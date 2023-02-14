Татарстан посетит бизнес-миссия из Ирана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан в мае 2023 года в преддверии международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» должна посетить бизнес-миссия из Ирана. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

— Заблаговременно с Торгово-промышленной палатой России мы прорабатываем бизнес-миссию предпринимателей из Исламской Республики Иран, которые приедут за четыре дня до саммита. Мы сейчас планируем для них отдельную программу с посещением наших индустриальных парков, а на площадке KazanForum уже будут подведены итоги этой бизнес-миссии, — рассказала она.

KazanForum, незадолго до которого в Татарстане ждут бизнес-миссию из Ирана, пройдет 18—19 мая. Ожидается, что в нем примет участие руководство страны.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Пригласят на KazanForum делегации из стран СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. О конкретных лицах и делегациях можно будет говорить ближе к форуму, заявил помощник раиса Татарстана Газинур Бакиров.

В декабре «Реальное время» сообщало, что казанский ИТ-парк подготовит бизнес-миссию в Тегеран за 2,8 миллиона рублей. Ее участниками станут финалисты акселерационной программы «Школа цифровых чемпионов», которым предстоит встретиться с потенциальными иранскими партнерами в формате B2B.



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Татьяна Демина