Отсель грозить мы будем шведам, норвежцам, финнам и другим

В Казани открылся новый лыжно-биатлонный комплекс

Фото: Максим Платонов

Настоящий праздник для любителей лыж прошел в нынешние выходные, когда в субботу в районе стадиона «Локомотив» в Юдино состоялся традиционный, 56-й Казанский лыжный марафон, а в воскресенье желающие могли наблюдать за любопытной звездно-юниорской эстафетой во время церемонии торжественного открытия лыжно-биатлонного комплекса на территории спорткомплекса «Динамо». Спортивная редакция «Реального времени» делится своими впечатлениями с места событий.

Снежное фаталити

Казанцы и гости столицы понимали, что надо пользоваться моментом, поскольку по возвращении России на международные старты наши звезды снова будут бороться на зарубежных трассах с доминацией норвежских спортсменов. Поэтому ехали и шли с лыжами наперевес к месту старта Казанского лыжного марафона, несмотря на не самые хорошие условия для преодоления лыжного полтинника.

Совсем недавно героиня татарстанских лыж Алия Иксанова вспоминала о том, что бегала легкоатлетический марафон, и может сравнивать ощущения от того, где легче преодолевать дистанцию — на асфальте или лыжне. Для нее это была лыжня, несмотря на то, что там дистанция длиннее на восемь километров. Но отметим важный момент, что многое зависит от состояния лыжни. В субботу пушкинское определение классической русской зимы «мороз и солнце, день чудесный» не совпадало в плане мороза, и назвать чудесным день могли только те, кто не провел его на лыжах. Корреспондент издания уже вечером попробовал пройти на лыжах и смог сделать это только в одну сторону, поскольку к концу трассы снег налип на лыжи, утрамбовавшись до состояния льда, и счищать его пришлось о дерево. Вы только представьте, каково было любителям, преодолевавшим дистанцию в числе последних, когда трассу на кругах разбивали тысячей ног, если вспомнить о порядка 510 стартовавших марафонцах, поэтому несколько сот стартовавших готовы были бы поспорить с Иксановой по поводу более легкого способа преодоления дистанции.

Фото: Максим Платонов

«Король лыж» Зимятов и «царь-батюшка» Бородавко

Но, вопреки моим ожиданиям, трасса Казанского лыжного марафона для кое-кого оказалась настолько хорошей, что ее победитель Алексей Червоткин со своим итоговым результатом установил условный рекорд, поскольку, как подсказали статистики, субботний марафон был самым скоростным за всю историю стартов в Казани. Более того, Червоткин вместе с двумя призерами на пять минут опередил бы чемпиона мира Пола Голберга из Норвегии, который на ЧМ в словенской Планице не смог выбежать из двух часов.

Трехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов по традиции был очень словоохотлив, пояснив: «Касаемо того, что Червоткин опередил по времени и победителя чемпионата мира, понятно, что у нас нельзя сравнивать результаты, поскольку они показаны при абсолютно разных погодных условиях и качестве трассы, но мы, лыжники, все равно сравниваем итоговое время, и что сказать... Только большое спасибо управляющей компании, благодаря которой проведение Казанского марафона улучшается с каждым годом...»

«Некто Фардиев принимает в этом деятельное участие», — пошутил корреспондент издания, на что стоявший рядом Ильшат Шаехович тут же отреагировал: «И федерация прикладывает усилия, и город, и вся республика...» Но Зимятова было уже не остановить: «А я хочу отметить роль президента Федерации лыжного спорта Татарстана, который очень многое делает для лыжников республики, и они теперь стали лидерами в нашем виде спорта».



Вместе с «королем лыж», а Зимятову был присвоен этот «титул» после трех побед на олимпийской лыжне Лейк-Плэсида, мы вспомнили историю той Олимпиады, когда финн Юха Мието разнес к чертовой матери домик для лыжников, будучи рассерженным после того, как уступил 0,1 секунды шведу Томасу Вассбергу в борьбе за золотую медаль. И тут Зимятов нашел очередную порцию добрых слов: «Учитывая то мародерство, которое сотворил Мието в Лейк-Плэсиде, «Сетевая компания» строит сейчас капитально, чтобы ничего невозможно было сломать».

Экспресс-интервью легенды мировых лыж было прервано приходом одного из тренеров сборной России — Юрия Бородавко. Кто-то даже выразился в его адрес — «царь-батюшка». Несмотря на «титулы», и «король лыж» Зимятов, и «царь-батюшка» Бородавко были максимально демократичны.

— Я впервые в Казани, раньше если и был, то только проездом, — сказал Юрий Викторович, вспомнивший, что знал по лыжной карьере олимпийского чемпиона из Татарстана Федора Симашева и своих коллег по совместным выступлениям на чемпионате СССР Розалина Бакиева и Николая Герасимова, местных тренеров Сабирзяна Нафикова и Юрия Золотова, это в принципе и все. — Зато сейчас Татарстан на первых ролях, и даже у меня в группе тренируется чемпионка мира по юниорам Дарья Непряева, которая с недавних пор представляет вашу республику. С момента, как лыжную федерацию Татарстана возглавил Ильшат Фардиев, введено в строй множество лыжных комплексов, в одном из которых мы сейчас находимся, плюс в Зеленодольске скоро откроется «Школа Андрея Ларькова»...

