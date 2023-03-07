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Лесники грозят порезать угодья агрокомплексу «Кощаковский»

00:00, 07.03.2023

Компания супруги депутата Рината Гайзатуллина намерена оспорить иск поволжского Департамента лесного хозяйства

Лесники грозят порезать угодья агрокомплексу «Кощаковский»
Фото: realnoevremya.ru

Как стало известно «Реальному времени», крупному татарстанскому сельхозпредприятию «Кощаковский», недавно передавшему 16,6 га под стройку Вознесенского тракта в Казани, грозит новое изъятие земель. Право собственности агрофирмы на этот раз оспаривают лесники. Компания супруги депутата Рината Гайзатуллина намерена отстоять участок — здесь уверены, что спорные гектары не могут быть отнесены к лесному фонду. Подробнее — в материале.

Вернуть участок в лесу

Департамент лесного хозяйства по ПФО (г. Нижний Новгород) потребовал от татарстанского сельхозпредприятия «Кощаковский» устранить препятствия в пользовании 104,1 гектара земли в Пестречинском районе. Участок (к/н 16:33:000000:807) относится к землям лесного фонда, разрешен к использованию для ведения лесного хозяйства и находится на территории ГБУ «Лаишевское лесничество»: кв. №54, выд. 1 -22, 27 кв. 162 выд. 74, 75, 76, 84, 85, 108 Пестречинского участкового лесничества.

Лесники просят суд признать отсутствующим право собственности у СХП «Кощаковский» на участок (к/н 16:33:080516:8) и снять его с государственного кадастрового учета. К участию в деле в качестве третьих лиц привлекли Управление Росреестра по РТ, Минлесхоз РТ, исполком Пестречинского района и Управление Россельхознадзора по РТ.

В татарстанский арбитраж от поволжского Департамента лесного хозяйства поступило ходатайство о проведении судебного заседания в отсутствие своего представителя. Суд удовлетворил просьбу, но в связи с неявкой участников дела и непредоставлением ответчиком и третьими лицами отзывов на иск отложил слушание дела на вторую половину марта. Кроме того, Арбитражный суд РТ поручил СХП «Кощаковский» представить возражения относительно предъявленных требований по каждому доводу, а третьим лицам — документы, подтверждающие, что агрофирма не использует спорный участок.

Росреестру также поручено представить в суд выписки из ЕГРН в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 16:33:000000:807, 16:33:080516:8.

Департамент лесного хозяйства по ПФО потребовал от СХП «Кощаковский» устранить препятствия в пользовании 104,1 гектара земли в Пестречинском лесничестве. Фото: pixabay.com

«У нас нет земель, которые можно было бы отнести к лесному фонду»

«Реальному времени» удалось связаться с руководством сельхозпредприятия. Директор СХП «Кощаковский» Булат Идиятов узнал о претензиях лесников к землям агрофирмы от нашего издания.

— Я даже не знал. Посмотрю, будем разбираться. Участок в сто гектаров земли — это, конечно, много. Но у нас нет земель, которые можно было бы отнести к лесному фонду, — заявил руководитель предприятия.

Судя по всему, речь идет об участке в лесу по соседству с пестречинскими СНТ «Родник», «Горизонт» и «Тверентиновка», расположенных на берегу реки Шумелки. В свое время в СХП «Кощаковский» было одно из четырех крупных звероводческих хозяйств республики, где разводили 10 тысяч голов норок. Однако несколько лет назад на предприятии сообщили, что избавились от пушного зверька. Возможно, угодья в лесу относятся как раз к этому зверосовхозу.

Кстати, это не первое изъятие земель у агрофирмы за последнее время. В минувшем году у СХП «Кощаковский» изъяли 16,6 га в Казани под строительство Вознесенского тракта. Через земли агрофирмы пролегает участок дороги от проспекта Победы до трассы М-7.

У СХП «Кощаковский» изъяли 16,6 га в Казани под строительство Вознесенского тракта. Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

Владелица крупного птицекомплекса и мясокомбината

СХП «Кощаковский» — крупный птицеводческий комплекс, который работает под брендом «Богородские гуси». У предприятия большой объем пахотных земель площадью 9 643 га, что позволяет обеспечить отрасль птицеводства собственными кормами. Кроме того, есть 1 500 га пастбищ, прилегающих к фермам и расположенных, как говорится на сайте компании, в экологически чистых местах.

На балансе предприятия 10 тысяч племенных гусей линдовской породы, 150 га орошаемых картофельных полей, а также поля зерновых и бобовых культур.

Бенефициаром СХП «Кощаковский» через компанию «ЛЧ-Агро» выступает Чулпан Гайзатуллина, совладелица АО «Елабужский мясоконсервный комбинат». Агрофирма супруги татарстанского депутата Рината Гайзатуллина (брат министра финансов РТ) завершила 2021 год с выручкой 49,6 млн и убытком в 17,6 млн рублей. ООО «ЛЧ-Агро» напрямую Гайзатуллиной принадлежит на 72,5%, еще 22,7% долей — у принадлежащего ей ООО «Раминвест». Примечательно, что миноритарием компании (4,7%) является супруга экс-главы «Татфондбанка» Лидия Мусина.

На балансе предприятия 10 тысяч племенных гусей линдовской породы. Фото: agro.tatarstan.ru

Чулпан Гайзатуллина указана единственной собственницей еще нескольких казанских компаний: ООО «Магазин №3» (покупка и продажа недвижимости), с выручкой — 3 млн, ООО «Рамхиинвест» (строительство инженерных коммуникаций) — годовой оборот 30 млн, ООО «Раминвест М» (подготовка стройплощадок) — оборот 133 млн и ООО «Рамхимпродукт» (торговля топливом) — оборот 38 млн рублей.

Самый крупный актив предпринимательницы — Елабужский мясоконсервный комбинат в 2021 году показал чистую прибыль 1,07 млн при выручке почти в 300 млн рублей.

Василя Ширшова
ПромышленностьАгропром Татарстан

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