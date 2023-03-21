«КОС-Синтез» разгромил Москву, когда «Ак Барс» бился насмерть

«Восток» не смог того, что смог Владивосток

С трехкратным преимуществом завершил свою первую встречу в полуфинале чемпионата России по водному поло казанский «КОС-Синтез». Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин предостерегает от шапкозакидательских настроений перед повторной игрой, 22 марта в Москве.



В Волгограде наконец-то нашли комментатора

Именно ватерполисты МК СШОР «Восток» являются авторами сенсаций нынешнего сезона, поскольку до начала чемпионата игроки этой команды обыграли Волгоград в полуфинале Спартакиады сильнейших, а сейчас неожиданно переиграли питерскую «Балтику». В ходе сезона у москвичей была еще ничья с «КОС-Синтезом», поэтому настраивать на это противоборство Ревазу Чомахидзе было очень просто: хватит сенсаций.

Поскольку время проведения матчей в Казани и Волгограде, где местный «Спартак» принимал астраханское «Динамо», было синхронизировано, то по логике напрашивалось посмотреть эти игры в режиме переключения видеокартинок на ноутбуках и компьютерах. Надо выразить благодарность Волгограду за то, что обеспечили игру комментатором, но Казань и в этом отношении выглядела предпочтительнее. Дело в том, что одновременно с ватерпольным матчем проходила игра «Ак Барса» с «Адмиралом» из Владивостока, а это означало, что один из комментаторов будет задействован на хоккее. Но в Казани в этом плане есть завидная взаимозаменяемость.

Между тем сценарий матчей в Казани и Волгограде был схож удивительным образом. Поначалу Волгоград вырвался вперед — 2:0, затем Казань была впереди — 3:0, а к окончанию первых периодов обе команды вели с преимуществом в четыре мяча — 4:0. Причем Казани было сложно в том плане, что леворукий игрок основного состава Николай Лазарев не играл, слегка приболев, но Даниил Иванов заменил его, более того, забросил один из голов первого периода.

Во втором периоде Казань и Волгоград продолжили играть так, как будто для них важнее было опередить друг друга, не замечая сопротивления соперников в воде. 6:2 в Казани, 7:3 в Волгограде, понятно, что исход матчей был предрешен.

Фото vk.com/sintezkazan

Интриги в бассейне «Казаньоргсинтез» так и не дождались

В большом перерыве некоторые казанские зрители на трибунах были заняты просмотром последних минут матча, нет, не «Ак Барса», а футбола, поскольку в Набережных Челнах одновременно с водным поло и хоккеем встречались местный «КАМАЗ» и «Рубин». Из столицы Татарстана в автоград отправилось полдесятка журналистов, поскольку за «Рубин», который возглавил воспитанник местного футбола Юрий Уткульбаев, сменивший, кстати, уроженца Волгограда Леонида Слуцкого, снова активно болеют в Казани. В футболе был ничейный счет, в хоккее — равная борьба, и только в водном поло можно было запускать водолазов на дно бассейнов, чтобы нашли там затонувшую интригу. 9:2 в Казани, 11:4 в Волгограде к исходу третьих четвертей. Это не полуфиналы, а избиение младенцев.

— Можно, наверное, уже сейчас поздравлять «красно-белых» с победой, — предлагал своим слушателям комментатор волгоградского матча, и местные магазины с таким же названием, как цвета «Спартака», наверное, готовы были помочь желающим отметить крупную победу любимой команды.

Интрига окончательно решила не появляться в этот субботний вечер в бассейне «Казаньоргсинтез», прочно застряв в «Татнефть Арене». «Восток» не смог оказать сопротивление Казани, зато Владивосток бился насмерть. В итоге в Волгограде было слабое подобие борьбы — 14:8, зато «КОС-Синтез» разгромил соперника с трехкратным преимуществом — 15:5. Тем не менее перед ответным поединком 25 марта никак нельзя расслабляться. Помнится, 16 лет назад, когда корреспондента «Реального времени» в единственный раз взяли на выездной матч по ватерполо, тоже одна команда разгромила другую, и это было московское «Динамо», не оставившее камня на камне от «Синтеза». Но в Казани мы собрались и одержали две победы, выйдя затем в финал с Чеховым.



