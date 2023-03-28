Если не пить и не есть, на квартиру в России придется копить 8 лет — это много или мало?

Россиянам потребуется 8 лет, чтобы накопить на покупку квартиры в новостройке, при условии, что они не будут тратить зарплату на еду. Такое заявление сделал директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

— Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, просто все откладывать... сколько лет человеку надо откладывать, чтобы... купить квартиру? Если в конце 2019 года на «первичке» это было 6 лет, то сейчас это 8 лет, — сказал он.

По его мнению, при таком раскладе говорить о доступности жилья в России нельзя — цены на квартиры выросли «существенно выше, чем доходы населения». Одной из причин такой ситуации на рынке Александр Данилов назвал программу «Льготная ипотека», пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

8 лет — это:

срок, в течение которого россиянин сможет накопить почти 6,2 миллиона рублей, не откладывая денег и не тратя заработанное, — в 2022 году среднемесячная начисленная зарплата работников организаций составила 64 191 рубль;

— в 2022 году среднемесячная начисленная зарплата работников организаций составила 64 191 рубль; треть от среднего срока ипотеки в России — в прошлом году он составил 24,1 года из возможных 30 лет;

— в прошлом году он составил 24,1 года из возможных 30 лет; период, в течение которого один россиянин может потратить 2,3 миллиона рублей (в среднем 23 998,5 рубля в месяц на члена домохозяйства), из которых: на домашнее питание — 794,8 тысячи , на табачную продукцию и алкоголь — 69 тысяч , на одежду и обувь — 177,4 тысячи , на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива — 237,3 тысячи ;

(в среднем 23 998,5 рубля в месяц на члена домохозяйства), из которых: , , , ; десятая часть ожидаемой продолжительности жизни в России (72,76 года) или пятая часть трудоспособного возраста (мужчины в возрасте 16—60 лет, женщины в возрасте 16—55 лет);

(72,76 года) или (мужчины в возрасте 16—60 лет, женщины в возрасте 16—55 лет); период, за который в России могут построить около 824 миллионов квадратных метров жилья, из которых 364 миллиона — в многоэтажках , или 92 тысячи многоквартирных домов , или 3,2 миллиона частных домов , или 10,32 миллиона квартир (при сохранении темпов 2022 года);

, или , или , или (при сохранении темпов 2022 года); срок, за который стоимость «квадрата» жилья на первичном рынке может вырасти почти в 2,4 раза, или на 136%, — за восьмилетний период с 2014 по 2022 год в России она увеличилась с 51 714 рублей до 122,3 тысячи рублей.

— за восьмилетний период с 2014 по 2022 год в России она увеличилась с 51 714 рублей до 122,3 тысячи рублей. больше требуемого времени на накопление суммы на покупку квартиры: в Магаданской области — на 5,7 года (2,3 года), в Ненецком автономном округе — на 3 года (5 лет), в Мурманской области и Красноярском крае — на 3,4 года (4,6 года), в Ярославской области — на 2,5 года (5,5 года), в Санкт-Петербурге — на 2,2 года (5,8 года), в Еврейской автономной области — на 1,5 года (6,5 года)*;

(2,3 года), (5 лет), (4,6 года), (5,5 года), (5,8 года), (6,5 года)*; время, за которое человек может совершить до 6 тысяч поездок, потратив на это около 216 тысяч рублей , или приобрести 96 проездных за 105,6 тысячи рублей , или проехаться 2,9 тысячи раз на такси за 870 тысяч рублей ;

, или , или ; больше времени, которое понадобится среднестатистическому работающему россиянину на накопление на новый автомобиль, — 7,6 года, если он не будет трогать свои сбережения и положит их под проценты в банк*;

— 7,6 года, если он не будет трогать свои сбережения и положит их под проценты в банк*; срок, в течение которого среднестатистический россиянин съедает около: 5,8 тысячи бутербродов на завтрак , 2,9 тысячи тарелок супа на обед ; 928 кг хлеба и хлебобулочных изделий , 856 кг овощей и бахчевых , 688 кг картофеля , 560 кг мяса и мясных продуктов , 488 кг фруктов и ягод , 312 кг сахара и 2 264 куриных яйца ;

, ; , , , , , и ; период, за который россиянин выпьет: 5,8 тысячи чашек кофе , 7,3 тысячи литров воды или 14,6 тысячи бутылок по 0,5 литра , 8,7 тысячи чашек чая , 41,6 литра алкоголя , 1,9 тысячи литра молока .

, или , , , . время, за которое россиянин заплатит 40,8 тысячи рублей за услуги мобильной связи (в среднем 425 рублей в месяц) и 56 тысяч рублей за интернет (около 583 рублей в месяц);

(в среднем 425 рублей в месяц) и (около 583 рублей в месяц); отрезок времени, в течение которого могут: умереть примерно 15,2 миллиона россиян (1,9 миллиона за 2022-й) и появиться на свет около 10,5 миллиона новорожденных (1,3 миллиона в 2022-м).

*по расчетам «РИА Рейтинг»

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Татьяна Демина