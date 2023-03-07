Узник «Торбеевского централа» Эдуард Тагирьянов просит отмены пожизненного приговора

Казанский суд рассмотрел жалобу лидера банды на отказ прокуратуры «реанимировать» его явку с повинной

Фото: скриншот видео «Ленты.ру»

Осужденный на пожизненный срок главарь челнинской банды «Тагирьяновские» не теряет шансов на свидание с волей. Изучив вдоль и поперек два своих приговора 2007 и 2010 годов, Эдуард Тагирьянов нашел, как ему кажется, правовую зацепку для отмены итогового решения по первому делу. А когда в прокуратуре Татарстана с ним не согласились, обжаловал действия руководителя надзорного ведомства в суде. О своих доводах сиделец «Торбеевского централа» поведал и «Реальному времени».

«Первый суд не признал мою явку с повинной законным документом»



На связь с Вахитовским судом Казани Эдуард Тагирьянов вышел из колонии особого режима №6 УФСИН по Мордовии, больше известной как «Торбеевский централ». Туда бывшего лидера челнинской группировки отправили на пожизненное заключение после вступления в силу приговора Верховного суда Татарстана от 27 августа 2007 года.

В камере колонии было темновато, так что четкой картинки в Казани не было. Тагирьянов был в робе и шапке-ушанке. А еще — в очках. Отдельным пунктом своей жалобы он указал желание лично присутствовать при ее рассмотрении в зале суда. При этом отметил — в настоящее время препятствий для его этапа в Казань нет. Имеется легочное заболевание, но «форма не заразная». Защитник по назначению Рушан Алиуллов позицию по доставке заявителя поддержал, старший помощник прокурора Вахитовского района Татьяна Маслова возражала, и суд отказал со ссылкой на то, что возможность рассмотрения по видео-конференц-связи предусмотрена УПК.

На связь с Вахитовским судом Казани Эдуард Тагирьянов вышел из колонии особого режима №6 УФСИН по Мордовии

Если говорить о качестве связи, то самого осужденного в зале было слышно хорошо, а вот он часто жаловался на обратное. Еще хотел передать свои записи адвокату факсом из «Торбеевского централа» — в казанском суде сказали, что нет технической возможности. Но предоставили Тагирьянову время для дистанционной консультации с защитником.

Как выяснилось на заседании, еще в декабре 2021 года главарь «Тагирьяновских» обратился в прокуратуру Татарстана с письмом о запуске процедуры пересмотра дела со ссылкой на явку с повинной. В феврале 2022-го надзорное ведомство вынесло отказ за подписью начальника уголовно-судебного управления надзорного ведомства Рафаэля Шакирова. После его получения и изучения заявитель решил обжаловать это решение в суде, считая его незаконным.

В разговоре с «Реальным временем» Эдуард Тагирьянов кратко изложил суть своих претензий к приговору Верховного суда РТ 2007 года на основании приговора того же суда 2010 года:

— В ходе следствия мной было оказано содействие. Но так сложилось, что позже я от нее [явки с повинной] отказался. После первого приговора и осуждения меня на пожизненное состоялся второй суд (в 2010 году, — прим. ред.), который признал мою явку с повинной законно полученным документом. А первый суд — не признал мою явку законно полученным документом и поэтому не применил ее [при вынесении наказания], как к Безуглову, Казакову и другим, кому обошлось без пожизненного.

В той повинной от 10 июня 2003 года Тагирьянов, по его словам, рассказывал о ряде преступлений, включая обстоятельства убийства челнинского оперативника угрозыска Вильдара Гимаева в 2000 году и покушения со взрывом машины гендиректора филиала ТК «Эфир», бывшего милиционера Евгения Капустина в 1999-м. Ранее Гимаев и Капустин занимались разработкой «Тагирьяновских». Тот факт, что на процессе Тагирьянова по обвинению в организации этих преступлений явку не только учли, но и признали смягчающим обстоятельством, осужденный трактует однозначно — должны были учесть и на первом процессе:

— По закону — четко и ясно — это основание для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам, — рассуждает Тагирьянов. — Поэтому я обратился в прокуратуру, чтобы прокуратура затребовала, исследовала явку с повинной из второго судебного дела, изучила и вышла с заключением в Верховный суд РТ... Чтобы там отменили приговор первый мой и направили дело на новое судебное разбирательство.

В той повинной от 10 июня 2003 года Тагирьянов, по его словам, рассказывал о ряде преступлений

Между тем в марте 2007 года Тагирьянов однозначно просил суд — не верить его явке с повинной.

