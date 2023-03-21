«Сейчас последние дни зимней рыбалки остаются, рыбаки побегут»

Прохождение весеннего паводка в Татарстане в этом году ожидается в штатном режиме, за исключением Казани и Лаишевского района, где объем растаявшего снега принесет больше талой воды. Такой предварительный прогноз ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прозвучал на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики. Тут же обнаружилось немало болевых точек: 12 гидротехнических сооружений с неспущенной водой, угроза обрушения моста в Пестречинском районе, который служит объездной дорогой для М-7. Минтранс Татарстана уверяет, что паводок не отразится на движении по федеральным трассам. Подробнее — в материале «Реального времени».

В зоне риска — 220 населенных пунктов

Уже в конце этой недели ожидается тотальное таяние снега, когда плюсовая температура воздуха прочно установится и в ночное время суток. Поэтому из-за грядущего весеннего паводка сотрудники МЧС по Татарстану и дорожно-транспортные службы приведены в режим повышенной готовности, а в Доме правительства провели «контрольную проверку».

Сегодня утром вице-премьер республики Рустам Нигматуллин провел заседание глав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, где отчитывались не только ответственные региональные структуры, но и главы тех муниципалитетов, где высок риск подтоплений.

Открывая заседание, Нигматуллин сообщил, что в зону подтопления при неблагоприятном сценарии весеннего половодья могут попасть 220 населенных пунктов в 39 районах. Здесь проживают 13,6 тысячи человек. Кроме того, подтопление грозит 47 участкам дорог, 22 автомобильным мостам, 20 социально значимым объектам и трем объектам экономики в республике.

В целом паводковая обстановка будет зависеть от температуры, которая установится в момент вскрытия малых рек — чем выше окажутся дневные температуры, тем быстрее будет проходить паводок.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Прогноз: паводок пройдет в штатном режиме

Гидрометцентр Татарстана подготовил предварительный прогноз по паводку на реках республики. По данным главы ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Сергея Захарова, средняя высота снежного покрова в регионе составила 18 см, или 53% от среднемноголетних значений. При этом отличаются Казань и Лаишево, где максимальная высота снежного покрова составила 72% от нормы (данные приведены на 20 марта).

Это значит, что запасы талой воды в снежном покрове в Казани и Лаишево больше, чем в среднем на территории Татарстана (это 63% от нормы). Следовательно, объем растаявшего снега принесет дополнительно максимум кубометров талой воды в Казани и Лаишево.

Фото: tatarstan.ru

На большинстве малых рек республики продолжается разрушение ледяного покрова, сообщил Захаров. За последние сутки вода поднялась на 29 см на реке Свияге (общий подъем — 515 см), в результате чего начался выход воды на пойму. Пойма затоплена на глубину 6 см. По словам спикера, пик половодья ожидается в конце марта — начале апреля, что на 10—15 дней раньше обычного. В это время произойдет вскрытие малых рек, а полное очищение Куйбышевского водохранилища ото льда ожидается с 25 по 30 апреля, что в пределах нормы, уточнил руководитель ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По его прогнозу, прохождение весеннего паводка в Татарстане в этом году ожидается в штатном режиме. «Максимальные уровни воды весеннего половодья ожидаются в пределах средних многолетних значений», — сказал Сергей Захаров. Но сама обстановка будет зависеть от погодных условий во время снеготаяния.

Спасать мосты и дороги

Для предотвращения последствий от подтопления дорог необходимо провести первоочередные работы по ремонту и строительству трех мостовых сооружений, отметил в своем докладе замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Николай Суржко.

По его мнению, первоочередные меры требуются для ремонта моста через реку Большой Черемшан вблизи населенного пункта Урняк в Нурлатском районе. Это село подтапливается более 5 лет. Еще необходимо строительство моста через Казанку вблизи населенного пункта Качелино Арского района. Здесь сильно затруднен проезд во время паводка. В-третьих, необходимо строительство мостового перехода вблизи н. п. Теплое Болото Мамадышского района.

