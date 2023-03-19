День в истории: создали подводный флот и начали охранять авторские права

Чем примечательна дата 19 марта?

Сегодня, 19 марта, Международный день клиента, в России — праздник моряка-подводника. 19 марта появился закон об охране авторских прав на изобретения, в России создали подводные силы Российского флота, в США приняли Акт о стандартном времени и утвердили деление на часовые пояса, в Москве построили радиопередающую башню на Шаболовке. Родились актер Гамиль Асхадулла, экономист Егор Гайдар, исполнительный директор Института профсоюзного движения Академии труда и социальных отношений Татьяна Водопьянова, первая «девушка Бонда» Урсула Андресс. Умерли сын Сталина Василий Джугашвили, живописец Василий Суриков, писатель Эдгар Берроуз. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Три года назад у нас был ковидный режим

19 марта 1959 года в деревне Шингальчи Нижнекамского района родился Гамиль Асхадулла. Учился в в Казанском инновационном университете, работал водителем и руководителем молодежного киноконцертного центра «Джалиль», администратором театра «Мунча ташы», в котором стал худруком после ухода основателя Шамси Закира. В последние годы активно снимается в сериалах для телеканала «ТНВ» — «Бер-бер хәл» и «Алмаш». До сих пор живет в родном Шингальчи.

Фото vatantat.ru

19 марта 1962 года в Казани внезапно, по заключению врачей, от отравления алкоголем и тромбофлебита умер сын Иосифа Сталина — Василий Джугашвили. Церемония была тайной, в газетах об этом не писали. Джугашвили был советским военным летчиком, генерал-лейтенантом авиации. Участвовал в сражениях Великой Отечественной войны, а также был командующим ВВС Московского военного округа. На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 года служил командиром 1-й особой авиагруппы 8-й воздушной армии Сталинградского фронта. В 1944-м стал командиром 3-й гвардейской истребительной авиационной дивизии, в 1945-м — командиром 286-й истребительной авиационной дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта. После войны командовал ВВС Московского военного округа. Позднее, в 1953 году, Джугашвили арестовали по обвинению в клеветнических заявлениях. В 1961 году после тюремного заключения его отправили в Казань, где он жил на улице Гагарина, 105.



19 марта 2020 года президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности из-за коронавируса. Режим ввели с 19 марта и до особого распоряжения. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций было поручено обеспечить координацию работы органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения чрезвычайных ситуаций РТ, а также согласовать действия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций. Кабмину республики предписали принять меры по предотвращению завоза и распространения инфекции. Контроль за реализацией распоряжения возложили на премьер-министра Татарстана Алексея Песошина. Аналогичный режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса весной 2020 года ввели во всех 85 регионах России. Школы и вузы перешли на дистанционное обучение, массовые и спортивные мероприятия отменили.



Фото: Инна Серова

19 марта 2022 года «Реальное время» рассказало о конфликте предпринимателей и жителей девятиэтажки на Кулахметова. Последние переживают за целостность несущих конструкций и коммуникаций в здании — ведь соседи-коммерсанты обычно ломают стены и перекраивают сети под свои нужды, но не всегда делают это с соблюдением всех требований, прописанных в законе.

Подводные силы!

19 марта 1906 года указом императора Николая II были созданы подводные силы Российского флота. При этом первая подлодка по проекту военного инженера‑фортификатора Карла Шильдера была построена в 1834 году. Серийное производство наладили по чертежам инженера Стефана Джевецкого, в итоге до 1900 года в России было построено свыше 60 подводных лодок. В 1901 году появилась комиссия для их проектирования, в 1903 году она представила первую русскую боевую подводную лодку «Дельфин». Первая бригада подводных лодок базировались с 1911 года на военно-морской базе Либава, на юго-западе Латвии.



19 марта 1922 года в Москве сдали в эксплуатацию Шуховскую башню высотой в 150 метров. На нее ушло 240 тонн металла из резервных запасов военного ведомства. Проект башни разработал инженер Владимир Шухов, первым в мире применил для строительства стальные сетчатые оболочки. Во время сборки четвертого яруса оборвался трос, Шухова даже обвинили в саботаже и приговорили к условному расстрелу с отсрочкой исполнения приговора до конца строительных работ, но потом выяснили настоящую причину аварии — усталость материала.



Фото wikipedia.org

Защити свои авторские права!

19 марта 1474 года в Венеции приняли закон об охране изобретений — первый в мире закон о защите авторского права. Документ признавал «моральное право» и исключительное право на использование автором своего изобретения в течение ограниченного периода времени. В средние века предшественниками авторского права были так называемые привилегии, которые присваивались монархом автору. При этом в те времена многие ученые и люди искусства считали бессмысленным и греховным заявлять свои авторские права, поскольку считали, что их произведения представляют собой частицу божественного знания, выраженную посильным способом.



19 марта 1918 года в США приняли Акт о стандартном времени и утвердили деление на часовые пояса. Система стандартного времени была принята еще в конце 19-го века — с целью навести порядок и покончить с путаницей, вызванной использованием собственного солнечного времени в каждой местности. Это стало актуальным для железных дорог, так как расписание поездов составляли по местному времени каждого города. Все это вызывало множество неудобств, а также часто приводило к авариям. Поэтому в Северной Америке идея о необходимости введения часовых поясов впервые была предложена канадским инженером Сэндфордом Флемингом в начале 1880-х годов. В итоге было предложено 24 часовых пояса, каждый из них должен был охватывать территорию примерно 15°. За точку отсчета приняли гринвичский (нулевой) меридиан.