Версия 2007 года: «Поили психотропиками, не били, но применяли другие методы»

Обвинение по первому, основному делу против 16 членов банды «Тагирьяновские» охватывало 23 убийства и покушения, а также восемь похищений людей и незаконный оборот оружия в течение 15 лет. В том числе расправу в 2000 году над московским журналистом Игорем Домниковым за критические публикации о властях Липецкой области и убийство похищенных в 2003-м с целью выкупа гендиректора ОАО «Камаз-Металлургия» Виктора Фабера и начальника департамента экономики ОАО Натальи Стародубцевой. Бандиты заставили топ-менеджера автогиганта дать указание подчиненным о переводе 1 млн долларов на счета подставных фирм в «Содбизнесбанке», однако в живых его со спутницей решили не оставлять.

В МВД назвали бригаду группировкой новой формации — в ней собрались не уголовники, а бизнесмены. Наряду с легальным бизнесом — производством водки, торговлей, строительством — занимались криминалом, в основном похищениями своих же коллег-коммерсантов ради выкупа. Действовали с размахом — в арсенале были новейшие снайперские винтовки, радиоуправляемые бомбы, гранатометы, а еще раскрашенные под милицейские УАЗы и форма сотрудников. Попытка криминальных авторитетов навязать свою «крышу» этой бригаде заканчивалась расправой.

Соцсети

По результатам процесса в 2007 году пожизненные сроки вместе с Тагирьяновым получили еще трое — Олег Дацко, Сергей Бабков и Данила Данилевич, отправленные в зоны особого режима, известные как «Белый лебедь», «Черный дельфин» и «Вологодский пятак».

За пять месяцев до приговора обвиняемый в создании банды отозвал свою явку с повинной. Заявил, что был вынужден сознаться в организации похищений и убийств под давлением.

«Меня поили психотропиками, не били, но применяли другие методы, о которых я здесь уж не буду говорить, постесняюсь», — цитировали показания Тагирьянова суду журналисты «Коммерсанта» в марте 2007-го. На том же заседании обвиняемый утверждал, что «некоторые офицеры» шантажировали его, угрожая расправиться с его семьей и заявляя, что остальных задержанных будут «морщить» до того, что «они будут под себя ходить». На вопрос судьи о личности шантажиста Тагирьянов указал на начальника челнинского УВД Файзуллу Хусниева (ныне покойного).

В тот же день начальник криминальной милиции УВД Челнов Рустам Сабиров объяснил громкое заявление Тагирьянова желанием «человека, у которого руки по локоть в крови», уйти от ответственности и заявил — следствие велось исключительно в рамках закона.

Сейчас ту же явку с повинной Эдуард Тагирьянов просит признать смягчающим обстоятельством по первому делу. В прокуратуре Татарстана уверены — оснований нет.

Судья: «Хвастаетесь, что ли?»

«Реальному времени» удалось ознакомиться с оспариваемым ответом начальника уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Рафаэля Шакирова. По его мнению, доводы обращения Тагирьянова надзорное ведомство поддержать не может:

«Вы полагаете, что признание явки с повинной от 10 июля 2003 года смягчающим наказание обстоятельством при вынесении приговора от 8 июня 2010 года является также основанием для возобновления производства ввиду новых обстоятельств по другому уголовному делу, завершившемуся вашим осуждением по приговору от 27.08.2007. Ваше мнение на законе не основано», — указал Шакиров со ссылкой на перечень оснований для возобновления производства согласно статье 413 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В надзорном ведомстве считают, что новых либо вновь открывшихся сведений обращение Тагирьянова не содержит и причин для прокурорского реагирования нет.

В ответ на это лидер банды просил Вахитовский суд Казани признать прокурорское решение от 8.02.2022 необоснованным, незаконным и обязать устранить нарушения.

— Как читать-то вашу жалобу? Так тяжело вы пишете, — отметил председательствующий по делу судья Вахитовского суда Казани Ильдар Салихов.

— Тут самое основное, — отвечал Тагирьянов.

— Вы для чего все свои эпизоды убийства перечисляете? Хвастаетесь, что ли? — уточнил судья

— Ну Ваша честь... Вот... — не дал ответа осужденный.

Адвокат Алиуллов поддержал поданную жалобу об отмене прокурорского решения

Адвокат Алиуллов поддержал поданную жалобу об отмене прокурорского решения. Старший помощник прокурора района Татьяна Маслова возражала.

Суд после изучения всех материалов удалился в совещательную комнату, а по возвращении отказал по жалобе Эдуарда Тагирьянова. Тот намерен оспорить такой результат заседания в Верховном суде Татарстана.