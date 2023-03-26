Новости общества

10:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

День в истории: запретили разучивать танго, основали сеть «Одноклассники»

00:00, 26.03.2023 1

Чем примечательна дата 26 марта?

День в истории: запретили разучивать танго, основали сеть «Одноклассники»
Фото: pxhere.com

26 марта Франц Шуберт сыграл первый и последний в жизни концерт, на Марсе нашли замерзшее море, Международный валютный фонд выдал России самый большой в истории МВФ кредит, открылась новая российская социальная сеть «Одноклассники», Николай II дал имя мосту через Волгу под Казанью, а в местных училищах запретили разучивать танго. Родились хоккеист Данис Зарипов, депутат и бизнесмен Вадим Лигай, диктор и филокартист Абдулла Дубин. Умерли композитор Людвиг ван Бетховен, актриса Сара Бернар, режиссер Михаил Калатозов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Мост, который рухнул

26 марта 1911 года Николай II дал железнодорожному мосту, проходящему под Казанью через Волгу, имя «Романовский» в честь императорской семьи. Мост открыли к 300-летию с начала правления династии. Позволение на его постройку было выдано в 1902 году, однако возводить сооружение начали только через 9 лет, когда Общество Московско-Казанской железной дороги стало получать хорошие деньги при перевозке груза и пассажиров через Волгу (стоимость переправы нужно было оплачивать отдельно). Зимой 1911—1912 года рано пришли морозы, а потом начались оттепели, вода в реке поднялась. Специалисты советовали приостановить работы, однако стройку продолжали. 22 ноября начался ледоход, в ходе которого были срезаны помосты. Люди с криками падали на лед и уходили под воду. Несмотря на ЧП, объект удалось достроить и сдать. После революции мост переименовали в Красный, сейчас у него другое название — Зеленодольский железнодорожный мост.

Источник: wikipedia.org

26 марта 1914 года в казанских училищах запретили разучивать танго. В начале ХХ века в Европе начал приобретать популярность ритмичный аргентинский танец, но его сразу же запретили из-за вульгарности движений. Когда танго проникло в Россию, министр народного просвещения Российской империи выписал запрет на его распространение и обучение в учебных заведениях страны. Более того, если кто-то осмеливался продемонстрировать танго на собраниях или балах, то публике было предписано покинуть такое мероприятие.

26 марта 1941 года в Астрахани родился диктор и филокартист Абдулла Дубин. Был актером местного театра, окончил Казанское театральное училище и ГИТИС. В 1960—1984 годах работал диктором на Казанском телевидении. С 1968 года начал заниматься коллекционированием старинных фотографий.

Фото: realnoevremya.ru

25 марта 1953 года в Кызылорде (Казахстан) родился Вадим Лигай. Окончил кафедру «Проектирование вертолетов» Московского авиационного института по специальности «инженер-механик вертолетостроения», начал работать на Казанском вертолетном заводе в должности инженера-конструктора. В июне 1998-го стал заместителем генерального директора КВЗ по коммерческим вопросам. С 2007 года возглавлял КВЗ, в феврале 2018-го став заместителем генерального директора АО «Вертолеты России» по инфраструктурному развитию.

26 марта 1981 года в Челябинске родился хоккеист Данис Зарипов. Начинал в местном «Мечеле», также играл за Swift Current Broncos в Западной хоккейной лиге, в 2001—2002-м впервые выступал за «Ак Барс», с которым подписал контакт в 2017 году. Был дисквалифицирован за положительный допинг-тест во время чемпионата КХЛ, но потом суд вынес решение, что Зарипов стал жертвой ошибки. Завершил карьеру 24 февраля 2023 года после матча с «Металлургом».

