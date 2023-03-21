«Иран — непростой туристический продукт»: Казань и Тегеран свяжет авиасообщение

Между Казанью и Тегераном появится прямое авиасообщение

Фото: ru.wikipedia.org — иранский город Тебриз

С началом СВО российско-иранские отношения стали активно развиваться и приобретать более широкое значение. Во многом этому способствует Татарстан, ставший важнейшим звеном в деловых связях с Ираном. Так, с недавнего времени между странами завязалось масштабное партнерство в сферах производства, торговли и даже туризма. Как рассказал глава Минэкономразвития России Максим Решетников, только за 2022 год Иран посетили более 22 тысяч россиян, а Россию — свыше 20 тысяч иранцев. По его словам, для продолжения такого туристического взаимодействия с 28 марта между Казанью и Тегераном появится прямое авиасообщение. О том, как оно будет восприниматься туристами и насколько станет популярным, — в материале «Реального времени».

Иран хочет отменить визы для россиян



Еще в самом начале марта чрезвычайный и полномочный посол Ирана Казем Джалали заявил, что республика выступает за безвизовый режим с Россией. Тогда он отметил, что государство открыто для российских туристов, которым надо дать возможность познакомиться с достопримечательностями и богатой культурой страны. Джалали заверил, что в Иране готовы обеспечить россиянам высокий уровень безопасности.

Посол также напомнил, что с января 2023 года в Иране отменены визы для тех, кто приезжает в рамках групповых туристических поездок. Главным вопросом, по его словам, является предоставление въездных виз.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уже в середине месяца заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел страны Али Асгар Шалбафиян сообщил, что Иран намерен открыть прямые рейсы в Казань и Санкт-Петербург. Он напомнил: в настоящее время существует 11 авиарейсов между Тегераном и Москвой. Как и Джалали, он порекомендовал россиянам при возможности посетить все города Ирана, поскольку в каждом из них есть свои интересные места и достопримечательности.

В ответ на эти предложения министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что с 28 марта между Казанью и Тегераном появится прямое авиасообщение. Разделяя мнение своих иранских коллег, он также подчеркнул, что страны планируют в ближайшее время заключить меморандум в сфере туризма и начать реализацию безвизовых групповых турпоездок.

«Иран достаточно непростой продукт»

«Реальное время» обратилось к экспертам туристической отрасли, чтобы узнать профессиональное мнение о том, насколько популярными будут такие путешествия и что это даст отечественным туроператорам.

— На самом деле, Иран достаточно непростой продукт с точки зрения специфики его государственности. Например, там есть море, но там раздельные пляжи, мужские и женские. Нашим туристам это не подходит. В плане посещения для отдыха, я думаю, будет интересно посмотреть сам Иран, его исторические компоненты. От этого уже и будет зависеть тот объем туристов, которые будут его посещать, — рассказал «Реальному времени» глава Ассоциации туристических агентств Татарстана Рамиль Мифтахов.

По его словам, несмотря на проявляющийся интерес к перелетам, Иран все же является более привлекательным регионом с точки зрения развития не туристического бизнеса.

— То есть на море, например, из 10 человек едет всего восемь, а двое будут проходить экскурсии. Но сейчас, конечно, тренд изменился: где-то шесть на четыре. Поэтому говорить о том, что будет массовым продуктом, нет [смысла]. В плане бизнеса — там есть потенциал. Бизнес-партнерство и продукция Ирана, начиная от их фруктов и овощей и заканчивая текстилем. Поэтому бизнес-компоненты там более потенциальны, чем туристические, — сказал он.

«Все мы понимаем, что страна непростая, со своими особенностями»

В свою очередь владелец компании Companion SP Сергей Пасечник заявил, что такое направление может стать альтернативой для традиционных путешествий. Однако он также подчеркнул, для того, чтобы говорить о его популярности, необходимо время, за которое такой маршрут приживется.



