Московская улица и Сенной базар: от Карла Фукса до Зиганши Усманова

Гид по Московской. Часть 6-я

Фото: pastvu.com Бывший Сенной базар, начало 1930-х

Улица Московская дошла до Старо-Татарской слободы — ее границы в этой части меряют по Султановской мечети и Сенному базару, который занимал всю территорию сада имени Кирова и Министерства экономики. До нее мы шли по Ямской слободе. Сенная площадь появилась в 1768 году благодаря новому генплану Василия Кафтырева, а в начале XIX века уже была застроена.

Дом Фукса (Московская, 58/5)

Ранее на месте площади находилось кладбище. Первая татарская слобода частично занимала территорию нынешней Сенной площади, доходила до Булака и Камаловского театра, дома стояли и в районе Парижской Коммуны и Татарстана и заканчивались не доходя до Нариманова (а дальше, в районе ул. Татарстан, 13, было еще одно кладбище).

А на углу Московской и Поперечно-Тихвинской (Галиасгара Камала) жил Карл Федорович Фукс. Про этого приехавшего из Германии в Россию в 1805 году профессора естественной истории и ботаники, декана медицинского отделения, историка, ректора Казанского Императорского университета мы писали достаточно много. К примеру, каждый казанский гид считает своим долгом процитировать его наблюдения о татарах города начала XIX века, поскольку Фукс, как врач и человек, знавший татарский, был вхож в местное общество. Также Карл Федорович возглавлял университетскую клинику — при нем ее расширили до 10 коек, и занимал должность клинического ординатора. В доме он проживал с женой Александрой Андреевной Апехтиной, поэтессой, драматургом, этнографом, а также автором неизданного романа «Зюлима, или Пугачев в Казани». По сути, это был литературный салон, здесь бывали граф Михаил Сперанский, путешественник Александр фон Гумбольдт, поэты Евгений Боратынский, Николай Языков, Александр Пушкин (и конечно, его друг литератор Эраст Перцов), хан Джангир. Увы, настолько энергетически насыщенное место никак себя сейчас не проявляет.

После домом владели мещане Николай Ерлыкин и Прохор Серов. В 1850-м, после пожара, его перестроил Александр Песке, здание лишилось верхней угловой ротонды, а в начале XX века дом купил купец Сагадеев. В советское время здесь были магазины, причем окна и двери были переделаны в витрины. Дом отреставрировали в 2012—2015 годах.

Фото: AndyVolykhov/ru.wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Апанаевские номера (Московская, 60)

Апанаевское подворье, или Московские номера, — здание 1904 года. Считается, что это два разных здания, которые надстроены единым третьим этажом. Строил его купец первой гильдии Мухамет-Юсуп Мухаметович Апанаев, потом им владел его сын Габдулла. Здесь располагалось торговое товарищество «Китап», где одно время жил и работал поэт Габдулла Тукай. Также здесь обитал Хусаин Ямашев — глава татарской группы при Казанском комитете РСДРП тогда учился на юрфаке. А потом умер прямо в книжном магазине — от кровоизлияния в мозг. В 1917—1918 годах жил Мулланур Вахитов — и выступал с балкона с первомайской речью.

Апанаевские номера. Фото: Anisantha/ru.wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

«Казаньгоргаз» (Московская, 64)

В 1953-м в республике начали строить магистральный газопровод «Миннибаево — Казань» длиной 285 километров. В декабре 1954 года газ пришел в первые 82 казанские квартиры, а газопровод был введен в эксплуатацию в апреле 1955 года. Тогда появилось Казанское управление магистральных газопроводов. С 1996 года это часть «Таттрансгаза», ныне называющаяся компанией «Газпром трансгаз Казань».

Фото google.com/maps

Дом Ибрагима и Исхака Юнусовых (Московская, 66)

Невысокое здание — новодельный склад Юнусовых. Такой же, но 1871 года стоял на этом месте, построенный по проекту Петра Аникина. А рядом сейчас реставрируют жилой дом. Мухаметрахим Юнусов приехал в Казань из села Карелино Балтасинского района во второй половине XVIII века, зарабатывал на мелочной торговле, потом открыл юфтовый завод. Его дети — Габделькарим и Губайдулла. Второй был главой Татарской ратуши, в его доме она и работала. У Губайдуллы с женой Бибифатимой (дочерью купца Юсупа Апанаева) было двое сыновей и четыре дочери. Он владел мыловаренным заводом и лавками на Сенном и Хлебном базарах. Жил он в здании, которое потом продали Апанаевым (они его перестроили, а в СССР власти превратили его в поликлинику №7 на Фатиха Карима). Губайдулла начал возводить Сеннобазарную мечеть, сыновья Ибрагим (1806) и Исхак (1810) ее строительство закончили. У них были свечной и юфтовый заводы, бумагопрядильная фабрика, пять каменных домов, два завода, 48 каменных и 12 деревянных лавок в Казани и более 2 тысяч десятин земли в Казанской и Вятской губерниях.

Этот дом был построен в 1877 году по проекту архитектора Пермякова. В 1900 году здесь также разместилась типография Мухаметзяна, Шарифзяна и Хасана Мингазетдиновичей Каримовых из деревни Большие Чиркелеи Симбирской губернии, которые создали торговый дом «Товарищест­во на вере бр. Каримовых» и начали печатать книги, выпустив до революции 1 700 книг общим тиражом 19,6 млн экземпляров. Позже Каримовы переехали в дом купца Бадретдина Апанаева на углу нынешних улиц Тукая и Парижской Коммуны.

К слову, раньше в этих местах было Тихвинское озеро. К примеру, оно есть на плане А.К. Шмидта 1817 года. Протока от нее шла к месту нынешнего театра Камала. Улица Тихвинская была прямой и не делала резкого поворота вбок. Озеро засыпали в 1838 году, когда построили здесь дом Карташова.

Дома Юнусовых — справа. Фото pastvu.com

Усмановский корпус (Парижской Коммуны, 8)

Назван в честь купца Зиганши Усманова. Корпус начали строить, когда в 1860 году городская дума заключила с ним контракт: Усманов строит за свой счет тридцать каменных, крытых железом лавок, а потом может пользоваться ими до 2 октября 1877 года. В результате их было построено сорок пять, часть на Поперечно-Сенной (Парижской Коммуны), в 1888 году крыло по улице Поперечно-Сенной было построено по проекту городского и университетского архитектора Михаила Литвинова (потом он уехал в Москву и там, в частности, 14 лет был смотрителем здания храма Христа Спасителя). Нынешние лавки — новодел.

Усманов, как и Юнусовы, приехал из села Карелино. Занимался продажей пушнины, владел мастерской по производству карет, мыловаренным заводом, были у него и доходные дома. Жил на Захарьевской, 40 (ныне улица Насыри). Спонсировал Султановскую мечеть и медресе при ней. Еще один дом Усманова купил торговый дом «Е.С. Смоленцев и Н.П. Шмелев», в нем после перестройки разместилась гостиница «Северные номера» — адрес Баумана, 80/7, вероятно, знаком всем: сейчас это часть отеля «Шаляпин».

Усмановский корпус. Похороны Тукая, 1913 год. Фото pastvu.com