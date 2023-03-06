«Рубин» заходит в весну с победы, но есть большие вопросы

Куда делась агрессия и результативность турецких сборов?

Большой интригой было для футбольной общественности, каким предстанет казанский клуб после своего зимнего перерождения. Сборы внушали много оптимизма, но первый весенний матч показал, что несмотря на победу (1:2) проблем у этой команды предостаточно и турецкий флер можно забыть. Спортивная редакция «Реального времени» подводит первые весенние итоги для казанцев после возобновления чемпионата в Первой лиге.

Премьера перерожденного «Рубина» вышла смазанной

Каким будет «Рубин» в весенней части чемпионата — вот главная спортивная загадка марта в Татарстане. Даже соседний плей-офф «Ак Барса» не вызывает такой интриги, поскольку с хоккеистами все более-менее явно: это сильнейшая команда Востока, и если не случится казусов, до финала конференции она дойдет без больших проблем.

Другое дело «Рубин», который претерпел уже очередную реорганизацию в зимний перерыв, и вернулся к форме правления АНО. Новая форма правления, новый руководящий состав, новый тренерский штаб и значительно обновленная команда, но прежде всего перезагруженная психологически. По сути, это перерождение команды прямо по ходу сезона. Наверняка в этот день взгляды футбольной общественности были обращены именно на матч в Краснодаре между местной «Кубанью» и «Рубином». И наверняка это общественность не только Первой лиги — трансляцию матча даже организовали по телеканалу «Матч. Премьер», где показывают в основном матчи Премьер-лиги.

Примечательно, что к возобновлению чемпионата «Рубин» и сам заактивничал медийном пространстве. Например, сегодня в одном из заведений на территории «Ак Барс Арены» казанцы собрали болельщиков, чтобы посмотреть игру вместе на большом экране в компании новичка команды Эльмира Набиуллина. Учитывая, что в осенний период «Рубин» сложно было назвать особо медийным и сколько-нибудь интересным в плане активностей с болельщиками, такая акция не могла не радовать — кажется, со сменой руководства (в том числе и в медиа-службе) «Рубин» стал оживать и вновь думать над привлечением новых поклонников на стадион.

Впрочем, первый весенний матч в исполнении «Рубина» пока особого желания следить за командой плотно не располагал. Казанцы больше мучались, чем играли. В таких случаях говорят, что это начало весны — должны вкатиться. Согласиться можно, сейчас важнее результат — команда забирается на второе место, но с таким наполнением игры дальше рассчитывать на стабильный результат будет сложно.

Мучения казанских лидеров на поле

Довольно сыро и сумбурно выглядел «Рубин» в первом тайме, а о быстром натиске, свойственном турецким матчам команда Уткульбаева будто бы позабыла сразу после пересечения границы Российской Федерации. Робкие попытки атаковать чередовались с такими же неуверенными выпадами «Кубани», так что о каком-то доминировании на поле речи и быть не могло.

Все, что показывал «Рубин» на поле — это плохое движение, очень долгие переходы в атаку, о быстрых передачах даже мечтать не приходилось. Команда настолько долго разгонялась, что как правило нужно было противостоять всем одиннадцати игрокам соперника.

Плохи в составе «Рубина» были почти все: Виталий Лисакович был блеклой тенью себя турецкого, Фамейе только лишь обозначал присутствие в штрафной, а защитник Максим Ширяев больше вредил, чем помогал. Новичок много фолил и откровенно напрашивался на карточку, а в передачах постоянно ошибался.

Благо под конец тайма немного разбежались. Сначала Самошников едва не решил исход эпизода с передачей Лисаковича — Нестеренко подтащил. А уже ближе к исходу сороковой минуты Зотову настолько надоело это тыкание в оборону «Кубани», что при получении свободного пространства он просто на ударил издалека и мяч удачно залетел за шиворот вратаря Кубани» и после попадания в перекладину опустился за линию ворот.



Вот только краснодарцы довольно быстро получили право на штрафной удар благодаря тому же Зотову, и реализовали его без больших проблем — Дюпин слишком сильно полагался на выстроенную стенку, но Абдоков спокойно пробил мимо нее и положил в дальний угол — вратарю «Рубина» тоже «минус», но дальше Дюпин сумеет исправиться вытащив стопроцентный момент с ударом в упор.

Большие надежды были на второй тайм, и уже на первых минутах казалось, что «Рубин» проснулся — забили быстрый гол с уголового. Это Иванов четко навесил на ближнюю штангу, а Грицаенко подставил голову на самой линии ворот. Добраться до мяча Нестеренко первому помешало слишком большое столпотворение у ворот. В хоккее в таких случая говорят «создали трафик перед воротами».

Удалось забить — головой или плечем, неважно как. Главное, что игра закончилась победой, — признавался после игры центральный защитник «Рубина».

Этот комментарий лучше всего характеризует матч в целом. Забили, получили результат, и хорошо, сейчас это главное.

Нападение «Рубина — двойка!

Очевидно, что Юрий Уткульбаев игроками тоже доволен не был. На 60 минуте Алан Дзагоев сменил бесполезного Игоря Горбунова, а Кабутов заменил Илью Самошникова. У каждой из этих замен свои причины — Алан еще не может играть полные матчи, а атакующий защитник стал проседать.

Куда важнее, что тренерский штаб пошел на полную смену атакующей линии. Ни Лисакович, ни Фамейе абсолютно не вдохновили своей игрой, и логично были заменены. Митков поменял ганского нападающего уже после перерыва, а Уридия сменил белорусского нападающего на 73 минуте. Стоит ли говорить, что ни тот, ни другой игру в атаке не усилили? Оба просто растворились на поле.

Сам факт, что оба гола были забиты не нападающими, с помощью дальних ударов отчаяния и стандартов — плохой знак для нападения «Рубина». Четыре футболиста атаки за всю игру с одним из аутсайдеров Первой лиги так и не сумели создать ничего путного. На ум приходит только передача и прорыв Лисаковича. С этим Уткульбаеву и компании срочно нужно что-то делать.

Эрик Добролюбов