УНИКС вступает в плей-офф с букетом проблем. Вывезет ли Перасович сезон?

Что поможет казанцам спасти сезон?

Провальной получилась весенняя стадия регулярки для казанского УНИКСа. Пять поражений из шести, которые стали результатом проблем в обороне и психологии, серьезно смазали сезон для Велимира Перасовича. В чем причина такого спада, и как казанцы будут спасать сезон — в материале спортивной редакции «Реального времени».

УНИКС казался машиной осенью и зимой, но весной что-то пошло не так

Лучший старт в своей истории выдал казанский УНИКС во второй год пребывания у руля команды Велимира Перасовича. Казалось бы, что наилучшим был прошлый, когда казанцы буквально произвели фурор в Европе, попутно завоевав себе огромное прибавление в армии болельщиков у себя дома. Но если опираться на сухие цифры и статистику, то именно старт сезон 2022/23 стал самым ровным и «отшлифованным». Пятнадцать побед последовали у «бело-зеленых» после поражения от ЦСКА в Суперкубке и тринадцать побед со старта регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

К зиме казалось, что уж в этом сезоне казанцы точно должны быть главным претендентом на трофей в лиге. В прошлом году петербургский «Зенит» уже показал, что в принципе сместить с вершины Олимпа «вечных чемпионов» из ЦСКА возможно. Почему бы не подхватить тенденцию и не продолжить парад чемпионов не из московского региона?

Однако нужно отметить, что в весенней части чемпионата казанцы заметно сдали, проиграв в играх с прямыми конкурентами — питерским «Зенитом» дважды и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Подчистую уступили даже довольно среднему по меркам Единой лиги «Нижнему Новгороду». Всего в шести встречах у казанской команды пять поражений. В домашнем поединке с питерцами в конце февраля подопечные Перасовича и вовсе проиграли матч еще задолго до большого перерыва. Куда делась осенняя уверенность — большой вопрос.

Фото: unics.ru

УНИКС сдал в обороне и психологии

Если же копать глубже, то помимо систематической проблемы с обороной у команды Велимира Перасовича более ярко выражена проблема психологическая. Баскетболисты будто просто перестали выполнять свою работу с таким же огоньком, как это было осенью и зимой. Но обо всем по порядку.

Именно весной у дружины Велимира Перасовича пошли серьезные провалы во взаимодействиях в оборонительной линии. Казанцев стали легко подлавливать на контратаках, так что после нескольких таких пропущенных атак баскетболисты слишком часто начинают нервничать и валиться. Если это происходит, то выправить ситуацию у Перасовича удается все реже. Ошибки в обороне становятся стали главным фактором провала концовки сезона.

Подопечные Перасовича под стать тренеру периодически поддаются эмоциям, из-за чего совершают ошибки в обороне. Стали хуже действовать казанцы и на подборах. Хантер и Лабери проваливали две последние игры с «Зенитом» именно в этом компоненте. Отсюда выливается вторая проблема — психологическая.

О том, что у нынешней команды Велимира Перасовича нет внутренней психологической стойкости, или как это модно говорить — стержня, стало понятно уже во втором этапе регулярного чемпионата. Если в размеренном чемпионате УНИКСу удавалось спокойно готовиться к новому сопернику, чередуя андердогов из Астаны или Саратова с сильными «Зенитом» и ЦСКА, то на втором этапе интенсивность топовых матчей и уровень сопротивления стали совсем другими. «Ну и что», — скажете вы. — В прошлом сезоне команда Перасовича и вовсе как-то умудрялась совмещать внутренний чемпионат с Евролигой, где каждую неделю нужно было летать из той же условной Астаны в условный Милан и Берлин, а оттуда в Саратов или Красноярск. Так-то оно так, вот только уровень легионеров прошлого сезона несопоставим с американцами сезона нынешнего. Сегодня нет ни бойца мастера дальних бросков и зайти в краску Марио Хезони. Нет игроков такого рабочего типа, как Лоренцо Браун, который мог хоть об паркет разбиться, но довести атаку до конца и уже на кончиках пальцев затащить мяч в кольцо. Такой дефицит лидеров на паркете и в раздевалке не может не сказываться на результатах — команда быстро сыплется и собрать ее своей харизмой не может никто.

Фото: unics.ru

Будут ли проблемы с «Пармой»?

Как правило, в первых раундах у УНИКСа в принципе проблем не было никогда. Довольно скромная по финансовым меркам «Парма», хотя и законная последовательница, но такими возможностями не обладает.

Пермяки завершили второй этап регулярного чемпионата на 1-м месте в своей группе Б, набрав 48 очков. Самым главным фактором, который может играть за «Парму» — это Евгений Пашутин у руля. У этого специалисты старые счеты с казанским УНИКСом, с которым он однажды даже попробовал своим силы в Евролиге. Получилось не очень. С тех пор Пашутин множество раз старался доказать свою «правоту» у руля краснодарского «Локомотива-Кубань», но и там он, как правило, оказывался слабее Димитриса Прифтиса, а потом и Велимира Перасовича. У Пашутина старые счеты с казанской командой и с каждым годом он все больше понимает, как действовать против УНИКСа.