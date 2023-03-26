День в истории: запретили разучивать танго, основали сеть «Одноклассники»

Чем примечательна дата 26 марта?

26 марта Франц Шуберт сыграл первый и последний в жизни концерт, на Марсе нашли замерзшее море, Международный валютный фонд выдал России самый большой в истории МВФ кредит, открылась новая российская социальная сеть «Одноклассники», Николай II дал имя мосту через Волгу под Казанью, а в местных училищах запретили разучивать танго. Родились хоккеист Данис Зарипов, депутат и бизнесмен Вадим Лигай, диктор и филокартист Абдулла Дубин. Умерли композитор Людвиг ван Бетховен, актриса Сара Бернар, режиссер Михаил Калатозов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Мост, который рухнул

26 марта 1911 года Николай II дал железнодорожному мосту, проходящему под Казанью через Волгу, имя «Романовский» в честь императорской семьи. Мост открыли к 300-летию с начала правления династии. Позволение на его постройку было выдано в 1902 году, однако возводить сооружение начали только через 9 лет, когда Общество Московско-Казанской железной дороги стало получать хорошие деньги при перевозке груза и пассажиров через Волгу (стоимость переправы нужно было оплачивать отдельно). Зимой 1911—1912 года рано пришли морозы, а потом начались оттепели, вода в реке поднялась. Специалисты советовали приостановить работы, однако стройку продолжали. 22 ноября начался ледоход, в ходе которого были срезаны помосты. Люди с криками падали на лед и уходили под воду. Несмотря на ЧП, объект удалось достроить и сдать. После революции мост переименовали в Красный, сейчас у него другое название — Зеленодольский железнодорожный мост.

Источник: wikipedia.org

26 марта 1914 года в казанских училищах запретили разучивать танго. В начале ХХ века в Европе начал приобретать популярность ритмичный аргентинский танец, но его сразу же запретили из-за вульгарности движений. Когда танго проникло в Россию, министр народного просвещения Российской империи выписал запрет на его распространение и обучение в учебных заведениях страны. Более того, если кто-то осмеливался продемонстрировать танго на собраниях или балах, то публике было предписано покинуть такое мероприятие.

26 марта 1941 года в Астрахани родился диктор и филокартист Абдулла Дубин. Был актером местного театра, окончил Казанское театральное училище и ГИТИС. В 1960—1984 годах работал диктором на Казанском телевидении. С 1968 года начал заниматься коллекционированием старинных фотографий.

Фото: realnoevremya.ru

25 марта 1953 года в Кызылорде (Казахстан) родился Вадим Лигай. Окончил кафедру «Проектирование вертолетов» Московского авиационного института по специальности «инженер-механик вертолетостроения», начал работать на Казанском вертолетном заводе в должности инженера-конструктора. В июне 1998-го стал заместителем генерального директора КВЗ по коммерческим вопросам. С 2007 года возглавлял КВЗ, в феврале 2018-го став заместителем генерального директора АО «Вертолеты России» по инфраструктурному развитию.

26 марта 1981 года в Челябинске родился хоккеист Данис Зарипов. Начинал в местном «Мечеле», также играл за Swift Current Broncos в Западной хоккейной лиге, в 2001—2002-м впервые выступал за «Ак Барс», с которым подписал контакт в 2017 году. Был дисквалифицирован за положительный допинг-тест во время чемпионата КХЛ, но потом суд вынес решение, что Зарипов стал жертвой ошибки. Завершил карьеру 24 февраля 2023 года после матча с «Металлургом».

Фото: ak-bars.ru

25 марта 2021 года «Реальное время» рассказало, как закончилась попытка судебного допроса 54-летнего Араика Мирзояна. Ранее он признался в убийстве легендарного бугульминского предпринимателя Евгения Деданина из мести за друзей, погибших при нападении на его дом. Подробные признания Мирзояна из протоколов Следкома огласили в суде. На заседании один из свидетелей рассказал, как стрелок добивал уже лежащего бугульминского бизнесмена.

Самый крупный кредит

26 марта 1996 года Международный валютный фонд выдал России самый большой в истории МВФ кредит. Наша страна получила $10,1 млрд через механизм расширенного финансирования. Деньги нужно было использовать за 3 года, в первый год средства перечисляли ежемесячными траншами, далее — раз в квартал. Главным условием займа было то, что Россия должна была сократить дефицит государственной казны до 2% ВВП к 1998 году и снизить инфляцию до 6,9% в год. Кроме того, снизили таможенные пошлины на импорт, сняли ограничения на ввоз алкоголя, ликвидировали экспортные пошлины на газ и нефть. Россия использовала из всей суммы займа лишь $5,8 млрд. Эти деньги позволили прийти к соглашению с государствами-кредиторами в рамках Парижского и Лондонского клубов. Страны договорились о досрочном реструктурировании внешнего долга бывшего СССР.

26 марта 2006 года открылась новая российская социальная сеть «Одноклассники». Основатель сервиса веб-программист Андрей Попков сначала работал в западных компаниях (наиболее известные — Canon, Simon&Schuster). В 2006 году он стал работать над новым проектом «Одноклассники» и поначалу рассматривал его как хобби. Пользователей становилось все больше. Уже в ноябре того года в социальной сети было зарегистрировано около 1,5 млн человек. Позднее Попков запустил еще один проект — сервис «Сравни.ру».

Источник: wikipedia.org

Море на Марсе



26 марта 1828 года австрийский композитор Франц Шуберт дал свой первый и последний концерт. Шуберт — один из основоположников романтизма в музыке, за 32 года жизни он успел написать более тысячи произведений, в том числе музыкальные композиции на слова поэтов Шиллера и Гете и другие. Самыми известными произведениями композитора являются вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» и сборник «Лебединая песня». Однако жил Шуберт небогато, а гонорар, полученный за первое, но последнее в его жизни выступление, был потрачен на покупку рояля. Шуберт умер после заражения тифом.

26 марта 2003 года на Марсе обнаружили замерзшее море. Это свидетельствует о том, что Красная планета, как и Земля, пережила ледниковый период. Полученные снимки Марса доказывают, что на планете было много воды — площадью 800—900 км, а затем она замерзла. Однако вода в жидком состоянии не может существовать на поверхности планеты из-за низкого атмосферного давления, в то время Марс обладал более плотной атмосферой и более высокой температурой. После Красная планета превратилась в безжизненную, наполненную замерзшими морями, которые усыпаны красными магнитными песчинками.