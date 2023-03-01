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Почему «реданов» жаль, близко ли народу высокое искусство и что такое MOÑ / «Реальное время Live»

15:00, 01.03.2023 1 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Почему «реданов» жаль, близко ли народу высокое искусство и что такое MOÑ / «Реальное время Live»

Как пишут СМИ, в России появилась новая молодежная псевдосубкультура, движение «ЧВК Редан», противостоящее любителям драк — «офникам». Вчера гала-концертами завершился 41-й Международный оперный фестиваль имени Федора Ивановича Шаляпина, посвященный его 150-летнему юбилею. Фестиваль запомнился творческими экспериментами — например, открытыми репетициями, камерными программами, концертом-спектаклем. Возможно, сейчас высокое искусство обычный человек воспринимает уже совсем иначе, нежели это было еще несколько десятков лет назад. Высокое искусство, хотя и было собрано в залах вокруг площади Свободы, от присутствия этой свободы явно не пострадает. А тем временем наш заместитель главного редактора Радиф Кашапов выясняет, что такое MOÑ — и снимает про это фильм! MOÑ — это уникальная театральная площадка в Казани, которая взяла на себя миссию развивать и объединять местное сообщество художников и зрителей через кросс-жанровые спектакли местных и приглашенных художников, лаборатории. Вот такие сегодня новости культуры мы обсудим в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
ОбществоКультура Татарстан

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:00
    очень нравятся проекты MON, здорово, что такой театр есть у нас
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