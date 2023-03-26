Горький до Горького

Продавец, посудомойщик, помощник сапожника: как Алексей Пешков стал Максимом Горьким

Фото: Екатерина Петрова

Максим Горький — один из наиболее ярких представителей литературного направления «социалистический реализм». Его детство в Нижнем Новгороде и юность в Казани оказали огромное влияние на формирование личности писателя. Именно в эти два периода Горький увидел ту жизнь, о которой потом писал все оставшееся время.

Настоящее имя писателя — Алексей Максимович Пешков. Он родился 28 марта в 1868 году в Нижнем Новгороде. Его отец, столяр Максим Савватьевич Пешков, умер, заразившись от трехлетнего сына холерой. По одной из версий, биологическим отцом писателя был управляющий астраханской конторой пароходства И.С. Колчин. После смерти Максима Савватьевича мать будущего писателя повторно вышла замуж, но вскоре скончалась от чахотки. Оставшиеся годы детства Алексей Пешков провел в доме бабушки и довольно жестокого дедушки.

С юных лет Алексей вынужден был зарабатывать на жизнь. Он брался за любую работу, включая буфетчика на пароходе и пекаря. Но при этом продолжал учиться и много читать. Уже в юности Пешков начал писать первые рассказы, которые позже стали известны как произведения о жизни простых людей. Еще при жизни матери писатель часто наблюдал сцены домашнего насилия. Его отчим постоянно избивал мать. Во время очередной ссоры Алексей едва его не зарезал, после чего вернулся жить к деду Каширину.

Пешков попробовал посещать начальное приходское училище для неимущих детей, но бросил его после жалоб одноклассников и оскорблений со стороны учителей. После уроков Алексей вместе с другими подростками и беспризорниками собирал по улицам тряпье и воровал дрова. Именно это стало причиной издевательств в школе со стороны одноклассников. Несмотря на то, что Пешков не получил среднее образование, у него была сильная воля к обучению и он продолжал много читать. По мнению деда Каширина, у Алексея была «лошадиная» память. Однако до 30 лет он писал безграмотно, с массой орфографических и пунктуационных ошибок, которые исправляла его жена, профессиональный корректор.

Трилогия Горького, включающая повести «Детство», «В людях» и «Мои университеты», считается автобиографической, но ее нельзя рассматривать как документальное описание жизни Горького. События, изложенные в ней, преображены фантазией и воображением автора, а также контекстом революционной эпохи. Семейные линии Пешковых и Кашириных выстроены мифологично, а личность главного героя — это не столько сам писатель, сколько видение Горького самого себя в тот период.

Алексей Пешков приехал в Казань в 1884 году и попытался поступить в Казанский университет. Но не смог этого сделать, так как устав университета резко ограничил количество мест для выходцев из бедных семей, а также из-за отсутствия аттестата о среднем образовании. Тогда он начал работать на пристанях, где познакомился с марксистской литературой. В 1885—1886 годах Горький работал в булочной В. Семенова, а в 1887 году — в булочной народника Андрея Степановича Деренкова, доходы которой направлялись на нелегальные кружки самообразования и финансовую поддержку казанского движения народников.

В этом же году произошли две трагедии — Алексей потерял своих бабушку и дедушку. Это стало причиной его депрессии и, как следствие, попыток самоубийства. 12 декабря 1887 года, находясь на высоком берегу над рекой Казанкой, он попытался застрелиться. Но пуля застряла в теле, и Пешков был отправлен в земскую больницу, где успешно перенес операцию. Это стало началом длительной болезни дыхательных органов. Спустя несколько дней он снова попытался покончить с собой в больнице, схватив в ординаторской хлоралгидрат, но был спасен от смерти промыванием желудка. Казанская духовная консистория отлучила его от церкви на четыре года за попытку самоубийства и отказ от покаяния.

По мнению психиатра И.Б. Галанта, изучавшего личность писателя, в юности Алексей Пешков был неуравновешенным человеком и страдал от психических расстройств, включая суицидальный комплекс.

В 1888 году Пешков приехал в село Красновидово Казанской губернии, где работал в лавке Ромася, открытой на средства подпольного казанского народнического кружка. Но вскоре был арестован за связь с этим кружком и находился под постоянным надзором полиции. После того как крестьяне спалили лавку Ромася, Пешков батрачил, а затем устроился сторожем на железнодорожную станцию.

Он попытался организовать земледельческую колонию толстовского типа и написал коллективное письмо с просьбой встретиться со Львом Толстым в Ясной Поляне и Москве. Однако Толстой не принял его, и Алексей вернулся ни с чем в Нижний Новгород. В этом же году он познакомился с писателем Владимиром Короленко, который разнес его первое произведение, поэму «Песнь старого дуба», в пух и прах.