— Для популярности надо, чтобы прошло несколько лет и чтобы спрос превышал предложение. То, что появится рейс, это всегда дополнительная возможность узнать новую страну за неимением другого. Конечно, людям будет интересно посмотреть новую культуру. Насколько это приживется и будет повторяемо, это уже покажет время, — пояснил Пасечник.

Вместе с этим эксперт подчеркнул факт того, что 20 лет назад Иран воспринимался совершенно иначе, в том числе и в России. Но если сейчас регион раскроет свои отличительные особенности, то, подобно известным курортам, станет востребован как для отдыха, так и для изучения культуры.

— Может быть, определятся какие-то «завязки» не только по отдыху, температуре, климату, еде. Если там есть отличия, то это все складывается в интересное путешествие, которое отвлекает тебя от ежедневного быта. Тогда, может быть, и станет. Но слово «популярное» точно будет неуместным. Это может быть альтернатива Египту или Турции. Это может быть и эксперимент. Все мы понимаем, что страна непростая, со своими особенностями. Еще 20 лет назад у нас была другая точка зрения на эту страну. Сейчас вот можно будет посмотреть, — сказал он.

Фото: flickr.com

Также Сергей Пасечник отметил, что в Иране может скрываться потенциал, схожий с Дубаем. Так, по его словам, через несколько лет при активном развитии и доступности для туристов он может приобрести совершенно иной вид.



— Пока еще на международных выставках я не видел представителей профессиональных туристических компаний из этой страны. Но, находясь в других странах, я вижу, что их туристы, которые могут позволить себе отдых, ведут себя достаточно свободно. Они вполне себе адекватны. Офисы туризма, я думаю, работают, и всегда с ними можно наладить контакты. А отели есть в любой стране, но разного уровня. В Анталье или Дубае 35 лет назад тоже не было такого количества отелей. Но спрос рождает предложение, — подчеркнул глава Companion SP.

«Расширение линейки необходимо, потому что продавать особо нечего»

Как рассказала «Реальному времени» директор ООО «Трэвэл-Эндвок» Юлия Таланова, для того чтобы понять, насколько популярным станет это направление, нужно, чтобы принимающая сторона показала себя на высоком уровне. Более того, на сегодняшний день у Ирана есть все шансы стать одним из лидеров по туризму из-за малой доступности к путешествиям.

— Все зависит от того, какой продукт будет представлен Тегераном и, в свою очередь, будет ли на него спрос. Расширение линейки действительно необходимо, потому что продавать-то особо нечего. Абхазия, Египет, Турция — линейка интересных продуктов достаточно скудная, и раскрытие какого-нибудь нового региона дает повод. Все будет зависеть от принимающей стороны. Что они предлагают? Например, в Узбекистан каждый второй уже съездил, и все восторгаются, хотя эта страна давно уже открыта, — сказала она.

Татарстан и Иран уже обмениваются бизнес-миссиями

В феврале глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина рассказала, что республику в мае 2023 года, в преддверии Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», должна посетить бизнес-миссия из Ирана.

— Заблаговременно с Торгово-промышленной палатой России мы прорабатываем бизнес-миссию предпринимателей из Исламской Республики Иран, которые приедут за четыре дня до саммита. Мы сейчас планируем для них отдельную программу с посещением наших индустриальных парков, а на площадке KazanForum уже будут подведены итоги этой бизнес-миссии, — рассказала она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

KazanForum, незадолго до которого в Татарстане ждут бизнес-миссию из Ирана, пройдет 18—19 мая. Ожидается, что в нем примет участие руководство страны.

Напомним, еще в декабре «Реальное время» сообщало, что казанский ИТ-парк подготовит бизнес-миссию в Тегеран за 2,8 миллиона рублей. Ее участниками станут финалисты акселерационной программы «Школа цифровых чемпионов», которым предстоит встретиться с потенциальными иранскими партнерами в формате B2B.

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