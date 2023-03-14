День в истории: Путина переизбрали на второй срок, Баратынский стал губернатором

Чем примечательна дата 14 марта?

Сегодня, 14 марта, Международный день рек и Международный день числа пи. 14 марта немецкий врач Франц Галль представил исследование нервной системы и мозга, в США узаконили «золотой стандарт», казанский изобретатель Александр Понятов продемонстрировал миру первый видеомагнитофон, Владимира Путина переизбрали на должность президента России, в Москве начали строить Шуховскую башню, губернатором в Казани стал Ираклий Баратынский. Родились певец Газинур Фарухшин, физик Альберт Эйнштейн, боксер Николай Королев, журналист и путешественник Василий Песков, музыкант Олег Сакмаров. Умерли оперный певец Федор Комиссаржевский, бизнесмен Джордж Истмен, писатель Валентин Распутин, актриса Сьюзен Хэйуорд. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Понятов демонстрирует видеомагнитофон

14 марта 1846 года казанским генерал-губернатором стал Ираклий Абрамович Баратынский. Он был братом писателя Евгения Боратынского. Находился на этой должности 12 лет, строил дамбу до Адмиралтейской слободы, открыл городской театр и несколько училищ, а также уничтожил центр казанского старообрядчества — церковь во имя иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость».

Источник wikipedia.org

14 марта 1956 года в селе Ирмяшево Актанышского района родился Газинур Фарухшин. Пел в местном ансамбле «Агыйдел». После первого курса Казанского музыкального училища решил поступать в консерваторию и начал записывать песни для радио, после получения диплома работал в театре оперы и балета, в эстрадном отделении Татарской филармонии, выступал с ансамблем «Бәйрәм». Выйдя на пенсию, десять лет работал дальнобойщиком.

14 марта 1956 года казанский инженер Александр Понятов продемонстрировал миру первый видеомагнитофон. Прибор был катушечным и предназначался исключительно для профессионального использования в телестудиях. Покупать его для дома тогда никому не приходило в голову — большая стоимость, да и габариты не позволяли. Александр Михайлович Понятов родился 25 марта 1892 года в селе Русская Айша Казанского уезда Казанской губернии (ныне деревня Русско-Татарская Айша Высокогорского района Татарстана). Окончил Казанское реальное училище, поступил на физико-математический факультет Казанского университета, но вскоре перевелся в Московское императорское техническое училище, где увлекся авиацией. Позднее учился в Казанском военном училище, получил звание подпоручика артиллерии, но сдал экзамены в летной школе и ушел в авиацию. В 1917 году Понятов стал морским летчиком, служил в воздушной дивизии Балтийского флота, где впервые проявил талант изобретателя. Создал вооружение для больших гидросамолетов, которые использовали как бомбардировщики. Во время Гражданской войны эмигрировал в Китай, а потом в США. Здесь в 40-е годы основал компанию AMPEX и разрабатывал видеомагнитофоны. AMPEX более 50 лет была мировым лидером по производству профессиональной аудио- и видеоаппаратуры.

Фото: Karl Baron / wikipedia.org/CC BY 2.0

14 марта 2022 года «Реальное время» сообщило, что приближается оглашение первого приговора по «путинской» статье в УК — о занятии высшего положения в преступной иерархии. В суде завершились прения, в которых сторона обвинения потребовала для трижды судимого казанца Сергея Нейдерова 12,5 года колонии строгого режима, а он сам просил об оправдании. Ни один признанный «вор в законе», включая Романа Сычева, судом не допрашивался, однако из оглашенных показаний следовало — на место криминального «наместника» изначально выдвигался один из лидеров группировки «Перваки».

Начали строить Шуховскую башню

14 марта 1920 года в Москве на Шаболовке начали строить Шуховскую башню. Ходынская радиостанция на тот момент была в непригодном состоянии, в любой момент могла прекратить свою работу и лишить всю столицу радиосвязи. Планировалось, что новая телерадиостанция будет высотой 350 метров (выше Эйфелевой на 15 метров), но из-за нехватки ресурсов и Гражданской войны ее спроектировали более чем наполовину ниже — 148,5 метра. Сегодня телебашня известна как памятник архитектуры советского рационализма. Находится на улице Шухова рядом с телецентром на Шаболовке.

14 марта 2004 года Владимира Путина переизбрали президентом на второй срок. На выборах, кроме него, было зарегистрировано еще шесть кандидатов: Сергей Глазьев, Олег Малышкин, Сергей Миронов, Иван Рыбкин, Ирина Хакамада и Николай Харитонов. Уже в первом туре Владимир Путин набрал 71,31% от общего числа избирателей. Такие политики, как Владимир Жириновский, Аман Тулеев, Геннадий Зюганов и Григорий Явлинский, не выдвинули свои кандидатуры.



Источник wikipedia.org

Узаконили «золотой стандарт»

14 марта 1808 года немецкий врач Франц Иосиф Галль представил Институту Франции свою книгу «Исследование нервной системы вообще и мозга в частности». Многие ученые были заинтересованы работой немецкого врача, но были и те, кто, скептически относился к трудам доктора. Анатом Галль занимался исследованиями нервной деятельности человека. Он составил карту мозга и выяснил, что лобная доля отвечает за интеллект, а также придумал теорию о том, что все психические способности человека можно разбить на два класса: познавательные и аффективные.

14 марта 1900 года в США, вслед за Европой, Японией и Россией, узаконили «золотой стандарт» — денежную систему, в которой основной единицей расчетов является некоторое количество золота. В Южной Африке и Клондайке увеличилась добыча золота, что подтолкнуло Америку к принятию такого решения. Однако «серебряные демократы», сторонники чеканки более дешевой монеты, выступали против такого шага.