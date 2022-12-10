Бизнес-миссия казанских айтишников отправится в Иран

Фото: скриншот/YouTube канал "Редакция"

«Успешное начало и ускоренное развитие»

Как стало известно «Реальному времени», Казанский ИТ-парк подготовит бизнес-миссию в Тегеран за 2,8 миллиона рублей. Ее участниками станут финалисты акселерационной программы «Школа цифровых чемпионов», которым предстоит встретиться с потенциальными иранскими партнерами в формате B2B.

Целью миссии является «успешное начало и ускоренное развитие экспорта на рынках» Ирана. Для ее проведения будут отобраны 15 человек, с каждым из которых проведут личные встречи для определения их готовности к выходу на целевой рынок.

Эксперты оценят их возможности в сфере маркетинга и продвижения, а также финансовые возможности и человеческие ресурсы.



Эконом-класс, отели от 3 звезд

Для участников купят авиабилеты в направлении Казань — Москва — Тегеран и обратно. Стоит отметить, что обязательным требованием к билетам являются следующие пункты: эконом-класс, возвратные, допустимое количество пересадок — не более 1, без страхования, без права выбора места, без питания и без других дополнительных услуг.

После прибытия в Тегеран участников разместят в отеле, который должен иметь не менее 3-х звезд. Для каждого представителя миссии предоставят одноместные номера (площадь помещения должна быть не менее 18 кв.м., из них жилая не менее кв.м.).

Перед проведением встречи с потенциальными партнерами для участников миссии проведут встречу с экспертами страны целевого рынка по конкретным вопросам ведения бизнеса. Уже после этого они встретятся с представителями иранского бизнеса, чтобы представить им свои проекты.

Фото: YouTube канал «Редакция» / Рынок «серых» айфонов в Тегеране

Напомним, ранее ИТ-парк проводил подобные мероприятия в Сингапуре, который активно сотрудничал с Татарстаном. Делегации от республики неоднократно участвовали в Российско-Сингапурском экономическом форуме. Кроме того, ряд ведущих компаний региона, в том числе и «Татнефть» устраивали подобные бизнес-миссии на островное государство еще в начале 2-х тысячных. В свою очередь делегация Сингапура посещала не раз тот же ИТ-парк, например, в 2013 году.

Однако с появлением списка «недружественных стран», в котором оказался и Сингапур, такие бизнес-миссии прекратились.

Фото: itpark.tech/Делегация Сингапура в казанском ИТ-парке в 2013 году

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Максим Кокунин