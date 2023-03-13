День в истории: обнаружили Уран, создали КГБ

Чем примечательна дата 13 марта?

Сегодня, 13 марта, День тайского слона. В 1944 году в этот день был освобожден от немецко-фашистских захватчиков крупный промышленный и административный центр Украинской ССР — город Херсон. 13 марта Уильям Гершель открыл Уран, в Петербурге смертельно ранили Александра II, изобрели Всемирную паутину, появился КГБ. Родились основатель Казанской лингвистической школы Иван Бодуэн де Куртенэ, педагог Антон Макаренко, футбольный тренер Зинэтула Билялетдинов, гандболистка Анна Вяхирева. Умерли писатель Аяз Гилязов, мультипликатор Александр Иванов, искусствовед Виталий Вульф. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Родился Билл

13 марта 1845 года в польском Радзымине родился Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ. В 1862—1866 годах учился на историко-филологическом факультете Варшавской главной школы, после был командирован за границу в университеты Праги, Вены, Берлина, затем работал в Санкт-Петербургском университете над диссертацией «О древнепольском языке до XIV столетия». В 1874 году Совет Казанского университета избрал Бодуэна де Куртенэ доцентом кафедры сравнительного языковедения, в 1876 году он получил звание экстраординарного профессора, а в 1877-м — ординарного профессора кафедры сравнительного языковедения. В университете у него сложился круг единомышленников, сформировавшийся в Казанскую лингвистическую школу.

Фото kpfu.ru

13 марта 1955 года в Москве родился Зинэтула Билялетдинов. Воспитанник московского «Динамо», в котором играл в 1973—1988 годах, проведя 588 матчей и забросив 63 шайбы. В составе сборной СССР выступал в 1976—1988 годах (253 матча, 21 шайба), в турнирах чемпионатов мира и зимних Олимпийских игр сыграл 77 матчей (8 шайб). В 1988-м начал тренерскую карьеру в родном «Динамо», стал первым российским тренером, приглашенным на работу в НХЛ. Также занимался швейцарским «Лугано», неоднократно был главным тренером сборной России, а в 2004 году пришел в «Ак Барс», с ним команда победила на чемпионате России, Кубке европейских чемпионов и несколько раз — в Кубке Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

13 марта 2002 года умер писатель Аяз Гилязов. Жертва сталинских репрессий, он пять лет провел в карагандинском лагере, был реабилитирован, вернулся в Казань, учился, стал редактором отдела прозы журнала «Совет эдэбияты» (ныне — «Казан утлары»). Основные жанры произведений Гаязова — повесть и пьесы: «Три аршина земли», «Взлетел петух на плетень», «В пятницу вечером», а также романы «В чьих руках топор» и «Давайте помолимся!».

13 марта 2021 года «Реальное время» рассказало, что в Госдуме разрабатывают закон о школьном здравоохранении. Проект предполагает, что школа возьмет на себя обязательство по охране здоровья детей, родители должны будут информировать администрацию о том, что их детям нужны особые условия для учебы, спорта и отдыха. Школьного врача хотят вывести из положения вспомогательного персонала — ему полагается статус, примерно эквивалентный позиции завуча.

Источник wikipedia.org

Убили Александра II

13 марта 1881 года на набережной Екатерининского канала в Петербурге Александр II был ранен бомбой. Его доставили в Зимний дворец, где он скончался в 15.35 того же дня. До этого поляк Антон Березовский пытался убить царя в 1867 году в Париже, а Александр Соловьев — летом 1879 года в Санкт-Петербурге. В декабре 1879-го исполнительный комитет «Народной воли» взорвал императорский поезд под Москвой. В феврале 1880 года взрыв в Зимнем дворце устроил Степан Халтурин. В 1881-м взрыв первой бомбы, брошенной в сторону кареты, не нанес царю никакого ущерба, но он пожелал посмотреть на террориста и поговорить с раненными взрывом людьми. Тогда еще одно взрывное устройство метнул Игнатий Гриневицкий. На этом месте был возведен храм Воскресения Христова (Спас на Крови).

13 марта 1954 года был создан Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР. КГБ не был центральным органом государственного управления, а ведомством при правительстве СССР, дабы лишить органы госбезопасности самостоятельности. При этом председатели КГБ назначались указами президиума Верховного совета СССР, как министры и главы госкомитетов. Первым главой комитета стал бывший первый заместитель министра внутренних дел СССР генерал-полковник Иван Серов.

Источник wikipedia.org

Открыли Уран

13 марта 1781 года английский астроном Фредерик Уильям Гершель, наблюдая за слабыми звездочками созвездия Близнецов, заметил, что одна из них явно крупнее соседних. Так он открыл планету Уран. Гершель назвал ее планетой Георга в честь правившего в то время в Англии короля Георга III. Но это название не прижилось, а общепринятым стало более подходящее. Гершеля в том же году избрали членом Лондонского Королевского общества и присвоили степень доктора Оксфордского университета. А король Георг III пожаловал ученому ежегодную пенсию в 200 фунтов.

13 марта 1989 года британский сотрудник Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) Тим Бернерс-Ли и его коллеги изобрели World Wide Web. 12 ноября 1990 года Тим Бернерс-Ли и Роберт Кайо официально представили проект Сети руководству CERN и назвали ее «Всемирной паутиной». Уже в декабре 1990 года заработал первый сайт, 6 августа 1991 года технология стала доступной всем пользователям интернета.