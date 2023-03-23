День в истории: впервые написали о подвиге Девятаева, затопили «Мир»

Чем примечательна дата 23 марта?

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 23 марта, Всемирный метеорологический день, в России профессиональный праздник отмечают синоптики. 23 марта Павел Яблочков получил патент на «электрическую свечу», в Англии начали использовать сетку на футбольных воротах, в Тихом океане затопили орбитальную станцию «Мир», была провозглашена первая исламская республика — Пакистан. Родились живописец Алексей Корзухин, психолог и социолог Эрих Фромм, кинорежиссер Акира Куросава, искусствовед Петр Дульский. Умерли писатель Стендаль, пианист Николай Рубинштейн, киноактриса Элизабет Тейлор. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Впервые написали о подвиге Девятаева

23 марта 1879 года в Молдавии родился искусствовед Петр Дульский — один из основателей и первый председатель Союза художников ТАССР. В Казань он переехал в 1911 году, активно участвовал в музейном строительстве, охране памятников, а также написал более 100 брошюр и книг по архитектуре, живописи, скульптуре и графике. При его участии выходил первый в СССР журнал, посвященный музейной деятельности, «Казанский музейный вестник», а затем «Казанский библиофил». Скончался 8 марта 1956 года, похоронен на Арском кладбище.

Источник wikipedia.org

23 марта 1917 года в Казани прошло первое общее собрание социал-демократов. На встрече был создан Казанский комитет РСДРП(б) в составе 16 человек. Его возглавил революционер Виктор Тихомирнов, который сделал доклад «О позиции ЦК, занятой им в связи с текущим моментом». В апреле были созданы районные партийные организации, в частности, за Алафузовский район отвечал Иван Гладилов. До марта 1917 года работа общества была на нелегальном положении, поэтому участников преследовали и часто подвергали арестам.



23 марта 1957 года в «Литературной газете» был опубликован очерк «Мужество» журналиста «Советской Татарии» Яна Винецкого. В 1956 году перед журналистами поставили задачу разыскать участников войны, не получивших должного признания в годы культа личности. Винецкий в очерке впервые рассказал о подвиге Михаила Девятаева и его товарищей. 8 февраля 1945 года 10 советских военнопленных во главе с летчиком-истребителем Девятаевым совершили побег из сверхсекретного немецкого концлагеря при полигоне Пенемюнде. Стоит заметить, что этот очерк произвел на читателей сильное впечатление. В редакцию «Литературной газеты» пришло множество писем с требованием восстановить справедливость. Поэтому спустя время Девятаева пригласили в Москву, в Кремль, где сообщили о высокой правительственной награде. 15 августа 1957 года был подписан указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза.

Фото: ojm.tatarstan.ru

23 марта 2021 года «Реальное время» рассказало о том, что Татарстан с декабря 2020-го входит в список регионов, где были зафиксированы случаи африканской чумы свиней. Если для людей, как и для большинства животных, она не представляет никакой опасности, то для домашних свиней этот вирус смертельно опасен. За неимением эффективных медпрепаратов и вакцин от этого заболевания во всем мире борются единственно действенным способом — банальным отстрелом основных разносчиков заразы — диких кабанов. Сегодня поголовье свиней в Татарстане превышает полмиллиона.

«Свеча» Яблочкова

23 марта 1876 года русский электротехник Павел Яблочков запатентовал «электрическую свечу» — лампу с дугой накаливания. Инженер сделал открытие еще в 1875 году — в московской лаборатории, которую создал на собственные средства. Уже в Париже он смог завершить разработку конструкции электрической свечи. На тот момент она была первым электрическим источником света. Яблочков получил французский патент №112024 с кратким описанием свечи в ее первоначальных формах и изображением. Свое изобретение он представил на выставке физических приборов в Лондоне.

23 марта 2001 года станцию «Мир» затопили в Тихом океане. Базовый блок был выведен на орбиту Земли 20 февраля 1986 года. Здесь побывало 139 российских и зарубежных исследователей космоса, были выполнены 23 международные программы экспериментальных исследований, проведено 16 500 исследований, осуществлено 78 выходов в космос. В конце 1990-х годов на борту станции стали возникать различные проблемы, связанные с выходом из строя приборов и систем. «Спасение» «Мира» было весьма дорогим. Поэтому в январе 2001 года было подписано постановление о прекращении работы станции «Мир». Орбитальная лаборатория весила 140 тонн, до воды долетело лишь 12 — остальное сгорело в атмосфере.

Фото NASA

Поставьте сетку!

23 марта 1891 года на матче между сборными Севера и Юга Англии впервые использовали сетку на футбольных воротах. Ранее мячом пытались попасть между двух вкопанных в землю деревянных палок, сверху была натянута веревка. Иногда перекладины вовсе не было. Сетку в 1890 года изобрел и запатентовал инженер Джон Александр Броди из Ливерпуля. А до этого споры о том, был ли гол или нет, порой доходили до драки.

23 марта 1956 года была принята первая Конституция Пакистана, которая зафиксировала положение, что президентом страны должен быть мусульманин. Пакистан стал исламской республикой. В этот день в Исламабаде проходят военный и гражданский парады, вручение наград и медалей, возложение венков в мавзолеи «духовного отца Пакистана» философа-поэта Мухаммада Икбала и одного из инициаторов раздела Британской Индии Мухаммада Али Джинны.