Заторы льда на реках могут стать причиной возникновения аварийных ситуаций при прохождении весеннего половодья, обратил внимание Николай Суржко. Одна из действующих мер — это чернение и распиловка льда, что может сократить риск наводнения под мостами. По его оценке, всего в республике 63 опасных участка на водных объектах. По сравнению с прошлым годом отрицательная динамика по чернению льда отмечается в большинстве районов республики, за исключением распиловки льда. Общий уровень работ по борьбе с заторами на водных объектах составляет 43%, что, по оценке МЧС, является недостаточным. Полностью распиловка льда проведена в четырех районах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

1,28 млрд потратили на противопаводковые работы

Кроме того, необходимо расчищать водопропускные трубы для выведения талой воды. В этом году очищено около 4,5 тысячи водопропускных труб в 31 муниципалитете, проведена расчистка пространства под мостами — более 11 километров, расчищают русла рек — 89 километров. Взрывы льда будут производиться исходя из оперативной обстановки во время вскрытия рек. Заявки на взрывные работы поступили от 14 муниципалитетов.

Отдельно Николай Суржко остановился на состоянии гидротехнических сооружений в Татарстане. Их 832. Требуется ремонт 167 ГТС, из них 47 — аварийные. Не спущена вода в 12 ГТС. «Здесь нужно превентивное мероприятие — круглосуточное дежурство, аварийный запас материалов», — предупредил замминистра. Всего на защитные мероприятия потрачено 1,28 миллиарда рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Паводок не угрожает федеральным участкам дорог

Глава Минтранса Фарит Ханифов заверил, что паводок не остановит движение на федеральных трассах, а некоторые проблемные участки на региональных дорогах взяты на контроль. По поводу мостов он сообщил, что на их сооружение выделено 9 миллиардов рублей на период 2022—2025 годов, а с заявленными проблемными точками разберется.

— 471 человек регулярно будет работать на дорогах во время паводка. С 27 марта на федеральных дорогах запланировано проведение противопаводковых мероприятий по осмотру автомобильных дорог, особое внимание 13 мостам и 44 водопропускным трубам, — рассказал он.

В это время будет определено состояние потенциально опасных сооружений, под наблюдение возьмут 132 участка региональных дорог, которые в прошлые годы подверглись подтоплению.

Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов обратил внимание на ряд проблем, которые требуют решения на республиканском уровне. Во-первых, необходимо провести берегоукрепление реки Меши возле села Пестрецы. Проект готов. «Там есть обрушения рядом с мостом, который служит объездной дорогой для М-7. В случае затора или аварии на М-7 выехать будет негде. Каждый год идет обрушение по метру, и скоро мы можем лишиться и моста», — предупредил он. Второе — необходима очистка реки Ноксы возле села Званка. Здесь под риском затопления находятся 120 домов, перечислил Кашапов.

Фото: tatarstan.ru

— Весна — это не только половодье, но и обеспечение безопасности рыбаков, — обратил внимание министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям — начальник ГУ МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин. — С сегодняшнего дня на реках республики выставлено 10 постов на воздушной подушке с круглосуточным режимом [работы]. Сейчас последние дни зимней рыбалки остаются, рыбаки побегут, — предупредил он.

В заключение Рустам Нигматуллин снова вернулся к проблеме безопасного содержания гидротехнических сооружений.

— Вы, пожалуйста, посмотрите [возможность оптимизации]. Бюджет напряженный, больше, чем есть, вряд ли сможем выделить. Если когда-то объекты ГТС для чего-то создавали, прошу изучить и посмотреть. Если не нужны, но лучше сократить количество, а оставшиеся качественно отремонтировать и содержать, — предложил он.

И предупредил, что к паводку нужно подготовиться основательно, чтобы не читать потом от недовольных граждан «вах-вах».

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