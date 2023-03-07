Узник «Торбеевского централа» Эдуард Тагирьянов просит отмены пожизненного приговора
Казанский суд рассмотрел жалобу лидера банды на отказ прокуратуры «реанимировать» его явку с повинной
Осужденный на пожизненный срок главарь челнинской банды «Тагирьяновские» не теряет шансов на свидание с волей. Изучив вдоль и поперек два своих приговора 2007 и 2010 годов, Эдуард Тагирьянов нашел, как ему кажется, правовую зацепку для отмены итогового решения по первому делу. А когда в прокуратуре Татарстана с ним не согласились, обжаловал действия руководителя надзорного ведомства в суде. О своих доводах сиделец «Торбеевского централа» поведал и «Реальному времени».
«Первый суд не признал мою явку с повинной законным документом»
На связь с Вахитовским судом Казани Эдуард Тагирьянов вышел из колонии особого режима №6 УФСИН по Мордовии, больше известной как «Торбеевский централ». Туда бывшего лидера челнинской группировки отправили на пожизненное заключение после вступления в силу приговора Верховного суда Татарстана от 27 августа 2007 года.
В камере колонии было темновато, так что четкой картинки в Казани не было. Тагирьянов был в робе и шапке-ушанке. А еще — в очках. Отдельным пунктом своей жалобы он указал желание лично присутствовать при ее рассмотрении в зале суда. При этом отметил — в настоящее время препятствий для его этапа в Казань нет. Имеется легочное заболевание, но «форма не заразная». Защитник по назначению Рушан Алиуллов позицию по доставке заявителя поддержал, старший помощник прокурора Вахитовского района Татьяна Маслова возражала, и суд отказал со ссылкой на то, что возможность рассмотрения по видео-конференц-связи предусмотрена УПК.
Если говорить о качестве связи, то самого осужденного в зале было слышно хорошо, а вот он часто жаловался на обратное. Еще хотел передать свои записи адвокату факсом из «Торбеевского централа» — в казанском суде сказали, что нет технической возможности. Но предоставили Тагирьянову время для дистанционной консультации с защитником.
Как выяснилось на заседании, еще в декабре 2021 года главарь «Тагирьяновских» обратился в прокуратуру Татарстана с письмом о запуске процедуры пересмотра дела со ссылкой на явку с повинной. В феврале 2022-го надзорное ведомство вынесло отказ за подписью начальника уголовно-судебного управления надзорного ведомства Рафаэля Шакирова. После его получения и изучения заявитель решил обжаловать это решение в суде, считая его незаконным.
В разговоре с «Реальным временем» Эдуард Тагирьянов кратко изложил суть своих претензий к приговору Верховного суда РТ 2007 года на основании приговора того же суда 2010 года:
— В ходе следствия мной было оказано содействие. Но так сложилось, что позже я от нее [явки с повинной] отказался. После первого приговора и осуждения меня на пожизненное состоялся второй суд (в 2010 году, — прим. ред.), который признал мою явку с повинной законно полученным документом. А первый суд — не признал мою явку законно полученным документом и поэтому не применил ее [при вынесении наказания], как к Безуглову, Казакову и другим, кому обошлось без пожизненного.
В той повинной от 10 июня 2003 года Тагирьянов, по его словам, рассказывал о ряде преступлений, включая обстоятельства убийства челнинского оперативника угрозыска Вильдара Гимаева в 2000 году и покушения со взрывом машины гендиректора филиала ТК «Эфир», бывшего милиционера Евгения Капустина в 1999-м. Ранее Гимаев и Капустин занимались разработкой «Тагирьяновских». Тот факт, что на процессе Тагирьянова по обвинению в организации этих преступлений явку не только учли, но и признали смягчающим обстоятельством, осужденный трактует однозначно — должны были учесть и на первом процессе:
— По закону — четко и ясно — это основание для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам, — рассуждает Тагирьянов. — Поэтому я обратился в прокуратуру, чтобы прокуратура затребовала, исследовала явку с повинной из второго судебного дела, изучила и вышла с заключением в Верховный суд РТ... Чтобы там отменили приговор первый мой и направили дело на новое судебное разбирательство.
Между тем в марте 2007 года Тагирьянов однозначно просил суд — не верить его явке с повинной.
