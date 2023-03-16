«За репой, наверное, тоже к нам придется ехать»: Путин встретился с предпринимателями

Сегодняшнее выступление президента России Владимира Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) было акцентировано на экономическое развитие страны. Глава государства встретился с предпринимателями впервые с начала СВО. Он отметил, что уже сегодня отечественная экономика начинает развиваться по новой модели. Так, по его словам, закрытие западных рынков было компенсировано расширением торговых контактов с быстро растущими регионами. Поэтому, несмотря на все ограничения и кризис в международных отношениях, позитивные тенденции в экономической среде начали набирать силу, давая лишь положительные прогнозы. Основные тезисы из выступления российского лидера — в материале «Реального времени».

Глава государства назвал профицит торгового баланса «хорошей музыкой»

Свое выступление Владимир Путин начал с того, что рассказал о позитивных тенденциях в экономике. Так, например, во втором квартале текущего года ожидается существенное увеличение валового внутреннего продукта (ВВП). Глава государства напомнил, что максимальный спад ВВП по 2022 году был зафиксирован в июне.

— Это, по-моему, 4,7%. Причины известны: это санкционная война, беспрецедентные вызовы в глобальной экономике и торговле и в целом в системе международных отношений. Эти проблемы, как вы знаете, не нами создавались, — сказал он.

Вместе с этим президент отметил, что вызовы, с которыми столкнулась Россия, никогда не встречались другим странам в современной истории. Но несмотря на все это, экономика все же идет к росту. По его словам, за этими достижениями стоит напряженный труд тысяч компаний и многих миллионов специалистов, их ответственное, профессиональное отношение к делу, стремление к развитию и защите своей страны.

Фото: kremlin.ru

Также глава государства рассказал, что профицит российского торгового баланса в прошлом году составил $332 миллиарда — Путин назвал такие показатели «хорошей музыкой»:

— В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% до $850 миллиардов. В том числе экспорт вырос почти на 20% — 19,9%, а импорт сократился почти на 12% — 11,7%. Профицит торгового баланса составил $332 миллиарда. Это на 70% больше, чем в 2021 году. Мы с вами находимся <...> в Доме музыки, вот такая хорошая музыка, — сказал он.

Глава государства рассказал, что инфляция в России по итогам марта может составить меньше 4% годовых. По его словам, этот показатель будет целевым. При этом Путин отметил, что рост розничного товарооборота в стране в апреле выйдет на 5%, в его основе стабильность рынка труда, снижение инфляции, увеличение зарплат.

Владимир Путин о санкциях: «Это такая угроза, которую мы должны иметь в виду»

Владимир Путин также рассказал, что еще до начала спецоперации на Украине Россия постепенно проводила переориентацию на быстро развивающиеся рынки. По его словам, за последний год товарооборот с этими регионами только рос двузначными темпами и продолжает увеличиваться даже сейчас.

— Теперь ситуация сложилась таким образом, что выяснилось — мы делали это не напрасно. Более того, даже делали меньшими темпами, чем должны были бы делать. Но ничего. Дело в том, что мы этот тренд просто продолжаем, — сказал президент.

Говоря о влиянии со стороны Запада, президент заявил, что государства из Еврозоны пытаются убедить всех в скором коллапсе экономики России, но в это же время их инфляция выше.

— (Инфляция в России, — прим. ред.) конечно, будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики, сами себя и наших партнеров стараются в этом убедить. Но вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики, — пояснил Путин.



Отдельно Владимир Путин подчеркнул, что Россия преодолеет давление западных санкций:

— Я прекрасно понимаю и те угрозы, которые имеют место быть, и то, на что указывают нам недоброжелатели, говоря о том, что в среднесрочной перспективе в России возникнут проблемы. Да, это такая угроза, которую мы должны иметь в виду. Я абсолютно убежден, что мы и ее преодолеем, — сказал глава государства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Не рой другому яму — сам в нее попадешь»

Владимир Путин затронул и тему урожаев — по его словам, в России они значительно выше европейских, и даже за репой придется ездить в Россию.

— Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидор перейти на репу: репа — хороший продукт. Но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе, — заявил он.

По словам Путина, Запад год назад вынудил уйти компании с российского рынка, и тогда зарубежные аналитики пророчили России депрессию и спад потребительского сектора, обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг.

— Однако жизнь по-другому распорядилась: сами западные страны вплотную столкнулись с такими же проблемами, — указал Путин.

Затем Путин процитировал поговорку: «Не рой другому яму — сам в нее попадешь».

По словам президента, бизнес должен вкладываться в свой населенный пункт

Возвращаясь к теме развития экономики внутри страны, президент отметил, что в настоящее время бизнес не должен упустить шансы для развития в освободившихся нишах, а то «не ровен час, некоторые ушедшие компании захотят вернуться». Владимир Путин подчеркнул, что государство будет всячески поддерживать ответственный бизнес, которому важны долгосрочная репутация и доброе имя, поддержка своих сотрудников. В качестве одной из таких мер поддержки российский лидер предложил ввести для компаний нефинансовую отчетность:

— Предлагаю подумать о ежегодной публикации нефинансовой отчетности для крупных предприятий. В ней будет рассказываться о том, что та или иная компания сделала для общества, для конкретного поселка, города, региона, для своей страны, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также президент поставил в пример бизнес, который вместо «работы в офшорах» делает жизнь в стране лучше. По его словам, такой ответственный бизнес не отделяет себя от своего населенного пункта, а участвует в его развитии, вкладывается в систему образования, здравоохранение и другие области.

— Сегодня мы видим примеры достойного отношения к делу как к высокой миссии предпринимателя, которым не все равно, где, в каких условиях работают их компании, их люди, их специалисты, которые направляют свой предпринимательский талант, а это действительно талант, не только на извлечение какой-то выгоды, на сверхпотребление, но и на общественное благо. И вместо работы в офшорах и вывода полученных здесь средств на вещи, прямо скажем, не первой необходимости запускаются специальные программы поддержки сотрудников и членов их семей, наравне с региональными властями направляются средства на дороги, больницы, спортивные и культурные объекты, словом, делают жизнь вокруг всех лучше, — рассказал глава государства.

Для совершенствования структуры управления необходимы новые кадры

Глава государства не оставил без внимания и тему эффективности управления, как в бизнесе, так и в государстве.

— На качественно новый уровень должна выйти эффективность управления. Повторю, и в бизнесе, и в системе государственной власти надо активно развивать цифровые платформы, осваивать модели управления на основе данных, на основе больших данных, — сказал Путин.

По его словам, современные технологии для такого процесса нужно внедрять повсеместно во всех отраслях экономической и социальной сфер. Так, например, он напомнил о «большой работе, которая стартовала в 2019 году в рамках национального проекта по увеличению производительности труда на малых и средних предприятиях по всей стране». Он также отметил, что многие компании, в том числе «Росатом», ГАЗ, КАМАЗ, также применяют эти подходы на своих производствах.

— Значительный эффект от внедрения бережливого производства отмечен и в оборонно-промышленном комплексе, что позволяет быстрее наращивать выпуск необходимой нам продукции, — заключил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этой же связи Владимир Путин указал на то, что освоение новых производственных и управленческих технологий должно происходить одновременно с появлением новых кадров. Так, он отметил проект «Профессионалитет». По его словам, участники программы получат современное качественное образование, навыки и квалификации. Как подчеркнул российский лидер, реализация таких планов потребует вложений как со стороны правительства, так и со стороны предпринимателей.

— Рассчитываю на единство подходов в этом вопросе и общую заинтересованность в результатах этой работы, — сказал он.

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