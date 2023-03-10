День в истории: в Китае запретили рабство, в Татарстане переживали за диабетиков

Чем примечательна дата 10 марта?

Фото: Маргарита Головатенко

Сегодня, 10 марта, в России отмечают День архивов. 10 марта вышла первая в России печатная книга «Апостол», в Лондоне основали футбольный клуб «Челси», в Китае запретили рабство, открыли антарктическую научную станцию «Лазарев», в ТАССР появился Мензелинский театр. Родились певица Флера Сулейманова, философ Фридрих Шлегель, композитор Александр Зацепин. Умерли археолог Равиль Фахрутдинов, писатели Евгений Замятин и Михаил Булгаков, модельер Юбер де Живанши. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

В Мензелинске основали театр

10 марта 1935 года был образован Мензелинский татарский государственный драматический театр. Первый спектакль театра поставили по рассказу «Воронье гнездо» Шарифа Камала. После состоялись премьеры «Биби выходит замуж» Наки Исанбета, «Альбина Мигурская» по Льву Толстому, «Первый театр» Галиаскара Камала, «Голубая шаль» Карима Тинчурина. Мензелинский театр быстро становится самым сильным творческим коллективом среди колхозно-совхозных театров Татарстана. Сейчас коллектив гастролирует круглый год, двумя бригадами, показывая ежегодно по 250 спектаклей зрителям Татарстана и других регионов России.



Фото: menzelinsk.tatarstan.ru

10 марта 1939 года в деревне Старое Барышево Камско-Устьинского района родилась Флера Сулейманова. В 14 лет она приехала в Казань, работала на валяльно-войлочном комбинате и училась в 18-й вечерней школе. Петь начала в хоре ДК имени Горького, которым управляла Сара Садыкова, а после стала выступать с концертной бригадой баяниста Гани Валиева. Самая известная песня Сулеймановой — «Әниемә» («Маме»), переведенная с казахского, ее написали поэт Гафу Каербеков и композитор Шамши Калдаяков.

10 марта 2014 года умер историк и археолог Равиль Фахрутдинов, главный научный сотрудник отдела этнологии института истории, основатель и главный редактор журнала «Татарская археология». Его диссертации были посвящены Волжско-Камской Булгарии X—XIV веков, он руководил отрядом Татарской археологической экспедиции, выявив и исследовав более 1 200 археологических памятников. По его инициативе был основан Иске-Казанский государственный историко-культурный и природный музей-заповедник.

10 марта 2022 года «Реальное время» рассказало, что татарстанские диабетики, а также пациенты с другими заболеваниями оказались в группе риска из-за срыва поставок импортных лекарств в результате западных санкций в адрес России в условиях спецоперации на Украине. Несмотря на то, что зарубежные производители инсулина не отказывались доставлять препараты в нашу страну, вызванный ограничениями логистический кризис спутал все графики, а в аптеках наблюдался дефицит некоторых медикаментов. Тем не менее, как заверили «Реальное время» в Минздраве Татарстана, все необходимые импортные лекарства и медицинские изделия были закуплены республикой в достаточном количестве и закупать их в годовом запасе нет необходимости.

Фото: wikipedia.org/Public domain

Иван Грозный издал «Апостол»

10 марта 1564 года повелением Ивана Грозного и с благословения митрополита всея Руси Макария вышла первая русская точно датированная книга «Апостол». Она состояла из апостольских Деяний и Посланий, в ней был указатель апостольских чтений, приуроченных к дням церковного года, и другие необходимые сведения. Книгу создавали в типографии русских первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца. Выбор «Апостола» для первого издания государственной типографии был неслучаен: этот текст в Древней Руси использовался и как богослужебная книга, и для обучения духовенства.

10 марта 1959 года на шельфовом леднике на Берегу Принцессы Астрид была открыта научная станция «Лазарев». Свое название она получила в честь одного из открывателей Антарктиды Михаила Лазарева. На станции производились научные наблюдения в области метеорологии, аэрологии, океанологии, актинометрии. Ее работу затрудняли сильнейшие метели и возможность разлома шельфового ледника. 26 февраля 1961 года станцию «Лазарев» закрыли, так как ранее в 80 километрах к югу открыли станцию Новолазаревскую.

Источник wikipedia.org/Public domain

Основали «Челси»

10 марта 1905 года в Лондоне был основан футбольный клуб «Челси». Он быстро завоевал популярность среди болельщиков, но не смог выиграть ни одного трофея в первые 50 лет своего существования. В дальнейшем команда «Челси» два раза выиграла Европейский Кубок кубков, один раз Суперкубок Европы, четыре раза становилась чемпионом Англии, восемь раз побеждала в Кубке Англии, пять раз в Кубке лиги, четыре раза в Суперкубке Англии, дважды брала Кубок полноправных членов, два трофея Лиги Европы, а также два раза становилась победителем Лиги чемпионов.

10 марта 1910 года в Китае запретили рабство. Оно появилось еще за 12 веков до н. э. Рабов одевали в рубища красного цвета, символизировавшие позорное наказание. Бедные люди ходили с бритыми головами, рабов также заковывали в железные ошейники. Рабами становились пленники или осужденные за различные преступления. В зависимости от серьезности проступка порабощение осужденных могло быть временным, пожизненным и наследственным. Рабами могли стать и свободные граждане. Существование свободных земледельцев и ремесленников привело к тому, что в Китае рабство было сравнительно мало распространено, а в начале XX века оно встречалось еще реже.