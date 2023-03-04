Видеоопрос: «Хотите, чтобы ваш ребенок вступил в «Движение первых»?»
На этой неделе в Казани прошел первый слет наставников Всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Участники обсудили, как будет устроена работа организации. Следующим этапом развития «Движения первых» станет открытие первичных отделений в школах и подростковых клубах городов России. Дети и наставники на добровольной основе могут стать частью комьюнити, главная цель которого — создание позитивной повестки и взращивание в молодежи высоких нравственных качеств. Почти 100% опрошенных «Реальным временем» горожан и гостей Казани инициативу поддержали, правда, с некоторыми оговорками. По их словам, подобного движения в России не хватало последние 30 лет, некоторые сравнили его с пионерией, большинство подчеркнули важность патриотического воспитания молодежи в противовес неформальным объединениям. Впрочем, респонденты отмечали: идея хороша, но на практике еще не проверена.
— Как вы относитесь к «Движению первых»? Хотите ли, чтобы ваш ребенок в него вступил? — поинтересовался корреспондент «Реального времени» у казанцев.
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