Цитаты недели: Путин — о репе, Захарова — о лохотроне, Сигал — о русском в себе

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Специальная военная операция, русофобия и санкционная агрессия коллективного Запада остаются главными темами информационной повестки. Президент России Владимир Путин нашел слабое место в навязываемом европейцам рационе питания, голливудская звезда Стивен Сигал, не поддаваясь общим настроениям, буквально признался в любви ко всему русскому, а в российском МИД углядели «настоящий лохотрон» в решении Дании не допускать Россию к расследованию диверсий на «Северных потоках». Об этих и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

О репе для европейцев

Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу: репа — хороший продукт. Но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе.

С начала специальной военной операции президент Владимир Путин не раз высмеивал Запад, «атаковавший» Россию санкциями, за непродуманные меры, последствия которых вернулись бумерангом для инициаторов. Из-за ограничений ухудшилась жизнь не столько россиян, сколько европейцев: их власти призывали и мыться реже, чтобы сэкономить воду, и одеваться теплее, чтобы уменьшить траты на отопление. В этот раз, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, Владимир Путин рассказал, как западные политики пытаются скорректировать питание своих граждан, призывая их есть репу. По его мнению, просчитались они и в этом вопросе, поскольку сполна обеспечить этим богатым на витамин С продуктом может только Россия.



О пристрастии к русскому

Мой отец был русским, и я вырос в русской семье, моя мать также была погружена в русскую культуру. <...> Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский.

Пока коллективный Запад пытается отменить русскую культуру и пропагандирует русофобию, голливудский актер, продюсер и сценарист Стивен Сигал открыто заявляет, что он русофил. С Россией его семейное древо и жизнь тесно связаны: в США, где он родился, его родители эмигрировали из Санкт-Петербурга, с 2016 года он гражданин России, а с 2018 года — спецпредставитель МИД страны по вопросам российско-американских гуманитарных связей на общественных началах. За «большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества» Стивен Сигал даже удостоился ордена Дружбы по указу президента России.



О долларе

Давайте скажем прямо: доллар — это не более чем «бумажка на доверии», а американское правительство никогда не выплатит галопирующий госдолг этой страны, переваливший недавно за $31 триллион.

В России после начала спецоперации часто говорят, что доллар больше не доминирует как глобальная резервная валюта. Аналогичную мысль высказал и директор департамента внешнеполитического планирования МИД страны Алексей Дробинин. По его мнению, доверие к доллару США потеряно из-за использования экономических инструментов, таких как санкции, в качестве оружия. По итогу процесс демонополизации этой валюты как основного средства международных расчетов, сбережений и инвестиций ускорился, и превратилась она ни во что иное, как в «бумажку на доверии».



О подходе к делу с любовью

Если я что-то делаю, то делаю это с любовью. Просто так я не хочу, потому что меня так учили. Делаю максимально хорошо, насколько мне это удается. Каждый момент, каждую мелочь нужно сделать четко. Это помогает.

Легенда хоккея и главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов 13 марта отпраздновал свой 68-й день рождения. Он олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы и обладатель многих других титулов и наград. Несмотря на все эти достижения, Зинэтула Билялетдинов считает, что «не дорос» до «легенды хоккея», и таковым себя не ощущает. Секретов успеха у него нет — весь подход заключается в том, что «каждый должен заниматься своим делом». И это, как видно по успехам казанского клуба после его возращения на пост главного тренера, работает. Сам Зинэтула Билялетдинов, сделавший перерыв на три года, признается, что к каждому делу подходит с любовью, старательно и ответственно.

О реанимировании джинсов во благо природы

Еще джинсы: пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы! Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать.

Экологическая повестка все сильнее проникает во многие сферы жизни: модно сортировать мусор, давать вторую жизнь старым вещам и в целом практиковать осознанное потребление. Призвала «быть в теме» и вице-премьер России Виктория Абрамченко, курирующая национальный проект «Экология». Джинсы, которые есть в гардеробе у каждого, она посоветовала не «коллекционировать», поскольку процесс их создания требует много воды — одного из самых ценных ресурсов. В целом же она порекомендовала перед покупкой товара обдумать, как его можно затем утилизировать.



О трехкопеечном аттракционе

Это махинации, абсолютно настоящий лохотрон, это даже не пирамиды, а трехкопеечный аттракцион, которые, по-моему, никто уже давно не покупает, они для себя его разыгрывают.

Так официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова высказалась об отказе Копенгагена допускать российских специалистов к расследованию инцидента на «Северных потоках». В МИД Дании, напомним, уверяют, что им, а также Германии и Швеции можно доверять, так как в них «царит верховенство закона». Мария Захарова же уверена в обратном. По ее словам, подобные истории Запад всегда пытается «закопать и убрать» из-за того, что на кону стоят большие средства.

О мужском деле

Эти люди там состоялись, никто из них никогда не выступал за сборную России. Французы ведь по гей‑парадам ходят, а чеченцы будут за них заниматься мужским делом.

В составе сборной Франции на молодежном чемпионате Европы выступают шестеро борцов чеченского происхождения. Как заявил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, они, по сути, заменяют французов, предпочитающих спорту занятия немужским делом. И, видимо, получается у борцов это вполне неплохо.



О «ЧВК Редан»

Журналисты всех назвали «ЧВК Редан», хотя большинство материалов было вообще не про них, а про эту гопоту, про подростков спортивного телосложения, которые ходили и «шпанали» тех, у кого были черные волосы. А их всех называли «ЧВК Редан», искусственно раскручивая эту тему. На самом деле, это высосано из пальца.

Прогремевшие на всю Россию февральские истории с драками, устроенными якобы представителями некой «новой субкультуры», журналисты высосали из пальца, а затем искусственно раскрутили тему, заявил глава Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Встретившись с представителями «ЧВК Редан», он выяснил, что они мирные ребята, а зачинщиками конфликтов была «гопота». Да и в целом, как оказалось, движения такого нет, а так называемые редановцы — всего лишь простые анимешники. «Тема умерла. Все, ее нет и не будет», — заявил народный избранник.

