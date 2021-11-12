Обвинитель Мусина, присяжные и воровской кодекс: 10 фактов о деле «законника» Джамбульского и «Татаринских»

Верховный суд РТ получил дело «коронованного» в Оренбурге «ОПС вымогателей и мошенников»

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня перед Верховным судом Татарстана предстанут 10 обвиняемых в причастности к преступному сообществу, вымогательствам у предпринимателей и отъеме чужих квартир. По версии МВД, организацию этого ОПС благословил «вор в законе» Рашид Хачатрян и он же утвердил статус двух криминальных лидеров Чистополя. Как выяснило «Реальное время», на предварительном слушании в закрытом режиме будут рассматривать ходатайство «законника» — он просит суда присяжных.

1. Почему Хачатрян уповает на присяжных?



«С обвинением не согласен полностью. В Татарстане [до ареста] я никогда не был, ни в одном городе и этих людей (других подсудимых — прим. ред.) в первый раз вижу, — заявлял в Верховном суде Татарстана Рашид Хачатрян (он же — Джамбульский, Оренбургский, Карабахский — прим. ред.) на предстартовом заседании по продлению меры пресечения на прошлой неделе. — В мире ответственность за все плохое, что твориться, на Россию сваливают. По материалам дела выходит: за все, что в Чистополе твориться, я должен отвечать...»

Тогда председательствующий судья Айрат Ибатуллин продлил четырем фигурантам срок пребывания в СИЗО до апреля 2022 года, еще двоих оставил под домашним арестом. Четверо других арестованных в заседании не участвовали.

Ожидается, что сегодня на предварительном слушании рассмотрят вопрос, кто будет решать судьбу обвиняемых — профессиональный судья или заседатели из народа. Ходатайство о наборе коллегии присяжных еще на предварительном следствии подал главный по криминальному статусу обвиняемый. С учетом шести судимостей Хачатрян, он же Джамбульский, выразил сомнения в том, что разбирательство будет объективным, и вновь заявил о заказном характере дела. Как утверждает один из источников «Реального времени», вернувшийся с сибирской зоны «вор в законе» не порадовал смычку оренбургских авторитетов с некими силовиками, что за время его отсутствия установили для бизнеса свои порядки...

С учетом шести судимостей Хачатрян, он же Джамбульский, выразил сомнения в том, что разбирательство будет объективным, и вновь заявил о заказном характере дела

Сам Хачатрян утверждает: никакого влияния на группировки в Татарстане не оказывал и не мог этого делать. Тем более в 2014 году: «Я в это время в пяти тысячах километров отсюда находился — в тюрьме, на закрытом режиме». Поддержит ли обвиняемый свое ходатайство или откажется от него, скоро узнаем.

2. Судья и прокурор из дела Нейдера

Судье Айрату Ибатуллину не впервой работать с коллегами без юридического образования. В 2019-м под его председательством прошел процесс с присяжными по делу членов «Нацподполья России», что нападали с молотками, ножами и шилом на иностранцев, в 2020-м беглый член ОПГ «Седьмовские« был осужден за расстрел 17-летнего футболиста и его друзей. Присяжные посчитали его виновным, но достойным снисхождения.

Гособвинителем на непростой процесс оренбургского «вора в законе» и чистопольцев назначен Руслан Губаев, что ранее представлял доказательства против банкира Роберта Мусина и публично оправдавшего теракт в гей-клубе США Рамиля Ибрагимова.

Сейчас Губаев участвует в рассмотрении Верховным судом РТ под председательством судьи Ибатуллина другого дела о воровских традициях, понятиях и статусах — в занятии поста «положенца по Татарстану» обвиняют Сергея Нейдерова.

Гособвинителем на непростой процесс оренбургского «вора в законе» и чистопольцев назначен Руслан Губаев

3. На три суда — 12 обвиняемых, включая досудебщика из банды «оборотней»

На скамье подсудимых Верховного суда РТ — 10 человек. В числе свидетелей обвинения двое их подельников: это заключивший досудебное соглашения Даниил Чекуров по прозвищу Мягкий и Вильсур Гильфанов. Дело первого сейчас рассматривает Чистопольский горсуд, а материалы по второму направили в суд соседнего, Алексеевского, района, после того как выяснилось, что отец потерпевшего по одному из эпизодов Гильфанова является бывшим сотрудником Чистопольского суда.