Фото: ak-bars.ru

25 марта 2021 года «Реальное время» рассказало, как закончилась попытка судебного допроса 54-летнего Араика Мирзояна. Ранее он признался в убийстве легендарного бугульминского предпринимателя Евгения Деданина из мести за друзей, погибших при нападении на его дом. Подробные признания Мирзояна из протоколов Следкома огласили в суде. На заседании один из свидетелей рассказал, как стрелок добивал уже лежащего бугульминского бизнесмена.

Самый крупный кредит

26 марта 1996 года Международный валютный фонд выдал России самый большой в истории МВФ кредит. Наша страна получила $10,1 млрд через механизм расширенного финансирования. Деньги нужно было использовать за 3 года, в первый год средства перечисляли ежемесячными траншами, далее — раз в квартал. Главным условием займа было то, что Россия должна была сократить дефицит государственной казны до 2% ВВП к 1998 году и снизить инфляцию до 6,9% в год. Кроме того, снизили таможенные пошлины на импорт, сняли ограничения на ввоз алкоголя, ликвидировали экспортные пошлины на газ и нефть. Россия использовала из всей суммы займа лишь $5,8 млрд. Эти деньги позволили прийти к соглашению с государствами-кредиторами в рамках Парижского и Лондонского клубов. Страны договорились о досрочном реструктурировании внешнего долга бывшего СССР.

26 марта 2006 года открылась новая российская социальная сеть «Одноклассники». Основатель сервиса веб-программист Андрей Попков сначала работал в западных компаниях (наиболее известные — Canon, Simon&Schuster). В 2006 году он стал работать над новым проектом «Одноклассники» и поначалу рассматривал его как хобби. Пользователей становилось все больше. Уже в ноябре того года в социальной сети было зарегистрировано около 1,5 млн человек. Позднее Попков запустил еще один проект — сервис «Сравни.ру».

Источник: wikipedia.org

Море на Марсе

26 марта 1828 года австрийский композитор Франц Шуберт дал свой первый и последний концерт. Шуберт — один из основоположников романтизма в музыке, за 32 года жизни он успел написать более тысячи произведений, в том числе музыкальные композиции на слова поэтов Шиллера и Гете и другие. Самыми известными произведениями композитора являются вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» и сборник «Лебединая песня». Однако жил Шуберт небогато, а гонорар, полученный за первое, но последнее в его жизни выступление, был потрачен на покупку рояля. Шуберт умер после заражения тифом.

26 марта 2003 года на Марсе обнаружили замерзшее море. Это свидетельствует о том, что Красная планета, как и Земля, пережила ледниковый период. Полученные снимки Марса доказывают, что на планете было много воды — площадью 800—900 км, а затем она замерзла. Однако вода в жидком состоянии не может существовать на поверхности планеты из-за низкого атмосферного давления, в то время Марс обладал более плотной атмосферой и более высокой температурой. После Красная планета превратилась в безжизненную, наполненную замерзшими морями, которые усыпаны красными магнитными песчинками.

Фаниль Каримов
ОбществоВластьОбразованиеИсторияКультура Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 мар
    Сегодня день рождения патриарха татарской культурной жизни Рабита Батуллы, выдающегося филолога, историка, археолога, беззаветно служившего татарской науке 55 лет, непререкаемого авторитета в мире татарской науки, автора сотен блестящих работ, большого патриота своего народа Марселя ага Ахметзянова, легендарного героя Отечественной войны, второго татарского Мусы Джалиля Хайретдина Музая. Писатель Хайретдин Музай (Хәйретдин Мөҗәй) успел воевать и против басмачей, и против японских самураев у озера Хасан, потом и против фашистов. Попал в плен, полковника советской армии фашисты много пытали, избивали, он был одним из пуководителей тайной подпольной антифашистской организации в лагере Дахау и казнили. Его геройство пока не оценек, он заслуживает звания героя. Все его произведения, его стихи заполнены патриотизмом, любовью к родной стране. Его сборники надо издавать миллионныи тиражом и раздавать на все школы страны.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости общества

10:53 МСК Все новости
Новости раздела