Версия 2007 года: «Поили психотропиками, не били, но применяли другие методы»
Обвинение по первому, основному делу против 16 членов банды «Тагирьяновские» охватывало 23 убийства и покушения, а также восемь похищений людей и незаконный оборот оружия в течение 15 лет. В том числе расправу в 2000 году над московским журналистом Игорем Домниковым за критические публикации о властях Липецкой области и убийство похищенных в 2003-м с целью выкупа гендиректора ОАО «Камаз-Металлургия» Виктора Фабера и начальника департамента экономики ОАО Натальи Стародубцевой. Бандиты заставили топ-менеджера автогиганта дать указание подчиненным о переводе 1 млн долларов на счета подставных фирм в «Содбизнесбанке», однако в живых его со спутницей решили не оставлять.
В МВД назвали бригаду группировкой новой формации — в ней собрались не уголовники, а бизнесмены. Наряду с легальным бизнесом — производством водки, торговлей, строительством — занимались криминалом, в основном похищениями своих же коллег-коммерсантов ради выкупа. Действовали с размахом — в арсенале были новейшие снайперские винтовки, радиоуправляемые бомбы, гранатометы, а еще раскрашенные под милицейские УАЗы и форма сотрудников. Попытка криминальных авторитетов навязать свою «крышу» этой бригаде заканчивалась расправой.
По результатам процесса в 2007 году пожизненные сроки вместе с Тагирьяновым получили еще трое — Олег Дацко, Сергей Бабков и Данила Данилевич, отправленные в зоны особого режима, известные как «Белый лебедь», «Черный дельфин» и «Вологодский пятак».
За пять месяцев до приговора обвиняемый в создании банды отозвал свою явку с повинной. Заявил, что был вынужден сознаться в организации похищений и убийств под давлением.
«Меня поили психотропиками, не били, но применяли другие методы, о которых я здесь уж не буду говорить, постесняюсь», — цитировали показания Тагирьянова суду журналисты «Коммерсанта» в марте 2007-го. На том же заседании обвиняемый утверждал, что «некоторые офицеры» шантажировали его, угрожая расправиться с его семьей и заявляя, что остальных задержанных будут «морщить» до того, что «они будут под себя ходить». На вопрос судьи о личности шантажиста Тагирьянов указал на начальника челнинского УВД Файзуллу Хусниева (ныне покойного).
В тот же день начальник криминальной милиции УВД Челнов Рустам Сабиров объяснил громкое заявление Тагирьянова желанием «человека, у которого руки по локоть в крови», уйти от ответственности и заявил — следствие велось исключительно в рамках закона.
Сейчас ту же явку с повинной Эдуард Тагирьянов просит признать смягчающим обстоятельством по первому делу. В прокуратуре Татарстана уверены — оснований нет.
Судья: «Хвастаетесь, что ли?»
«Реальному времени» удалось ознакомиться с оспариваемым ответом начальника уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Рафаэля Шакирова. По его мнению, доводы обращения Тагирьянова надзорное ведомство поддержать не может:
«Вы полагаете, что признание явки с повинной от 10 июля 2003 года смягчающим наказание обстоятельством при вынесении приговора от 8 июня 2010 года является также основанием для возобновления производства ввиду новых обстоятельств по другому уголовному делу, завершившемуся вашим осуждением по приговору от 27.08.2007. Ваше мнение на законе не основано», — указал Шакиров со ссылкой на перечень оснований для возобновления производства согласно статье 413 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
В надзорном ведомстве считают, что новых либо вновь открывшихся сведений обращение Тагирьянова не содержит и причин для прокурорского реагирования нет.
В ответ на это лидер банды просил Вахитовский суд Казани признать прокурорское решение от 8.02.2022 необоснованным, незаконным и обязать устранить нарушения.
— Как читать-то вашу жалобу? Так тяжело вы пишете, — отметил председательствующий по делу судья Вахитовского суда Казани Ильдар Салихов.
— Тут самое основное, — отвечал Тагирьянов.
— Вы для чего все свои эпизоды убийства перечисляете? Хвастаетесь, что ли? — уточнил судья
— Ну Ваша честь... Вот... — не дал ответа осужденный.
Адвокат Алиуллов поддержал поданную жалобу об отмене прокурорского решения. Старший помощник прокурора района Татьяна Маслова возражала.
Суд после изучения всех материалов удалился в совещательную комнату, а по возвращении отказал по жалобе Эдуарда Тагирьянова. Тот намерен оспорить такой результат заседания в Верховном суде Татарстана.
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