У арестованного Чекурова в «анамнезе» три судимости за наркотики и разбой с незаконным оборотом оружия. В 2010-м он получил 9 лет строгого режима за разбой и незаконный оборот оружия. Тогда приговор ему и другим членам банды Хусаенова выносил нынешний зампред Верховного суда Татарстана Максим Беляев. Бандиты в милицейской форме под видом задержаний среди бела дня устраивала налеты на перевозивших крупные суммы бизнесменов. Сейчас этот «оборотень» находится под стражей.

Гильфанов не в СИЗО, но из-за его болезни суд откладывается. У этого обвиняемого был условный срок за вымогательство 100 тысяч рублей у сотрудника полиции под угрозой распространения сведений о фальсификации материалов по ДТП и повреждение соседского «Ауди 100». Из неприязни к владельцу он разбил заднее стекло и порезал четыре шины.

4. Потерпевший молочник и иски на 2,6 млн рублей

Гражданские иски по делу уже заявили 5 из 15 потерпевших. Всего они требуют с подсудимых 2,6 млн рублей в качестве ущерба за преступления. Статус пострадавшего от вымогательства получил алексеевский депутат Ильнар Сунеев, что возглавлял ПТП «Тукай» и агрофирму «Аксубаевское».

По версии следствия, фигурантам дела стало известно, что Сунеев задолжал за услуги ЧОПа 1,9 млн рублей и они решили истребовать эти деньги сами, используя долг лишь в качестве предлога. На телефонные угрозы депутат ответил отказом, в итоге в августе 2018-го пострадало и имущество его отца: сначала в машине разбили окна, затем забросили на забор его дома горящую автокамеру, а в ночь на 1 сентября выбили окна в пункте приема молока и развели костер у стены. На следствии «должник» рассказал — после случившегося передал ныне подсудимому Руслану Гайфуллину 400 тысяч рублей и 1 500 литров молока на 50 тысяч рублей.

Заметим, что примерно в те же сроки обманутые молочники нескольких районов Татарстана пытались добиться уголовного преследования для самого Ильнара Сунеева, обвиняя его в афере со скупкой молока на 7 млн рублей. Следствие по его делу было прекращено.

5. Арестованного для погашения не хватит

По основному делу ОПС под арест попало лишь имущество Рашида Хачатряна — $6,5 тысячи и 1,23 млн рублей наличными. В сумме по текущему курсу это составляет менее 1,7 млн рублей. Большинство фигурантов на момент задержаний и арестов летом-осенью 2019-го официальных источников дохода не имели. В отличие от криминального опыта.

По версии обвинения, на счету Хачатряна и чистопольской братвы — шесть вымогательств, мошенничество и покушение на таковое, а также незаконный оборот оружия

6. Спросили за квартиры покойников и вымогательство «долгов»

По версии обвинения, на счету Хачатряна и чистопольской братвы — шесть вымогательств, мошенничество и покушение на таковое, а также незаконный оборот оружия, взрывчатых устройств и боеприпасов. По версии следствия, на вооружении бригады были переделанный из газового пистолет 9 мм и 64 патрона, в том числе для пистолетов-пулеметов, нарезного огнестрельного оружия и автоматов. А еще — тротиловые шашки общим весом в 3,5 кг и боевая осколочная граната.

У предпринимателя из Чистополя Баландова, который за долги отсудил автомобиль «Мазда», требовали вернуть за машину 1,2 млн рублей, якобы прежний собственник владел ею незаконно. «Угрожали, били, подожгли дачу», — рассказывал потерпевший в полиции. Об угрозах с побоями и требовании переоформить на криминальных лидеров автомобиль Honda Civic заявил и бизнесмен Сушков.

Потерпевшей по эпизоду вымогательства 1,5 млн рублей признали Марию Миннебаеву, ранее осужденную в Чистополе за мошенничество. По версии следствия, с нее требовали давно погашенный долг некоему Денису, и ей пришлось заплатить после серии телефонных угроз и после того, как ее сына на велосипеде сбила машина. Деньги Миннебаева оставила в указанном ей тайнике под трансформаторной будкой на улице Левитана в Чистополе.

Еще один эпизод дела связан с незаконным отчуждением квартиры покойника в доме 7 по улице Студенческой в Чистополе стоимостью 750 тысяч рублей (ее продали за 500 тысяч рублей). Хозяин скончался в мае 2018 года в возрасте 87 лет. При этом жилплощадь не была зарегистрирована в БТИ и информация о ее собственниках в базах Регпалаты отсутствовала. По версии следователей полиции, члены ОПС полагали: наследников нет, а потому в марте-апреле 2019 года решили восполнить правовой пробел фальсифицированными документами на подставного владельца Ионычева.

