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«Рубин» заходит в весну с победы, но есть большие вопросы

20:20, 06.03.2023

Куда делась агрессия и результативность турецких сборов?

«Рубин» заходит в весну с победы, но есть большие вопросы
Фото: vk.com/pfckuban

Большой интригой было для футбольной общественности, каким предстанет казанский клуб после своего зимнего перерождения. Сборы внушали много оптимизма, но первый весенний матч показал, что несмотря на победу (1:2) проблем у этой команды предостаточно и турецкий флер можно забыть. Спортивная редакция «Реального времени» подводит первые весенние итоги для казанцев после возобновления чемпионата в Первой лиге.

Премьера перерожденного «Рубина» вышла смазанной

Каким будет «Рубин» в весенней части чемпионата — вот главная спортивная загадка марта в Татарстане. Даже соседний плей-офф «Ак Барса» не вызывает такой интриги, поскольку с хоккеистами все более-менее явно: это сильнейшая команда Востока, и если не случится казусов, до финала конференции она дойдет без больших проблем.

Другое дело «Рубин», который претерпел уже очередную реорганизацию в зимний перерыв, и вернулся к форме правления АНО. Новая форма правления, новый руководящий состав, новый тренерский штаб и значительно обновленная команда, но прежде всего перезагруженная психологически. По сути, это перерождение команды прямо по ходу сезона. Наверняка в этот день взгляды футбольной общественности были обращены именно на матч в Краснодаре между местной «Кубанью» и «Рубином». И наверняка это общественность не только Первой лиги — трансляцию матча даже организовали по телеканалу «Матч. Премьер», где показывают в основном матчи Премьер-лиги.

Примечательно, что к возобновлению чемпионата «Рубин» и сам заактивничал медийном пространстве. Например, сегодня в одном из заведений на территории «Ак Барс Арены» казанцы собрали болельщиков, чтобы посмотреть игру вместе на большом экране в компании новичка команды Эльмира Набиуллина. Учитывая, что в осенний период «Рубин» сложно было назвать особо медийным и сколько-нибудь интересным в плане активностей с болельщиками, такая акция не могла не радовать — кажется, со сменой руководства (в том числе и в медиа-службе) «Рубин» стал оживать и вновь думать над привлечением новых поклонников на стадион.

Впрочем, первый весенний матч в исполнении «Рубина» пока особого желания следить за командой плотно не располагал. Казанцы больше мучались, чем играли. В таких случаях говорят, что это начало весны — должны вкатиться. Согласиться можно, сейчас важнее результат — команда забирается на второе место, но с таким наполнением игры дальше рассчитывать на стабильный результат будет сложно.

Мучения казанских лидеров на поле

Довольно сыро и сумбурно выглядел «Рубин» в первом тайме, а о быстром натиске, свойственном турецким матчам команда Уткульбаева будто бы позабыла сразу после пересечения границы Российской Федерации. Робкие попытки атаковать чередовались с такими же неуверенными выпадами «Кубани», так что о каком-то доминировании на поле речи и быть не могло.

Все, что показывал «Рубин» на поле — это плохое движение, очень долгие переходы в атаку, о быстрых передачах даже мечтать не приходилось. Команда настолько долго разгонялась, что как правило нужно было противостоять всем одиннадцати игрокам соперника.

Плохи в составе «Рубина» были почти все: Виталий Лисакович был блеклой тенью себя турецкого, Фамейе только лишь обозначал присутствие в штрафной, а защитник Максим Ширяев больше вредил, чем помогал. Новичок много фолил и откровенно напрашивался на карточку, а в передачах постоянно ошибался.

Благо под конец тайма немного разбежались. Сначала Самошников едва не решил исход эпизода с передачей Лисаковича — Нестеренко подтащил. А уже ближе к исходу сороковой минуты Зотову настолько надоело это тыкание в оборону «Кубани», что при получении свободного пространства он просто на ударил издалека и мяч удачно залетел за шиворот вратаря Кубани» и после попадания в перекладину опустился за линию ворот.


Вот только краснодарцы довольно быстро получили право на штрафной удар благодаря тому же Зотову, и реализовали его без больших проблем — Дюпин слишком сильно полагался на выстроенную стенку, но Абдоков спокойно пробил мимо нее и положил в дальний угол — вратарю «Рубина» тоже «минус», но дальше Дюпин сумеет исправиться вытащив стопроцентный момент с ударом в упор.

Большие надежды были на второй тайм, и уже на первых минутах казалось, что «Рубин» проснулся — забили быстрый гол с уголового. Это Иванов четко навесил на ближнюю штангу, а Грицаенко подставил голову на самой линии ворот. Добраться до мяча Нестеренко первому помешало слишком большое столпотворение у ворот. В хоккее в таких случая говорят «создали трафик перед воротами».

Удалось забить — головой или плечем, неважно как. Главное, что игра закончилась победой, — признавался после игры центральный защитник «Рубина».

Этот комментарий лучше всего характеризует матч в целом. Забили, получили результат, и хорошо, сейчас это главное.

Нападение «Рубина — двойка!

Очевидно, что Юрий Уткульбаев игроками тоже доволен не был. На 60 минуте Алан Дзагоев сменил бесполезного Игоря Горбунова, а Кабутов заменил Илью Самошникова. У каждой из этих замен свои причины — Алан еще не может играть полные матчи, а атакующий защитник стал проседать.

Куда важнее, что тренерский штаб пошел на полную смену атакующей линии. Ни Лисакович, ни Фамейе абсолютно не вдохновили своей игрой, и логично были заменены. Митков поменял ганского нападающего уже после перерыва, а Уридия сменил белорусского нападающего на 73 минуте. Стоит ли говорить, что ни тот, ни другой игру в атаке не усилили? Оба просто растворились на поле.

Сам факт, что оба гола были забиты не нападающими, с помощью дальних ударов отчаяния и стандартов — плохой знак для нападения «Рубина». Четыре футболиста атаки за всю игру с одним из аутсайдеров Первой лиги так и не сумели создать ничего путного. На ум приходит только передача и прорыв Лисаковича. С этим Уткульбаеву и компании срочно нужно что-то делать.

Эрик Добролюбов
Справка

«Кубань» (Краснодар) — «Рубин» (Казань) 1:2 (1:1, 0:1)

6 марта

«Стадион Кубань»

Голы:

  • 0:1 — 41 Зотов,
  • 1:1 — 45 Абдоков,
  • 1:2 — 49 Грицаенко.

«Рубин»: Мартынович, Дюпин, Грицаенко, Ширяев, Самошников (Кабутов, 60), Безруков (Тесленко, 81), Зотов, Попов, Горбунов (Дзагоев, 60), Лисакович (Уридия, 73), Фамейе (Митков, 46).Предупреждения:Самошников (38), Зотов (43), Абдоков (63), Безруков (76).

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