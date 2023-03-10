Уралсиб открыл новый офис в Татарстане

Это первый офис в стране, который открыт в соответствии с новыми стандартами банка Уралсиб

Фото: предоставлено пресс-службой банка Уралсиб

В Нижнекамске открылся лайт-офис банка Уралсиб. Он находится в здании торговой галереи по адресу проспект Строителей, 47б. Отличительная черта лайт-офиса — то, что на небольшой площади сконцентрировано все необходимое для клиента. Здесь можно и получить автокредит, и открыть банковскую карту, и провести операции по вкладам, и воспользоваться круглосуточно работающим банкоматом, и оплатить услуги через терминал, и получить другие банковские услуги. Офис стал первым в стране, работающим полностью по новым стандартам банка Уралсиб.

«Новая точка поможет дальнейшему увеличению доли охвата»

На открытие собрались специальные гости и журналисты. Старт работе нового офиса дали на торжественной церемонии разрезания красной ленты заместитель председателя правления банка Станислав Тывес и территориальный директор банка Уралсиб в Республике Татарстан Регина Гайнуллина. Почетным гостем мероприятия стал заместитель главы Нижнекамского района Александр Умников.

— Сейчас в республике мы представлены офисами в Казани, Набережных Челнах, а теперь и в Нижнекамске. Открытие отделения обусловлено стабильным ростом базы клиентов в регионе — в 1,5 раза по итогам 2022 года. Новая точка поможет дальнейшему увеличению доли охвата, — объяснила Регина Гайнуллина.

Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб

В Татарстане растет спрос на автокредитование и банковские карты

В беседе с журналистами руководители Уралсиба рассказали об итогах 2022 года, который банк завершил с прибылью.

Уверенный рост в республике демонстрирует автокредитование: объемы новых выдач и портфель кредитов на покупку автомобилей по итогам года выросли в 1,2 раза.

В 1,6 раза по итогам года вырос портфель кредитных карт.

В 1,7 раза увеличились объемы выдач флагманского карточного продукта банка — дебетовой доходной карты «Прибыль».

В 2022 году заметно выросла и клиентская база, и кредитный портфель в сегменте работы с малым и средним бизнесом. Усиление работы с сектором МСП подтверждают и данные рейтингового агентства «Эксперт РА»: Уралсиб вошел в топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса.

Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб

Важна не только цифровизация, но и живое общение

Отдельное внимание на встрече уделили развитию цифровых каналов взаимодействия с клиентами. Но если многие банки в условиях цифровизации сокращают сеть офисов, то Уралсиб выбрал иную стратегию: внимание уделяется и развитию онлайн-сервисов, и непосредственному контакту с клиентами.

— Мы видим, что для части аудитории по-прежнему важно иметь возможность зайти в офис, особенно в тех случаях, когда речь идет о принятии важного для клиента решения и нужна помощь и консультация эксперта, — подчеркнул Станислав Тывес. — Именно поэтому мы развиваем как онлайн-сервисы, так и физическую сеть отделений.

Стоит отметить, что новое отделение в Нижнекамске — это первый офис сети, открытый полностью по новым стандартам. В прошлом году Уралсиб начал процесс ребрендинга, который постепенно изменит все офисы банка по стране.

Воспользоваться услугами в отделении банка Уралсиб в Нижнекамске можно по будням с 9.00 до 18.00, зона с банкоматами работает круглосуточно.

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