По версии СК, обвиняемый юрист Порошенко консультировал подельников, а риелтор Кукарин сопровождал сделку с липой

Гильфанову вменяют изготовление липовых дубликатов не существовавших договоров о передаче жилья Чистопольским райсоветом в НПО «Учебный комбинат», затем уже в собственность Ионычева и такого же фальшивого свидетельства о праве собственности. Покупатели жилья тут же нашлись, и документам с поддельными подписями и печатями БТИ легко поверили. Даже оплатили подлинную квитанцию о коммунальном долге в 50 тысяч рублей. Не стали перепроверять бумаги и работников межмуниципального отдела Росреестра — зарегистрировали чужое на новых владельцев. А потом объявился сын покойного хозяина.

По версии СК, обвиняемый юрист Порошенко консультировал подельников, а риелтор Кукарин сопровождал сделку с липой. К слову, эти обвиняемые утверждают: об афере не знали, их использовали втемную. Зато Гильфанов, которого судят отдельно, ранее дал показания против них и подтвердил версию следствия: «Все мошенничества совершались под руководством «вора в законе» из Оренбурга, который назначил Гайфуллина «положенцем». Мы двигаемся от него. Все дела под его контролем».

Схожая сделка с квартирой за 1,2 млн рублей на улице Часовойй не удалась: госрегистратор в декабре 2019-го приоставила процедуру перехода собственности, решив дождаться ответов на запросы в БТИ.

7. О «воровских судах», общаке и кадрах

Обвинительное заключение по делу Хачатряна и К начинается с рассказа о преступной иерархии в России, ее ступенях и терминах — «бродяга», «воровской закон», «общак», «положенец», «коронованный» и проч. Есть даже четкое описание функций «воров в законе», по версии следователей ГСУ МВД Татарстана:

участие в «воровских сходках», где принимаются правки в «воровской закон», решают вопросы с «коронацией» и определяют «преступную идеологию и правила поведения участников неформального сообщества профессиональных преступников»;

пропаганда криминальной субкультуры;

привлечение в ряды этого сообщества «бродяг» новых участников путем пропаганды преступного образа жизни, обучения подростков преступным «ремеслам» и т.д.;

проведение «воровских судов» и вынесение «приговоров» — вплоть до смертного;

подбор кадров из числа уголовных авторитетов для назначения в субъектах РФ и местах лишения свободы «положенцев» (претендентов в «воры в законе», поставленных «ворами» для управления территорией);

организация сбора, хранения, оборота и распределения материальных ценностей и наркотиков из «общака».

8. Как Хачатрян стал вором и не отказался от статуса



Свой первый приговор Рашид Джамбульский получил в 20 лет, а «корону» — в 31: на сходке «воров» Рудика Оганова (Бакинского), Мераба Чеишвили (Жоржиковича), Владимира Оганова (Вачикоса Шестипалого) в Москве в 1997 году. В криминальной биографии уже 55-летнего Хачатряна шесть судимостей. Крайняя посадка на 11 лет за организацию преступного сообщества по приговору Оренбургского облсуда закончилась 4 июля 2018 года. А в августе 2019-го за ним приехали полицейские из Татарстана с силовым подкреплением и почти сразу выдвинули обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии по новой на тот момент статье 210.1 Уголовного кодекса РФ.

Силовики считают: 22 года с момента получения «воровского» статуса и до задержания Хачатрян распространял свое криминальное влияние в учреждениях по Красноярскому краю, Оренбургской области и Татарстану и действовал в соответствии с вышеописанной «должностной инструкцией» преступного иерарха. В частности, в 2009—2018-х назначал при личных встречах и по телефону «положенцев» в оренбургских колониях, самом Оренбурге и районных центрах. А еще в 2018-м лишил статуса «положенца» по Оренбургской области и отправил смотреть за поселком Андрея Бердникова.

По версии обвинения, после вступления в силу «путинской» нормы и своего освобождения Хачатрян принимал у себя в Оренбурге гостей из Чистополя — Руслана Гайфуллина, которого знал по зоне, и Айрата Камалова. Оба в свое время были членами чистопольской группировки «Татаринские» и желали возродить ее былую славу. На той встрече, по версии силовиков», хозяин своим авторитетом подтвердил статус Гайфуллина как «положенца за Чистополем» и назначил его и второго гостя руководителями структурных подразделений группировки. Самого «законника» силовики считают покровителем, вдохновителем и получателем барышей с чистопольского ОПС.

9. Кого судят вместе с Хачатряном?

