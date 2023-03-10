«Исәнмесез, Рустам Нургалиевич»: «Пишу в чате главы республики, куда еще написать?»

Обзор обращений подписчиков телеграм-канала к раису Татарстана. Часть 8

Утренний пост раиса Татарстана с приветственным «Исәнмесез!» каждый день собирает большое количество комментариев с просьбами и жалобами жителей республики. Большая их часть касается строительства дорог и нехватки социальной инфраструктуры. О чем просят Рустама Минниханова жители Татарстана сегодня — в обзоре «Реального времени».

«Вот такая яркая картина вырисовывается в Татарстане»

Большая часть обращений касается плохой очистки дорог от снега:

— Доброе утро, Татарстан. Вопрос по уборке снега. Сейчас на одну из казанских баз приехали фуры из Турции за продукцией. Буксуют, проехать не могут, и через переводчика спрашивает у меня один из них — почему у вас снег не убирают? Что ему говорить?

Его подержал другой житель Татарстана, который еще пожаловался и на излишнее использование наличных:

— Здравствуйте! Живу не так долго в Казани и что вызывает удивление: в хорошо развитой республике, третья столица, красивый город и т.д. Приезжали друзья из другого города, в шоке от скопления снега. А еще оплата наличкой, в киосках на рынках, в агрокомплексе, в «Татэнергосбыте» за [услуги] ЖКХ, и много где еще. Пишу в чате главы республики, куда еще написать? Неоплаченные налоги работников киосков, в основном граждане соседних республик. Неужто об этом не знают работники налоговой?! Вот такая яркая картина вырисовывается в Татарстане.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также люди жалуются на плохую очистку дорог по улицам Тракторной, Мавлютова, а также в жилом массиве «Восточный».

Казанцы заявляют и о том, что заявки на портале «Открытая Казань» не выполняются месяцами и годами:

— Владимир Владимирович Путин правильно заметил, что народ недоволен дорогами, действительно они в плачевном состоянии. Еще жалобы у людей есть на сайт «Открытая Казань», где заявки месяцами, и годами не выполняются, кто за этот сайт отвечает?

«Мы знаем, как вы любите хоккей!»

Также раиса Татарстана просят решить вопрос с финансированием строительства дорог. Самым популярным комментарием остается просьба выделить деньги на строительство дороги от улицы Баки Урманче (БКК) до улицы Братьев Батталовых в Казани. Сегодня же просят помочь с ремонтом аварийного моста через реку Ик на трассе Уруссу — Октябрьский, соединяющий Татарстан с Башкирией, на который требуется 1,5 миллиарда рублей:

— Уважаемый Рустам Нургалиевич, помогите ускорить решение вопроса по ремонту моста.

Фото: ru.wikipedia.org

Еще одна частая просьба — о строительстве школ и детсадов. Также Рустама Минниханова решить вопрос с реконструкцией хоккейной коробки:

— Рустем Нургалиевич! Перспективный хоккейный клуб «Атлант» лицея №121 просит вас посодействовать в решении вопроса в реконструкции коробки, освещения на коробке. Но клуб не имеет возможности своими силами это сделать. Мы знаем, как вы любите хоккей! Просим вас помочь!

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