В 1889 году Пешков работал письмоводителем у адвоката Ланина, затем был арестован и заключен в нижегородскую тюрьму. Здесь он завязал дружбу со студентом-химиком Н.З. Васильевым, который познакомил Алексея с философией и литературой.

В 1891 году Алексей Пешков отправился в путешествие, посетив Поволжье, Дон, Украину, Крым и Кавказ. Большую часть пути он прошел пешком или ехал на подводах и железнодорожных грузовых вагонах. В Тифлисе Пешков устроился рабочим в железнодорожную мастерскую, работал на строительстве шоссе в Кутаисской губернии и ненадолго завербовался на бакинские нефтепромыслы. Предлагал рабочим записывать факты произвола и угнетения на предприятиях, веря, что зафиксированное в письменном виде обладает силой свидетельства и подтачивает социальную несправедливость.

В Тифлисе Пешков познакомился с участником революционного движения Александром Калюжным, который убедил его записывать свои истории. В результате появилась рукопись «Макар Чудра», которая была опубликована в газете «Кавказ» 12 сентября 1892 года. Драма из цыганской жизни впервые была подписана «М. Горький». Так Алексей Пешков превратился в отца соцреализма Максима Горького.

Что читать

Павел Басинский. «Горький: страсти по Максиму», «Редакция Елены Шубиной» (16+)

Книга Павла Басинского «Горький: страсти по Максиму» представляет собой обширное исследование жизни и творчества Максима Горького. Автор начинает свой рассказ с конца — смерти Горького, которая до сих пор вызывает много вопросов, а затем возвращается к началу и описывает детство и становление будущего писателя, его взгляды и скитания. Книга содержит много писем и переписок Горького с другими видными фигурами эпохи. Басинский также рассматривает непростые взаимоотношения Горького с Буниным, Андреевым, Лениным и другими писателями и политиками. Это произведение дает читателю обширную почву для размышлений о самом историческом периоде, о Горьком, его деятельности и наследии, а также о роли, которую он сыграл в развитии литературы. Горький, по словам автора, не был пролетарским писателем, но вышедшим из самых низов общества, брошенным и нелюбимым, чудом выжившим, и это делает его творчество неоднозначным и живым.

Максим Горький. «Детство. В людях. Мои университеты», «Азбука» (16+)

Максим Горький написал автобиографическую трилогию «Детство. В людях. Мои университеты» в 1913—1923 годах. Она рассказывает о жизни главного героя с детства до университетской зрелости. Все три произведения написаны в жанре соцреализма. Горький создал «живых» персонажей, с четко прорисованными характерами. Книга оставляет ощущение света, хотя мир, отраженный в детских глазах главного героя, порой выглядит страшным и уродливым. Но сквозь все злое и грубое проступает пестрая и радостная картина жизни. Автор задумывал и четвертую часть, «Среди интеллигенции», но этот замысел был лишь частично реализован в последнем романе Горького «Жизнь Клима Самгина».

Максим Горький. «Мать», «АСТ» (12+)

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Максим Горький. «На дне», «Эксмо» (16+)

Пьеса «На дне» Максима Горького — социально-философское произведение, которое изображает жизнь людей, попавших на дно общества. В одном затхлом пространстве они проживают свою жизнь, наполненную лишь грязью, преступлениями и отсутствием надежды. Но герои начинают осознавать свободу выбора и новые стремления человеческого разума. Пьеса не имеет четкого сюжета, но она завораживает и заставляет задуматься о правде жизни и свободе. Каждый персонаж несет свой определенный посыл, что делает пьесу тяжелой, но в то же время незабываемой. Раскрывая тему правды и лжи, автор показывает разные взгляды и мысли разных поколений. Пьеса сильно отличается от произведений того же жанра и похожа на крик человека, попавшего в западню обстоятельств, молящего о свободе жизни.

Игорь Сухих. «Русская литература для всех. От Блока до Бродского», «Азбука» (12+)

Книга «Русская литература для всех» Игоря Сухих — увлекательный путеводитель по русской литературе. В нем рассказано о ее значимости в нашей жизни и влиянии на нас. Книга представляет собой идеальное чтение для тех, кто хочет познакомиться с отечественной классикой. Она охватывает широкую аудиторию, включая школьников, студентов, родителей и всех, кто интересуется литературой. Это издание включает в себя рассказы об авторах, которые входят в школьную программу, от Блока до Бродского, и является не только познавательным, но и увлекательным чтением, не устаревающим со временем. Автор книги — Игорь Николаевич Сухих, доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского университета, писатель и критик.

Екатерина Петрова — автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».