Льготная ипотека», пишет «РИА Новости».
8 лет — это:
- срок, в течение которого россиянин сможет накопить почти 6,2 миллиона рублей, не откладывая денег и не тратя заработанное, — в 2022 году среднемесячная начисленная зарплата работников организаций составила 64 191 рубль;
- треть от среднего срока ипотеки в России — в прошлом году он составил 24,1 года из возможных 30 лет;
- период, в течение которого один россиянин может потратить 2,3 миллиона рублей (в среднем 23 998,5 рубля в месяц на члена домохозяйства), из которых: на домашнее питание — 794,8 тысячи, на табачную продукцию и алкоголь — 69 тысяч, на одежду и обувь — 177,4 тысячи, на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива — 237,3 тысячи;
- десятая часть ожидаемой продолжительности жизни в России (72,76 года) или пятая часть трудоспособного возраста (мужчины в возрасте 16—60 лет, женщины в возрасте 16—55 лет);
- период, за который в России могут построить около 824 миллионов квадратных метров жилья, из которых 364 миллиона — в многоэтажках, или 92 тысячи многоквартирных домов, или 3,2 миллиона частных домов, или 10,32 миллиона квартир (при сохранении темпов 2022 года);
- срок, за который стоимость «квадрата» жилья на первичном рынке может вырасти почти в 2,4 раза, или на 136%, — за восьмилетний период с 2014 по 2022 год в России она увеличилась с 51 714 рублей до 122,3 тысячи рублей.
- больше требуемого времени на накопление суммы на покупку квартиры: в Магаданской области — на 5,7 года (2,3 года), в Ненецком автономном округе — на 3 года (5 лет), в Мурманской области и Красноярском крае — на 3,4 года (4,6 года), в Ярославской области — на 2,5 года (5,5 года), в Санкт-Петербурге — на 2,2 года (5,8 года), в Еврейской автономной области — на 1,5 года (6,5 года)*;
- время, за которое человек может совершить до 6 тысяч поездок, потратив на это около 216 тысяч рублей, или приобрести 96 проездных за 105,6 тысячи рублей, или проехаться 2,9 тысячи раз на такси за 870 тысяч рублей;
- больше времени, которое понадобится среднестатистическому работающему россиянину на накопление на новый автомобиль, — 7,6 года, если он не будет трогать свои сбережения и положит их под проценты в банк*;
- срок, в течение которого среднестатистический россиянин съедает около: 5,8 тысячи бутербродов на завтрак, 2,9 тысячи тарелок супа на обед; 928 кг хлеба и хлебобулочных изделий, 856 кг овощей и бахчевых, 688 кг картофеля, 560 кг мяса и мясных продуктов, 488 кг фруктов и ягод, 312 кг сахара и 2 264 куриных яйца;
- период, за который россиянин выпьет: 5,8 тысячи чашек кофе, 7,3 тысячи литров воды или 14,6 тысячи бутылок по 0,5 литра, 8,7 тысячи чашек чая, 41,6 литра алкоголя, 1,9 тысячи литра молока.
- время, за которое россиянин заплатит 40,8 тысячи рублей за услуги мобильной связи (в среднем 425 рублей в месяц) и 56 тысяч рублей за интернет (около 583 рублей в месяц);
- отрезок времени, в течение которого могут: умереть примерно 15,2 миллиона россиян (1,9 миллиона за 2022-й) и появиться на свет около 10,5 миллиона новорожденных (1,3 миллиона в 2022-м).
*по расчетам «РИА Рейтинг»
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии