День в истории: Екатерина II включила Правобережную Украину в состав империи

Чем примечательна дата 27 марта?

Сегодня, 27 марта, отмечаем День войск национальной гвардии Российской Федерации. 27 марта Екатерина II издала манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи, Федор Шаляпин прибыл в Казань с концертом, в Лондоне открыли музей Шерлока Холмса, Федор Блинов подал заявку на получение патента на изобретенный им «вагон с нескончаемыми рейками». Родились: кинорежиссер Квентин Тарантино, поэтесса Вероника Тушнова, пловец-марафонец Искандер Файзуллин. Умерли: принцесса Маргарита де Валуа, космонавт Юрий Гагарин, фехтовальщица Александра Забелина. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Шаляпин приехал!

27 марта 1897 года Федор Шаляпин впервые прибыл в Казань на гастроли уже в качестве признанного оперного певца. Программа концерта включала арии и романсы из различных опер. Газета «Волжский вестник» писала, что певец «доставил публике такое эстетическое наслаждение, какого она давно уже не испытывала». Федор Шаляпин родился в 1873 году в Казани, где провел первые годы жизни и получил начальное образование. После окончания консерватории в Москве он был принят на работу в Мариинский театр в Санкт-Петербурге, где стал одним из самых знаменитых певцов своего времени.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

27 марта 1911 года в Казани родилась известная советская поэтесса Вероника Тушнова. Ее отец был профессором Казанского ветеринарного института, а мать — выпускницей Высших женских Бестужевских курсов. Училась в медицинском институте, а затем поступила в литературный институт имени Горького. Из-за Великой Отечественной войны ей не удалось закончить обучение. Тушнова вернулась в Казань и получила должность палатного врача в военном госпитале. Ее прозвали «доктор с тетрадкой». В 1944 году стихотворение «Хирург» было опубликовано в «Новом мире», а цикл «Стихи о дочери» — в «Комсомольской правде». Они вызвали живой отклик у читателей, популярность поэтессы начала расти. Вероника Тушнова — автор стихов к таким песням, как «Не отрекаются любя», «А знаешь, все еще будет!», «Сто часов счастья».

27 марта 1911 года родился Искандер Файзуллин, врач, спортсмен, рекордсмен страны по нырянию на дальность, известный пловец-марафонец, спортивный журналист, тренер. Он был первым директором плавательного бассейна, построенного в Норильске в 1959 году. В 1945 году Искандер Файзуллин совершил 100-километровый заплыв по Дунаю в честь победы в Великой Отечественной войне. В течение многих лет своей карьеры он воспитывал новое поколение профессионалов и любителей водных видов спорта, достигая рекордных результатов в этой области — в середине 1960-х годов ватерполисты из северного города долго оставались одними из лучших в чемпионате России.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

27 марта 2021 года «Реальное время» рассказало, что с 1 апреля в России вступает в силу закон об обязательной предустановке отечественного ПО на новые телефоны, компьютеры, телевизоры. Компаниям, которые будут продавать гаджеты без российского софта, грозит штраф до 200 тысяч рублей. В правительстве России обещают ежегодно обновлять перечень самых «продвинутых» приложений. Первый рейтинг из 28 программных продуктов, который составили в Минцифры РФ, возглавили 11 приложений от двух ведущих разработчиков ПО.

Вагон с бесконечными рельсами

27 марта 1793 года Екатерина II издала манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи. Этот документ стал одним из ключевых событий в истории Украины и России. Ранее в результате борьбы против Турции, в соответствии с условиями Карловицкого мира 1698—1699 годов, Польша вернула свое господство над частью Правобережной Украины. Этим понятием в современной литературе обозначают Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Житомирскую, Винницкую, Хмельницкую, Ровенскую и Волынскую области.



27 марта 1878 года механик-самоучка, крепостной крестьянин Федор Блинов подал заявку на получение патента на изобретенный им «вагон с нескончаемыми рейками». Эта конструкция предполагала установку на вагоне двух гусеничных лент, которые были соединены цепью и двигались по специальным направляющим рейкам. Таким образом, было обеспечено движение вагона вперед, без необходимости постоянно совершать остановки и перекидывать рейки. Однако, несмотря на успех изобретения, широкое внедрение его в железнодорожном транспорте не состоялось, и дальше прототипа тракторов в России дело не пошло. Причиной стали трудности с изготовлением реек и гусеничных лент, а также высокая стоимость таких вагонов.

Фото: Gage Skidmore/commons.wikimedia.org/ CC-BY-SA-2.0

Музей на Бейкер-стрит

27 марта 1963 года в городе Ноксвилль, штат Теннесси родился Квентин Тарантино — американский режиссер, сценарист, продюсер и актер, в городе Ноксвилль. В юности Квентин Тарантино увлекался кино, и после окончания школы он начал работать в пункте проката видеокассет. В 1992 году снял свой первый фильм «Бешеные псы». Тарантино стал известен после выхода в 1994 году фильма «Криминальное чтиво», за которым последовали многие успешные работы, включая «Убить Билла», «Джеки Браун» и «Однажды в... Голливуде». Его фильмы известны своей нестандартной сюжетной линией, неожиданными поворотами, элементами жестокости, насилия и черного юмора.

27 марта 1990 года в Лондоне на Бейкер-стрит открылся музей Шерлока Холмса. Экспозиция его включает оригинальные вещи, мебель и документы, которые были использованы в романах Артура Конан Дойла. Внутри посетители могут посмотреть, к примеру, кабинет доктора Ватсона, его письменный стол, медицинские инструменты, телефон и даже костюм, который был использован в киносъемках. На верхнем этаже музея расположен кабинет Шерлока Холмса. Здесь посетителям будет представлена коллекция вещей, которые были использованы героем во время расследований, включая патронные ящики на стене, телеграфную машину, а также уникальные издания книг с рассказами Дойла.