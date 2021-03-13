В Госдуме пишут закон о школьной медицине

Детям — здоровье, школе — обязанность его сохранять, школьному медику — статус завуча

В Госдуме разрабатывают закон о школьном здравоохранении. Проект предполагает, что школа возьмет на себя обязательство по охране здоровья детей, родители должны будут информировать администрацию о том, что их детям нужны особые условия для учебы, спорта и отдыха. Школьного врача хотят вывести из статуса вспомогательного персонала — ему полагается статус, примерно эквивалентный позиции завуча. Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич в своей авторской колонке раскрывает особенности готовящегося документа и объясняет, зачем он понадобился.

Неутешительные факты

Ровно год назад Роспотребнадзор сообщил, что количество абсолютно здоровых детей в России не превышает 12%. Конечно, есть доктора, которые утверждают, что здоровых вообще нет — есть недообследованные. Но за этой грустной шуткой стоит большая и неприглядная правда.

Более половины школьников имеют хронические заболевания. За последние 10 лет частота нарушений здоровья детей увеличилась в полтора раза, а хронических болезней — в два раза. Роспотребнадзор приводит и конкретные данные: у детей страдает желудочно-кишечный тракт, часто диагностируется анемия, нередки болезни обмена веществ (в первую очередь ожирение), участились случаи манифеста сахарного диабета. И этому есть свои причины.

Гастриты у школьников — нередкость: это следствие нерегулярного питания в то время, которое они проводят в школе. Фастфуд или обед на бегу всухомятку здоровью не способствуют. У многих детей уже к средней школе развивается искривление позвоночника — следствие неправильной посадки за партой. А ведь есть еще и неврология (на фоне массовой нервозности по поводу ЕГЭ многие одиннадцатиклассники — готовые пациенты врачей-неврологов или как минимум клинических психологов).

Фото: Максим Платонов

Что делать?

Как я уже много раз говорил, одна из фундаментальных задач нашей медицины — не дать болезни развиться, предотвратить ее. Профилактика не менее важна, чем лечение.

В школе дети проводят большую часть дня, поэтому школьная медицина должна стать на фронт сбережения их здоровья. Но сейчас она организована таким образом, что врач (а в подавляющем большинстве случаев — медсестра) находится в своем кабинете всего несколько часов в день — а в некоторых школах еще и не ежедневно.

При этом если в школу выходит участковый педиатр, то он вынужден отменять прием на своем участке — отсюда дефицит врачей в поликлиниках, который и без того наблюдается нешуточный. Получается замкнутый круг. Но вопрос нужно решать. И решить его мы предлагаем, разработав новую редакцию проекта федерального закона № 426529-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам охраны здоровья детей в образовательных организациях» — это и есть так называемый закон о школьной медицине.

Предполагается, что этот документ закрепит обязанность государства обеспечить сохранение здоровья детей в школе. А родители обязаны будут сообщать педагогам об особенностях здоровья ребенка и информировать о том, какой режим ему нужен, чтобы учиться, в каком объеме он должен заниматься спортом и как отдыхать. Обсуждается возвращение в школу медработника на постоянной основе: он должен будет заботиться о состоянии здоровья учеников и приучать их к здоровому образу жизни, а еще оказывать экстренную медицинскую помощь в случае необходимости.

Фото: zaksob.ru

И еще один важный момент: сейчас медработник в школе в штатном расписании имеет статус вспомогательного персонала — на это обращает внимание мой коллега, председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. Он предлагает повысить этот статус и сделать так, чтоб медик в школе был примерно равен по уровню завучу (участвуя в педсоветах и в другой административной деятельности школы). По сути, предлагаемая система будет напоминать хорошо забытое старое: работу школьных врачей в Советском Союзе.

Кстати, этот документ разрабатывается не на пустом месте: с 2016 года в Ростовской, Смоленской, Тамбовской областях, Республике Саха (Якутия), Ямало-Ненецком автономном округе реализуется пилотный проект «Школьная медицина». Опыт этих регионов и лег в основу законопроекта.

В чем могут быть сложности?

Я вижу в этой стройной схеме один принципиально непростой момент. Сейчас медработник в школе закреплен за местной детской поликлиникой. Но социальных преференций врача, соответствующих льгот и статусов, выполняя медицинскую деятельность, он не имеет. А заодно лишен и льгот педагога, работая в школе. Этот момент необходимо разрешить в ключе, который будет максимально защищать интересы медика. Ведь он останется медиком и сидя в своем школьном кабинете.

Кроме того, в законе или в подзаконных актах необходимо определить порядок того, какую медпомощь должен в обязательном порядке оказывать школьный врач и в каком порядке. Например, если в его обязанности вменяется вести медико-просветительскую работу — нужно разработать соответствующие стандарты, как это должно происходить. Будут ли это регулярные лекции, классные часы, будет ли проводиться индивидуальная работа с детьми из групп риска по здоровью — все эти формы необходимо предусмотреть, оставив при этом определенную свободу творческих действий школьному медику.

Фото: fulledu.ru

Как вести профилактическую, противоэпидемическую работу в школе, как организовать контроль здоровья учеников — все эти частные моменты будут складывать единое общее. Думаю, в этом вопросе для нас очень важны будут инициативы Ассоциации педиатров, которые могли бы предложить профстандарт школьного медработника, табель оснащенности кабинета, функциональные обязанности медработника и тому подобные регламенты.

Считаю, что это колоссальное поле для работы. Но сделать ее необходимо, ведь нужно остановить потерю детского здоровья, и хотя бы часть этой задачи — вполне в наших силах.

А что за рубежом?

Как правило, в европейских странах нет такого всеобщего явления, как школьная медицина. Есть система страхования, и в случае проблем со здоровьем пациент обращается к доктору.

При этом основной упор делается не на профосмотры, а на ежегодные скрининговые исследования, перечень которых устанавливается в зависимости от возраста пациента, его состояния, распространенности тех или иных заболеваний. Такая скрининговая модель проводится участковыми педиатрами и способствует раннему выявлению заболевания.

Считаю, у нас в стране тоже важно вести работу как в плане профилактики, так и в плане активного выявления заболеваний. Чем больше мы будем работать в этом направлении, тем здоровее будут наши дети.