Почему «реданов» жаль, близко ли народу высокое искусство и что такое MOÑ / «Реальное время Live»
Как пишут СМИ, в России появилась новая молодежная псевдосубкультура, движение «ЧВК Редан», противостоящее любителям драк — «офникам». Вчера гала-концертами завершился 41-й Международный оперный фестиваль имени Федора Ивановича Шаляпина, посвященный его 150-летнему юбилею. Фестиваль запомнился творческими экспериментами — например, открытыми репетициями, камерными программами, концертом-спектаклем. Возможно, сейчас высокое искусство обычный человек воспринимает уже совсем иначе, нежели это было еще несколько десятков лет назад. Высокое искусство, хотя и было собрано в залах вокруг площади Свободы, от присутствия этой свободы явно не пострадает. А тем временем наш заместитель главного редактора Радиф Кашапов выясняет, что такое MOÑ — и снимает про это фильм! MOÑ — это уникальная театральная площадка в Казани, которая взяла на себя миссию развивать и объединять местное сообщество художников и зрителей через кросс-жанровые спектакли местных и приглашенных художников, лаборатории. Вот такие сегодня новости культуры мы обсудим в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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