День в истории: отменили крепостное право, подписали Брестский договор

Чем примечательна дата 3 марта?

Сегодня, 3 марта, в Японии отмечают Хинамацури, праздник девочек, а в мире — День дикой природы и День слуха. 3 марта в РСФСР решили создать в университетах факультеты общественных наук, появилось первое сообщение о начале строительства водозабора на Волге. Михаил Федорович стал первым русским царем из династии Романовых, Александр II отменил крепостное право, в Европе открылся первый крытый театр, был подписан Брест-Литовский мирный договор. Родились: певец Ришат Тухватуллин, основоположник телефонии Александр Белл, писательница Ирина Токмакова. Умерли: автор проекта Останкинской башни Николай Никитин, артистка Наталья Крачковская, адмирал Иван Григорович. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Факультеты общественных наук

3 марта 1919 года было принято постановление Наркомпроса об организации в университетах факультетов общественных наук (ФОН). Это нововведение коснулось и Казанского университета, где такой факультет открыли в апреле. Студентами стали прежде всего бывшие учащиеся юридического факультета, а потом и историко-филологического факультета. Летом 1921 года истфак в КГУ был ликвидирован, а в августе 1922-го — и сам ФОН. На его базе был создан Восточный педагогический институт (позже — Казанский педагогический институт). Летом 1931 года на основе факультета советского строительства и права был образован Казанский финансово-экономический институт и Казанский юридический институт, который просуществовал до 1952 года.

Фото: pastvu.com

3 апреля 1934 года появилось первое сообщение о начале строительства водозабора на Волге. Несмотря на наличие городского водопровода, для полного обеспечения населения и промышленности требовалось строительство новых мощных водопроводных сооружений. Местом для водозабора был выбран левый берег Волги выше города, в районе железнодорожной станции Лагерная. В комплекс водозабора входили: насосная станция первого подъема «Криб», береговая насосная станция первого подъема и очистные сооружения. «Криб» функционировал до 2008 года. Затем старую станцию перевели в резерв, а вместо нее запустили новую.

3 марта 1989 года родился Ришат Тухватуллин, популярный исполнитель на татаро-башкирской эстраде, известный по хитам «Кил, жаным!», «Бэхетем, ярым син» и «Сина барам». В юности самостоятельно научился играть на баяне, гитаре и клавишных инструментах, окончил Октябрьское музыкальное училище и Уфимскую академию искусств. Последний его концерт состоялся при поддержке оркестра «Новая музыка».

Фото: Ринат Назметдинов

3 марта 2021 года «Реальное время» рассказало, что следкому не удалось отправить в СИЗО Бориса Петрова. По версии следствия, в 2019 году компания «Энергоинжиниринг» подала в челнинский отдел Ростехнадзора заявление на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию электроустановки для завода стиральных машин. Но Петров, злоупотребив должностными полномочиями, указал подчиненному Ренату Хакимову всячески воспрепятствовать выдаче разрешения. «Энергоинжинирингу» дали понять, что разрешение им дадут только после заключения договора на оказание услуг с «ВО Безопасность» на 1,48 млн рублей.



Михаила на царство!

3 марта 1613 года 16-летний Михаил Федорович был избран Земским собором на царствование и стал первым русским царем из династии Романовых, что положило конец Смуте. Во время своего правления новый царь заключил мирные договоры с Польшей, Швецией, присоединил некоторые земли Тихого океана, при нем основали первые чугуноплавильные, железоделательные и оружейные заводы. Также в 1621 году для царя и его приближенных стала выпускаться первая в России рукописная газета «Куранты», которая рассказывала о событиях за рубежом.

3 марта 1861 года Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права. Но восторженность вскоре сменилась разочарованием. Крестьяне ожидали полной воли и были недовольны тем, что земля оставалась помещичьей собственностью. Бывшие крепостные бунтовали, требуя освобождения с землей. Для подавления крупных выступлений, которые сопровождались захватом власти, в селах Бездна (Казанская губерния) и Кандеевка (Пензенская губерния), к примеру, были использованы войска. Всего было зафиксировано более 2 тысяч таких выступлений. Отмена крепостного права стала актом прогрессивного значения: Россия переходила от феодализма к капитализму, то есть фактически присоединялась к мировому сообществу.

Борис Кустодиев. «Освобождение крестьян (Чтение манифеста)». Картина 1907 года. Источник: wikipedia.org

Играем в закрытых помещениях

3 марта 1585 года в итальянском городе Виченца открылся театр «Олимпико». Это было первое в истории Европы крытое театральное помещение на тысячу мест. В день открытия здесь показали трагедию Софокла «Царь Эдип». «Олимпико» работает и сейчас, он послужил прообразом множества театров по всему миру, в том числе и Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге.

3 марта 1918 года между Советской Россией, Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией был подписан договор, по которому от России отторгались Украина, Белоруссия, Польша, Финляндия и часть Прибалтики. Затянувшаяся война, большие потери на военном поле, революции — причины, по которым Россия больше не могла продолжать сдерживать напор противников. О последствиях Брестского мира историки спорят до сих пор. Одни называют его предательством интересов страны, другие — единственно верным на тот момент решением.