Между тем национальный сезон приближается к завершению, и возникает вопрос о продолжении благодаря каким-либо международным матчам. Скорее всего, не в Европе, хотя тут есть варианты. С другой стороны, любопытно было бы наладить связи с государствами Азии и Африки. И не помешала бы консультация тех, кто играл с этими странами. К примеру, наставник «Востока» Сергей Губарев, как и бывший тренер «Синтеза» Александр Ерышов, выступал в Саудовской Аравии, наставник Астрахани Евгений Калашников играл в Египте, как и один из его подопечных Иван Спиридонов, и они могли бы помочь со связями в странах, на которые Россия в прошлые годы не обращала внимания.

Фото vk.com/sintezkazan

А не применить ли «мягкую силу» в отношении молдаван?

На прошлой неделе «ожил» официальный сайт Федерации водного поло Молдовы, сообщивший, что Вячеслав Байчев переизбран на должность президента и что требуется главный тренер юниорской сборной с зарплатой в 12 тысяч леев. Поскольку предыдущая новость на сайте датируется 2017 годом и сообщает о том, что Владислав Додон стал чемпионом страны, необходимо срочно осмыслить произошедшее. Версию о том, что кто-то работает в еще более комфортном режиме — по сравнению с российской Федерацией водного поло (одна новость — за шесть лет), рассматривать не будем: она на поверхности. Но новость о вакансии следует рассмотреть. 12 тысяч леев — это в переводе на рубли 12 тысяч рублей. Немного, с учетом того, что две тысячи леев составляет размер местной минимальной пенсии, что заставляет тех, кто находится в возрасте дожития, заниматься выживанием. Поэтому данную сумму я бы предлагал увеличить вдвое за счет России и делегировать в Молдову нашего тренера. Это и есть та «мягкая сила», благодаря которой Советский Союз находил себе союзников в Азии и Африке, в тех самых странах, которые и входят в нынешний антизападный блок.

Может быть, следует побороться за то, чтобы увеличить этот самый «антизападный блок», в том числе с помощью налаживания культурных, спортивных связей? Тем более что Молдова до сих пор находится в сфере интересов России. Вот, выпав из них, решив опереться на собственную государственность и полную независимость, она максимально деградировала. Особенно очевидно это на примере водного поло, где страна, воспитавшая Алексея Вдовина, Сергея Маркоча, Алексея Панфили, уже в 90-е годы повалилась в пропасть. В итоге максимум, чего смогли добиться, это воспитания игроков для сборных второго-третьего уровня. Вердеш и Шлемов за Казахстан, Константин и Оанца за Румынию, Бакуло за Литву, Гиска за Латвию, Пантазиев за Россию и целый ряд игроков — за Португалию.

Но с приходом к власти президента Молдовы Игоря Додона, а его сын, вышеупомянутый Владислав Додон, увлекся водным поло, в этот вид спорта пошли финансы. Две сильнейшие ватерпольные школы страны «Дельфин» и ДЮСШ Осипова готовят ватерполистов, которые разъезжаются преимущественно в Румынию (играть) и в Россию (учиться). Беглый взгляд на составы взрослых и молодежных команд в Румынии обнаруживает там порядка трех десятков воспитанников молдавского ватерполо. Если посмотреть на тех, кто уехал учиться в Россию, то можно обнаружить молдаван Долту, Сосинова, Тислюка, Турнаева в Москве, Дворнина и Дребота в Санкт-Петербурге, наконец, Владислава Додона в Казани, в КФУ. Самое сложное в разрыве отношений — это то, что приходится рвать какие-то связи. Пока еще мы не потеряли Молдову, хотя все предпосылки для этого есть, но различных связей между странами все меньше и меньше.

Но с приходом к власти президента Игоря Додона, а его сын, вышеупомянутый Владислав Додон, увлекся водным поло, в этот вид спорта пошли финансы. Фото kremlin.ru

С одной стороны, 2,6 миллиона человек в Молдове — это меньше, чем в Татарстане, и можно махнуть рукой на наших соседей, дрейфующих в сторону Румынии и договорившихся до того, что местный язык теперь следует называть румынским. Поскольку сама Румыния входит в число недружественных для России стран, то, махнув рукой на Молдову, мы просто приблизим к себе границы враждебного государства. На прошедшей неделе состоялся визит в Кишинев госсекретаря Госдепа США по делам Европы и Евразии Дерека Хогана, и несложно догадаться, что пока мы концентрируем внимание на бессмысленных, но финансово и энергетически затратных «Играх будущего», где-то Виктория Нуланд готовится выпекать печеньки. Если не следить за событиями на границах России, не пытаться на них влиять изнутри, то ни «игр», ни будущего у нас не будет.

Джаудат Абдуллин