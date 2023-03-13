Зинэтула Билялетдинов: «До статуса легенды я не дорос»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, 13 марта отмечающий свой 68-й день рождения, дал большое интервью о своих требованиях, стиле работы и подходе к игрокам.

Он рассказал, что не ощущает себя легендой хоккея:

— Я сам с большим уважением отношусь к хорошим спортсменам, людям, ценю их труд, то, что они делают. У меня много хоккейных примеров, кого я уважаю, и они действительно для меня легенды. Я пока до этого не дорос, — сказал он и отметил, что не ставит перед собой такой цели.

По его словам, тренер должен владеть как рабочей, тренировочной частью, так и мотивировать игроков. Он отметил, для него игроки — большие дети:

— Общаюсь с ними, есть понимание того, что они и как. Порой на них давит то, что я постарше. Для меня они ребята, кого я уважаю и с кем я работаю. Требования есть, без этого нельзя, но они работают с пониманием, и это важно.

Билялетдинов убежден, что у него есть простое требование к команде — выполнять работу хорошо, и секрета здесь нет:

— Каждый должен заниматься своим делом. Спортсмен должен выполнять работу хорошо: приходить и готовиться, выполнять то, что обязан, подготовить себя к игре и сыграть так, чтобы люди пришли и получили удовольствие. Это определенное требование к себе, которое он должен выполнять, и это нормально. Человек приходит и делает свою работу.

Фото: khl.ru

Тренер считает, что «к любому человеку надо подходить с уважением, какой бы он ни был». Это касается и игроков, и соперников, и персонала команды.

Билялетдинов отмечает, что ни в коем случае у тренера не должно быть любимчиков:

— Нельзя никого выделять. Иногда кому-то, может, и кажется, что к определенному человеку тренер относится с каким-то большим вниманием, нежели к другому. Но это не говорит ни о чем. Для меня они все одинаковые. Я с уважением к ним отношусь. Это главное — уважать то, что они делают. С кем-то больше общаешься, с кем-то меньше, все бывает. А такого, что этот нравится, а этот не нравится, не должно быть вообще. Они же всё видят. И это тоже нехорошо. Есть какие-то недостатки в игре, и с этим человеком ты больше разговариваешь, а к кому-то и не надо подходить, у него все нормально. Ты можешь что-то спросить, и этого достаточно.

11 марта «Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в шестом матче первого раунда плей-офф Фонбет чемпионата КХЛ. Таким образом, команда из Казани вышла в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Зинэтула Билялетдинов — единственный, кто выиграл три Кубка Гагарина с одной командой, приводил сборную России к победе на чемпионате мира, а в сезоне 2022/2023 вернулся на тренерский мостик «барсов» после трехлетнего перерыва в карьере и вывел команду из кризиса, заняв с ней первое место в Восточной конференции.

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Маргарита Головатенко