Руслану Гайфуллину по прозвищу Черный — 43. Безработный с пятью судимостями за кражи, грабежи, побои, угрозу убийством, умышленное повреждение чужого имущества и покушение на мошенничество. В 2017-м был освобожден по окончании девятилетнего срока по приговору Алексеевского суда. Три судимости погашены. Стоит на учете у наркологов в связи с потреблением каннабиоидов.

Второй организатор ОПС — Айрат Камалов, он же Кэмл: 36-летний мастер строительных работ с тремя судимостями (две погашены) за незаконный оборот оружия, вымогательство, убийство при превышении пределов самообороны, причинение средней тяжести вреда здоровью. На момент вынесения последнего приговора в 2019-м с условным сроком в 2 года уже был арестован по нынешнему делу.

Второй организатор ОПС — Айрат Камалов, он же Кэмл

Остальных обвиняемых чистопольцев силовики считают участниками сообщества:

Олег Геворкян, 36 лет, безработный с шестью судимостями за вымогательство, угоны, хулиганство и кражу. На воле с 2016-го. Одна судимость не погашена.

Денис Горбунов, 35 лет, работал в компании по производству керамики и кирпича. Первый приговор получил в 14 лет, всего за плечами шесть погашенных судимостей за грабежи, вымогательства, кражу, угоны, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Алексей Григорьев, 45 лет, до ареста был инструктором хуторского казачьего общества «Слобода Чистопольская»: атаман общества дал ему положительную характеристику, несмотря на три прошлые судимости за кражи и грабеж в Ивановской области и Татарстане.

Ильфат Хайрутдинов, 33 года, был зарегистрирован в Чистополе, но проживал в Казани и возглавлял местный филиал корпорации по продвижению косметики и биодобавок. За плечами — два условных срока за вымогательства.

В тройке домашних арестантов оказались лишь несудимые — юрист с 15-летним стажем Денис Порошенко, профессиональный риелтор Павел Кукарин и безработный Фарид Сафин.

Руслан Гайфуллин напомнил о своем ходатайстве по возврату дела прокурору

10. Отказ от адвокатов и накат на арестованного майора МВД

На прошлом заседании четверо обвиняемых — Гайфуллин, Камалов, Хайрутдинов и Кукарин — заявили об отказе от госзащитников. Пожелали защищаться самостоятельно. Гособвинитель Губаев возражал, указывая на тяжесть обвинений: «Эта категория дел рассматривается исключительно с адвокатами». Суд согласился с этим, сообщив, что защитники в процессе останутся, но оплата их труда ляжет на бюджет.

Далее Руслан Гайфуллин напомнил о своем ходатайстве по возврату дела прокурору. А обвиняемый Ильфат Хайрутдинов заявил еще два ходатайства: в одном просил прекратить его уголовное преследование, в другом — выделить материалы по эпизоду с его участием в отдельное производство. Дело в том, что участие в ОПС ему не вменяется. Лишь вымогательство в 2014 году. Этот самый ранний эпизод стоит в деле особняком.

По версии следствия, Хайрутдинов в сговоре с Камаловым и неустановленными лицами имитировал пропажу барсетки, в которой якобы были 880 тысяч рублей, из салона авто. В пропаже обвинил попутчика, у которого затем стали вымогать «похищенное» с применением угроз и силы. В результате мать побитого отдала доверенность на продажу квартиры, которую фигуранты в сговоре с неустановленными лицами реализовали за 800 тысяч рублей, а затем заставили Габидуллина отдать еще 80 тысяч рублей.

Хайрутдинов настаивает — с его стороны преступления не было:

— Мое уголовное дело сфабриковано. Я с июля 2019 года сообщал, что с меня вымогали деньги, когда не заплатил — возбудили на меня дело. Речь о бывшем сотруднике полиции Камалове, который уволен за совершение проступка и сейчас находится под стражей. О его шантаже я заявлял еще до его ареста. Не заплатил 500 тысяч Камалову, не оговорил никого, как просило следствие — сижу в СИЗО. На суде собираюсь доказать, что я невиновен.

Претензии к тому же сотруднику нашлись и у Гайфуллина: «Мое задержание было инициировано бывшим майором полиции Ильдаром Камаловым, в данный момент он задержан (по делу о посредничестве взятке 400 тысяч рублей — прим. ред.), но прокурор почему-то ссылается на собранную им доказательную базу».

Подключился к заочным обвинениям в адрес силовика и его подсудимый однофамилец: «Он просил меня оговорить Хачатряна, именно Хачатряна, говорил, что тогда отпустят под домашний арест».

Разбираться в ходатайствах обвиняемых и защитников Верховный суд РТ начнет сегодня на предварительных слушаниях. Дата рассмотрения дела по существу пока не назначена.