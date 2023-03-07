Лесники грозят порезать угодья агрокомплексу «Кощаковский»

Компания супруги депутата Рината Гайзатуллина намерена оспорить иск поволжского Департамента лесного хозяйства

Как стало известно «Реальному времени», крупному татарстанскому сельхозпредприятию «Кощаковский», недавно передавшему 16,6 га под стройку Вознесенского тракта в Казани, грозит новое изъятие земель. Право собственности агрофирмы на этот раз оспаривают лесники. Компания супруги депутата Рината Гайзатуллина намерена отстоять участок — здесь уверены, что спорные гектары не могут быть отнесены к лесному фонду. Подробнее — в материале.



Вернуть участок в лесу



Департамент лесного хозяйства по ПФО (г. Нижний Новгород) потребовал от татарстанского сельхозпредприятия «Кощаковский» устранить препятствия в пользовании 104,1 гектара земли в Пестречинском районе. Участок (к/н 16:33:000000:807) относится к землям лесного фонда, разрешен к использованию для ведения лесного хозяйства и находится на территории ГБУ «Лаишевское лесничество»: кв. №54, выд. 1 -22, 27 кв. 162 выд. 74, 75, 76, 84, 85, 108 Пестречинского участкового лесничества.

Лесники просят суд признать отсутствующим право собственности у СХП «Кощаковский» на участок (к/н 16:33:080516:8) и снять его с государственного кадастрового учета. К участию в деле в качестве третьих лиц привлекли Управление Росреестра по РТ, Минлесхоз РТ, исполком Пестречинского района и Управление Россельхознадзора по РТ.

В татарстанский арбитраж от поволжского Департамента лесного хозяйства поступило ходатайство о проведении судебного заседания в отсутствие своего представителя. Суд удовлетворил просьбу, но в связи с неявкой участников дела и непредоставлением ответчиком и третьими лицами отзывов на иск отложил слушание дела на вторую половину марта. Кроме того, Арбитражный суд РТ поручил СХП «Кощаковский» представить возражения относительно предъявленных требований по каждому доводу, а третьим лицам — документы, подтверждающие, что агрофирма не использует спорный участок.

Росреестру также поручено представить в суд выписки из ЕГРН в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 16:33:000000:807, 16:33:080516:8.

Департамент лесного хозяйства по ПФО потребовал от СХП «Кощаковский» устранить препятствия в пользовании 104,1 гектара земли в Пестречинском лесничестве. Фото: pixabay.com

«У нас нет земель, которые можно было бы отнести к лесному фонду»

«Реальному времени» удалось связаться с руководством сельхозпредприятия. Директор СХП «Кощаковский» Булат Идиятов узнал о претензиях лесников к землям агрофирмы от нашего издания.

— Я даже не знал. Посмотрю, будем разбираться. Участок в сто гектаров земли — это, конечно, много. Но у нас нет земель, которые можно было бы отнести к лесному фонду, — заявил руководитель предприятия.

Судя по всему, речь идет об участке в лесу по соседству с пестречинскими СНТ «Родник», «Горизонт» и «Тверентиновка», расположенных на берегу реки Шумелки. В свое время в СХП «Кощаковский» было одно из четырех крупных звероводческих хозяйств республики, где разводили 10 тысяч голов норок. Однако несколько лет назад на предприятии сообщили, что избавились от пушного зверька. Возможно, угодья в лесу относятся как раз к этому зверосовхозу.

Кстати, это не первое изъятие земель у агрофирмы за последнее время. В минувшем году у СХП «Кощаковский» изъяли 16,6 га в Казани под строительство Вознесенского тракта. Через земли агрофирмы пролегает участок дороги от проспекта Победы до трассы М-7.

У СХП «Кощаковский» изъяли 16,6 га в Казани под строительство Вознесенского тракта. Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

Владелица крупного птицекомплекса и мясокомбината

СХП «Кощаковский» — крупный птицеводческий комплекс, который работает под брендом «Богородские гуси». У предприятия большой объем пахотных земель площадью 9 643 га, что позволяет обеспечить отрасль птицеводства собственными кормами. Кроме того, есть 1 500 га пастбищ, прилегающих к фермам и расположенных, как говорится на сайте компании, в экологически чистых местах.

На балансе предприятия 10 тысяч племенных гусей линдовской породы, 150 га орошаемых картофельных полей, а также поля зерновых и бобовых культур.

Бенефициаром СХП «Кощаковский» через компанию «ЛЧ-Агро» выступает Чулпан Гайзатуллина, совладелица АО «Елабужский мясоконсервный комбинат». Агрофирма супруги татарстанского депутата Рината Гайзатуллина (брат министра финансов РТ) завершила 2021 год с выручкой 49,6 млн и убытком в 17,6 млн рублей. ООО «ЛЧ-Агро» напрямую Гайзатуллиной принадлежит на 72,5%, еще 22,7% долей — у принадлежащего ей ООО «Раминвест». Примечательно, что миноритарием компании (4,7%) является супруга экс-главы «Татфондбанка» Лидия Мусина.

На балансе предприятия 10 тысяч племенных гусей линдовской породы. Фото: agro.tatarstan.ru

Чулпан Гайзатуллина указана единственной собственницей еще нескольких казанских компаний: ООО «Магазин №3» (покупка и продажа недвижимости), с выручкой — 3 млн, ООО «Рамхиинвест» (строительство инженерных коммуникаций) — годовой оборот 30 млн, ООО «Раминвест М» (подготовка стройплощадок) — оборот 133 млн и ООО «Рамхимпродукт» (торговля топливом) — оборот 38 млн рублей.

Самый крупный актив предпринимательницы — Елабужский мясоконсервный комбинат в 2021 году показал чистую прибыль 1,07 млн при выручке почти в 300 млн рублей.