Терпение и труд любую стихию перетрут

У женщин победу на Казанском лыжном марафоне одержала Анастасия Доценко, опередившая Наталью Бабчину (Жукову) и Алену Перевозчикову. У нас есть история про бронзового призера (однофамилицы одного из тренеров сборной страны Олега Перевозчикова). Оказывается, она пыталась накануне, еще будучи в Ижевске, подготовить лыжи к старту, но ничего не получалось. В итоге Перевозчикова купила в магазине едва ли не первый попавшийся порошок и, обработав им лыжи, финишировала третьей. А наша Наталья Бабчина-Жукова сразу после Казани поехала в Уфу, где стартовала там на местном марафоне. Кстати, эти выходные были лыжными не только в окрестностях Казани, поскольку старты проходили и в Уфе, и в «угодьях» Александра Легкова — в спорткомплексе «Пересвет» в Сергиевом Посаде, на Сахалине, в Томске и еще паре российских городов.

— К счастью, после плюсовой температуры и дождя со снегом за день до старта ночью подморозило, и ратрак поехал уже по подмерзшему насту. В итоге трассу разбивали уже ближе к финишу марафона. Там же круг по 12,5 километра, следовательно, марафонцы шли по ней четырежды, а еще дважды те, кто преодолевал дистанцию в 25 км, — пояснила лыжница и комментатор соревнований Ольга Закирова, отметив, что замечаний по трассе от участников было по минимуму. Она сама с утра проехалась по трассе, переживая душой, и, убедилась, что трасса скорее ледяная, чем неприятная снежная каша. Более того, на поворотах некоторых участников заносило так, что случались и падения. Но без эксцессов.

И только Вяльбе расстроилась

Открытие лыжно-биатлонного комплекса отмечали по-спортивному, эстафетами, с участием 15 мужских и такого же количества женских команд. Причем составы эстафет были выстроены таким образом, что первый, третий и пятый этапы бежали воспитанники местных ДЮСШ, а четные этапы преодолевала звезда. Главный фаворит — Александр Большунов — не смог стартовать из-за недомогания, и его заменил Алексей Червоткин, а самого Червоткина — зеленодолец Павел Сюлатов. Зрелище было захватывающим и даже опасным, поскольку опять случилось падение, не повезло Ольге Жолудевой. Но самым драматичным оказался не сам старт, а пресс-подход к ВИП-персонам.

— Вы ненормальный, что ли? — вопросом на вопрос отреагировала Вяльбе на очередное домогательство непонятливого журналиста, который в третий раз подряд поднимал тему: можно ли на территории лыжно-биатлонного комплекса проводить крупнейшие старты современности.

Понять его логику легко: тут же проводили «Лыжню России», снег есть, стадион наличествует, финишный створ — вот он, значит, надо подать сюда Клебо с компанией. Такие вопросы были простительны четверть века назад, когда представитель СМИ интересовался: когда на трассе «Автодрома» на Высокой горе мы сможем увидеть Михаэля Шумахера? Сейчас, казалось бы, можно было и подготовиться с вопросами, но зачем, когда для резонанса нужно хоть какое-то подобие скандала? В итоге Вяльбе дважды отвечала, все больше заводясь, что не каждый лыжный комплекс может принять крупнейшие старты, что упомянутая как пример «Лыжня России» — это больше не спортивный, а «туристический» старт... Но журналист талдычил свое, и, услышав вопрос в третий раз, Елена Валерьевна вышла из себя.

— Что такое-то? Вы не слышите меня или не хотите? Комплекс соответствует, но мы не можем так: сегодня построили, а уже завтра проводим чемпионат страны, — разъяренная Вяльбе уже практически выкрикнула в лицо собеседнику последние фразы. И уже успокоившись, пояснила другим: — Трассы здесь хорошие, Ильшат Шаехович нам пообещал, что через два года здесь будет стоять отель, и будем тогда проводить здесь все старты самого высокого уровня.

В итоге ситуацию разруливал «царь-батюшка» Юрий Бородавко, рассыпавшийся в любезностях. Но и он начал в итоге закипать: «Я только что сказал, что здесь трассы самого высокого уровня, соответствующие всем гомологационным нормам (гомологация — некий сертификат качества лыжных трасс), разные круги и для конькового, и для классического хода». Он же сказал специально для «Реального времени» о том, что решение по допуску/недопуску российских лыжников будет приниматься на ближайшем исполкоме ФИС, который состоится в конце мая. Между тем в конце марта состоится еще и заседание исполкома МОК, от которого Вяльбе «ничего не ожидает».

Джаудат Абдуллин, фото: Максим Платонов